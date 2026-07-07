El juez admite que Begoña viaje a Londres y no a Ankara por su condición de madre y los lazos judiciales con Reino Unido

Begoña Gómez tiene retirado el pasaporte y prohibido salir de España sin permiso, tras ser enviada a juicio por cuatro supuestos delitos de corrupción.

Viejo considera que el viaje a Turquía supone un mayor riesgo de fuga, ya que no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.

La decisión se basa en la cooperación judicial entre España y Reino Unido y en la naturaleza familiar del evento en Londres, a diferencia del carácter institucional de la invitación a Ankara.

El juez Antonio Viejo permite a Begoña Gómez viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero le niega el permiso para acudir a la cumbre de la OTAN en Turquía.

El juez Antonio Viejo, que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado mientras está de vacaciones, denegó este lunes a Begoña Gómez el permiso para acompañar al presidente del Gobierno en la cumbre de la OTAN que se celebra en Turquía.

Sí le permite, en cambio, viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija mayor, para lo cual le devolverá su pasaporte.

Así lo decidió Viejo rozando el límite, ya que la cita de la OTAN —la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Alianza Atlántica— comienza este martes.

Peinado, que propuso que Gómez sea juzgada por cuatro delitos y le retiró el pasaporte por riesgo de fuga, no se ha encargado de esta decisión porque comenzó este mismo lunes sus vacaciones de verano.

¿Por qué Viejo acepta que Gómez asista a la graduación de su hija? Debido a la "buena relación de cooperación judicial" entre España y el Reino Unido. Incluso, después del Brexit.

Y también por la naturaleza del evento al que se pretende asistir. Se trata de un acto familiar, no político. La hija mayor de los Sánchez-Gómez estudia en la capital de Reino Unido.

Por el contrario, en la misma resolución, el juez subraya que Begoña Gómez está invitada a Ankara "por razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa" en la cumbre de la OTAN.

Por ello, Viejo considera que su presencia en la cumbre no es imprescindible y no la autoriza.

Para justificar su negativa, el magistrado también se apoya en el hecho de que Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional.

Por tanto, a ojos del juez, el viaje a Turquía representa un peligro mayor —en términos de una hipotética fuga de Begoña Gómez— que la visita a Londres.

Pedro Sánchez tiene previsto volar a Ankara, la capital turca, tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes. Lo hará, finalmente, sin su esposa.

Pasaporte retirado

El pasado 20 de junio, Peinado, que ha investigado a Gómez durante más de dos años en el llamado caso Begoña, decidió enviarla a juicio ante un jurado popular por cuatro supuestos delitos de corrupción.

Además de eso, el instructor atendió la petición de las acusaciones populares de esta causa, lideradas por Hazte Oír, y le retiró su pasaporte. También le prohibió salir de España sin permiso.

Posteriormente, el juez citó a Gómez el pasado 24 de junio para que acudiese al Juzgado, personalmente, a entregarle su pasaporte.

Tan sólo seis días después, el 30, el abogado de la esposa de Sánchez, Antonio Camacho, solicitó a Peinado permiso para que su clienta pudiese acudir a Londres y a Ankara.

Como explicó Camacho en un escrito, Gómez había sido invitada a Turquía por Emine Erdogan, esposa del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

La defensa de Gómez, no obstante, tiene recurrida la retirada del pasaporte ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Este tribunal, jerárquicamente superior al instructor, puede corregirle o, por contra, avalar su decisión. Pero la Audiencia madrileña aún no se ha pronunciado.

Medidas cautelares

En el auto del pasado 20 de junio, Peinado justificó la retirada del pasaporte aludiendo a un eventual "riesgo de fuga".

El letrado Antonio Camacho había alegado que la condición de personaje público de la esposa de Sánchez le dificulta huir de España. Está, además, permanentemente escoltada.

Pero, lejos de atender a estos argumentos, el juez determinó que "no cabe duda" de que los agentes que la protegen, "en un momento determinado, pueden ser, precisamente, quienes colaboren para facilitar esa fuga". "Bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", precisó el magistrado.

Esta afirmación causó un enorme malestar entre las principales asociaciones policiales.

Además, también propició la apertura de diligencias informativas por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por una falta grave de desconsideración a la Policía.

En su auto del pasado día 20, en el que justificaba la imposición de medidas cautelares a Begoña Gómez, Peinado recordaba también, como un detalle "especialmente trascendente", que la "condición de actual presidente del Gobierno" de Pedro Sánchez "es algo efímero y, por tanto, transitorio".

Con esta afirmación, el magistrado pretendía subrayar que, si se celebrasen elecciones generales próximamente y cambia el inquilino del Palacio de la Moncloa, Gómez dejaría de gozar de la protección de los escoltas adscritos a Presidencia del Gobierno.