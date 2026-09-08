El exCEO de Plus Ultra declara al juez que el 'Grupo Zapatero' les adelantó que habría rescate una semana antes de aprobarse

El pago fue canalizado a través de tres empresas de Julio Martínez Martínez, considerado por la Policía Nacional como testaferro del exdirigente socialista.

Tanto Roselli como el expresidente Julio Martínez Sola confirmaron que pactaron entregar al 'Grupo Zapatero' un 1% del rescate, equivalente a 530.000 euros.

Roselli detalló que esta información la recibieron en torno al 26 de febrero de 2021, siete días antes de que se aprobara la ayuda.

Roberto Roselli, exCEO de Plus Ultra, declaró ante el juez que el 'Grupo Zapatero' les adelantó que recibirían un rescate del Gobierno una semana antes de su aprobación.

Roberto Roselli, exCEO de la aerolínea Plus Ultra, ha declarado este martes como investigado en la Audiencia Nacional.

Interrogado por el juez José Luis Calama, el exdirectivo ha señalado que el "Grupo Zapatero" —nombre de la red investigada en esta causa, que habría liderado José Luis Rodríguez Zapatero— avisó a la cúpula de la aerolínea de que el Gobierno actual iba a concederles un rescate.

Y que lo hizo en torno al 26 de febrero de 2021, unos siete días antes de que esta ayuda se aprobase.

Así lo ha detallado este martes Roselli en una declaración que ha durado cerca de tres horas.

Al igual que hiciera este lunes Julio Martínez Sola, expresidente de la compañía, el otrora CEO de Plus Ultra ha confirmado que ambos pactaron entregar a Zapatero un 1% del montante total del rescate. Es decir, 530.000 euros.

Y que ese pago fue canalizado a través de tres empresas propiedad de Julio Martínez Martínez, apodado Julito y al que la Policía Nacional considera "testaferro" del exdirigente socialista.

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