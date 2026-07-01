El juez Pedraz cita a los dos fiscales de García Ortiz que se reunieron con la 'fontanera' del PSOE en la Fiscalía General

Tras las reuniones, Leire Díez comentó que "si hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán", según mensajes intervenidos.

Las dos reuniones en la Fiscalía General ocurrieron en marzo y abril de 2025 y han sido confirmadas por el posicionamiento del móvil de Leire Díez en la sede del Ministerio Público.

Díez y Teijelo están siendo investigados por presuntamente participar en una operación para desestabilizar investigaciones judiciales y policiales que afectan al PSOE, mediante denuncias falsas y recopilación de datos.

El juez Santiago Pedraz ha citado como testigos a Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, miembros de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, por sus reuniones con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo.

Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, miembros de la Secretaría Técnica del exfiscal general Álvaro García Ortiz, deberán declarar como testigos el próximo día 15 ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre sus reuniones con la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo.

Díez y Teijelo son investigados por participar en una operación, presuntamente dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para desestabilizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido en el Gobierno.

El objetivo, según los indicios recabados, era tratar de desacreditar a los jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a cargo de esas investigaciones mediante denuncias falsas y recopilación de datos, ciertos o no, conseguidos mediante sobornos para su difusión interesada en determinados medios.

En ese marco, la 'fontanera' y el abogado investigados acudieron al menos dos veces a la Fiscalía General en marzo y abril de 2025, donde fueron recibidos por Villafañe, mano derecha de García Ortiz, y López Pesquera.

Pedraz ha atendido una petición de las acusaciones populares, encabezadas por el PP, que también propusieron que testifique el propio García Ortiz y Ana García León, exjefa de la Secretaría Técnica.

La Fiscalía General ha admitido la existencia de las dos visitas que Díez y Teijelo realizaron en marzo y abril por la tarde. Un reconocimiento inevitable porque la UCO ha encontrado elementos que las corroboran, como el posicionamiento del teléfono móvil de la 'fontanera' en la calle Fortuny, 4, sede central del Ministerio Público.

Pero, en un oficio remitido al juez el pasado 10 de junio, la Fiscalía ni siquiera concretaba qué asuntos se abordaron en las dos reuniones que Díez y Teijelo mantuvieron con Villafañe y López Pesquera.

"Mantuvieron una reunión con el letrado Jacobo Teijelo en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante", ha informado la Fiscalía, sin más concreción.

También aseguró que "en ambas reuniones el letrado Teijelo estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado y que sería posteriormente identificada a través de los medios de comunicación como Leire Díez".

No obstante, Teijelo, que declaró el pasado jueves como investigado ante Pedraz, negó haber presentado a Díez como compañera de despacho. Y rechazó revelar qué se abordó en esas reuniones.

Lo que sí se sabe es que, tras ellas, la 'fontanera' socialista escribió en un mensaje que "si hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán".

En una resolución dictada hoy, el instructor indica que decidirá sobre las declaraciones de ambos una vez que testifiquen Villafañe y López Pesquera.