El expresidente de Plus Ultra dice al juez que pagó a Zapatero para el "éxito" del rescate de la aerolínea: "El 1% era para él"

El juez considera a Zapatero líder de una supuesta organización criminal que cobraba comisiones a cambio de favorecer a empresas en la administración pública.

Las transferencias se realizaron a través de la empresa Análisis Relevante SL, propiedad de Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Zapatero.

El acuerdo suponía que Zapatero recibiría 530.000 euros de los 53 millones de euros públicos que Plus Ultra obtuvo en 2021.

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, declaró que pagó una comisión del 1% a José Luis Rodríguez Zapatero para el éxito del rescate de la aerolínea.

Julio Martínez Sola, expresidente de la aerolínea Plus Ultra, ha declarado este lunes como investigado en la Audiencia Nacional.

Interrogado por el juez José Luis Calama, el directivo ha señalado que aceptó pagar una comisión al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para tratar de garantizar el "éxito" del rescate a la aerolínea.

En efecto, en 2021, la compañía recibió del Ejecutivo de Pedro Sánchez una inyección de 53 millones de euros públicos.

Según ha relatado en la Audiencia Nacional Martínez Sola, pactó con Zapatero que éste recibiese el 1% del montante total de esta ayuda. Es decir, 530.000 euros, a modo de comisión "a éxito".

Ahora bien, interrogado por Calama, el expresidente de Plus Ultra ha señalado que desconoce qué gestiones realizó el exdirigente socialista tras su acuerdo.

Sí ha relatado que fue Julio Martínez Martínez —apodado Julito, al que Policía Nacional considera el "testaferro" de ZP— quien se puso en contacto con la aerolínea para perfilar los detalles del acuerdo y la posterior transacción.

De hecho, en el sumario de esta causa judicial —conocida como caso Zapatero o caso Plus Ultra— constan elevadas transferencias de la aerolínea a la empresa Análisis Relevante SL, propiedad de Julito, y de la que Zapatero cobraba por la elaboración de informes de geopolítica, que el juez sospecha que constituyen una tapadera.

Por otro lado, Martínez Sola ha indicado este lunes que el primer contacto que la aerolínea tuvo con Zapatero giró en torno al intento de consecución de un crédito ICO por parte de la compañía.

Como avanzó EL ESPAÑOL, en mayo de 2020, el exCEO de Plus Ultra envió una carta al vicepresidente de la entidad financiera en la que pedía "ayuda" para lograr dicho crédito.

En dicha misiva, Roberto Roselli —también investigado en esta causa judicial— explicaba que lo hacía por "instrucciones de Zapatero".

Finalmente, el Banco Santander tramitó un expediente, pero no concedió el crédito solicitado. Este lunes, Martínez Sola ha explicado que, de cara al rescate, la aerolínea aprovechó que ya tenía contacto con ZP y echó mano de él.

El juez Calama considera a Zapatero el "líder" de una supuesta organización criminal dedicada a cobrar abultadas comisiones a cambio de beneficiar a ciertas empresas de cara a la Administración pública.

Principalmente, Plus Ultra.

EL ESPAÑOL ya publicó mensajes de WhatsApp intercambiados entre miembros de la cúpula de la aerolínea y que aluden, aparentemente, a pagos hacia Zapatero para garantizar el rescate.

En marzo de 2020, Rodolfo Reyes —por entonces, consejero de Plus Ultra—, sugirió a Martínez Sola la posibilidad de recurrir al exdirigente socialista, tal y como le había planteado un tercero, Ramón Gordils, exviceministro de Venezuela.

"Mira lo que me dice un amigo (...). 'Y yo busco cómo llegarle a ZP (...) ¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero? Tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento'", le planteó Reyes.

¿La respuesta de Martínez Sola? "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".