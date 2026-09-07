La juez abre una causa sobre la invasión de Ceuta: "Vulneró la integridad territorial, como bien señaló el presidente (Sánchez)"

La juez critica el desprecio mostrado hacia la vida de los migrantes más vulnerables, que fueron empujados a cruzar el mar en condiciones muy precarias.

Informes policiales señalan que la invasión fue facilitada y organizada por gendarmes y agentes marroquíes, no siendo un acto espontáneo, sino estructurado y dirigido.

La resolución judicial considera que los hechos constituyeron un ataque grave contra la integridad territorial de España y podrían enmarcarse en una "guerra híbrida".

La juez María Tardón ha abierto una investigación sobre la invasión de Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 migrantes entraron desde Marruecos.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una investigación formal sobre la invasión de Ceuta, ocurrida los pasados días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos penetraron en la ciudad.

En una resolución fechada este mismo lunes, la magistrada sostiene que estos hechos constituyeron una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España".

Para ello, se empleó una "entrada masiva" de inmigrantes ilegales en Ceuta, lo que "ha afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos" de la ciudad autónoma.

"Del examen provisional de los hechos se deduce que el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial, como bien señaló el presidente del Gobierno, quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026, definió los hechos como 'un ataque, una violación de la integridad territorial de España'", apunta Tardón en su resolución.

La juez indica que los flujos migratorios masivos, como éste, "constituyen uno de los métodos característicos" de la llamada "guerra híbrida", que se caracteriza por el empleo de tácticas poco convencionales y ajenas al terreno militar para perjudicar a un Estado rival.

Tardón subraya que, como ya apuntaba la Policía Nacional en un informe que le hizo llegar, Marruecos actuó con "permisividad" e, incluso, con "una clara e indudable gestión favorecedora" de la invasión de Ceuta.

Como concluyó el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) en dicho informe, publicado en exclusiva por EL ESPAÑOL, gerdarmes uniformados y agentes de paisano guiaron y azuzaron a la masa hasta la entrada a Ceuta.

Tras examinar dicho dosier y las imágenes y vídeos que incluye, la juez señala que "nos encontramos ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea", sino de un "proceso" organizado y estructurado en fases.

"Esta entrada masiva no puede considerarse como un hecho aislado ni casual, ni se puede hablar de un acontecimiento por generación espontánea", indica Tardón.

"Por el contrario, el análisis de los hechos y los datos objetivos apuntan a su configuración como un PROCESO en el que la finalidad migratoria opera sólo como cobertura formal, que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera, lo que revela el hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba (...) permanecer en territorio español", resume.

La juez también reprocha que la invasión de Ceuta fue organizada con un "absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables" que integraban las distintas "oleadas" que penetraron en la ciudad.

A estos individuos, "pese a sus circunstancias, se les condujo a lanzarse al mar sin preparación, provistos de vestimenta inadecuadas, que podían dificultar sus movimientos en el agua, y dotados de elementos precarios para la flotabilidad".

Así las cosas, Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, considera que la Audiencia Nacional debe investigar estos hechos, al "tratarse de delitos que comprometen la paz o independencia del Estado".

La Fiscalía, además, apoyó la apertura de esta causa judicial. Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, considera que este organismo judicial es el competente para ello.

Por otro lado, la juez indica que, "al momento de redacción de este auto, no ha sido posible aún determinar el número de personas que entraron en Ceuta (...) ni el de las que aún permanecen en ella".

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