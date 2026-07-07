El comandante investigado en el 'caso Koldo' reitera al juez que Leire le ofreció interceder en su favor ante Mercedes González

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, está investigada en el caso que lleva su nombre.

Villalba ha ratificado ante el juez Santiago Pedraz que Leire Díez le ofreció interceder en su favor ante Mercedes González, directora de la Guardia Civil.

Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, ha declarado como testigo en el caso Leire.

Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, ha declarado este martes, como testigo, en otro procedimiento judicial, el caso Leire.

Ante el juez Santiago Pedraz, Villalba ha ratificado que Leire Díez —la conocida como fontanera del PSOE, que sí está investigada en el caso al que da nombre— le ofreció intermediar a su favor ante Mercedes González, la directora de la Guardia Civil.

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