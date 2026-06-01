Villarejo en el juicio del 'caso Kitchen': "Rajoy me pedía que le informara a través de terceros; no se fiaba de Fernández Díaz"

El excomisario José Manuel Villarejo durante su declaración ante la Audiencia Nacional. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA Villarejo declara que Rajoy le pedía información sobre el caso Bárcenas a través de terceros porque no confiaba en el ministro Fernández Díaz. La operación Kitchen fue presentada como un operativo de inteligencia para localizar bienes en el extranjero de Luis Bárcenas y obtener información comprometedora. Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, colaboró con la Policía y fue recompensado con fondos reservados tras quedarse sin empleo por el encarcelamiento de Bárcenas. Villarejo implicó a altos cargos policiales y sostuvo que las sospechas sobre Bárcenas nacieron de informaciones proporcionadas por el CNI.

El exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y el excomisario José Manuel Villarejo han declarado este jueves en la Audiencia Nacional acerca de la presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Ambos han enmarcado la operación Kitchen en un operativo "oficial" o de "inteligencia" aunque con distintos matices sobre cuál era el objetivo final de espiar al extesorero Luis Bárcenas.

Villarejo ha contestado únicamente durante tres horas al fiscal. El excomisario sostiene que el principal interés de sus superiores de que captara al chófer de Bárcenas era que se hiciera con documentos e información porque existía la sospecha de que el extesorero lo grababa todo y tenía información relevante sobre altas instancias del Estado.

Una operación de "inteligencia" que tenía como objetivo localizar policialmente bienes en el extranjero de Bárcenas y se "aprovechó" el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy porque "si había algo que le afecta a él también trincarlo".

Esta misma tesis es la que ha expuesto también en la Audiencia Nacional el que fue el máximo responsable uniformado de la Policía entre 2012 y 2016 que enfrenta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía y que, a diferencia de Villarejo, solo ha respondido a las preguntas de su letrado.

La policía fue informada de la "operación"

El exDAO, Eugenio Pino, cuenta que el entonces comisario Villarejo realizó una "operación de inteligencia" con Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, que fue recompensado con fondos reservados.

Se le pagó ya que Ríos "se queda sin trabajo porque Bárcenas está en la cárcel y no tiene dinero para pagarle y tenía que buscarse algo".

Ríos "estaba dispuesto a ayudarnos" y a la DAO le interesó porque "según me habían contado las fuentes" en un garaje se encontraba un Range Rover Evoque preparado para desplazarse a Suiza (donde finalmente se descubrió que tenía su fortuna Luis Bárcenas) y para ese viaje se iba a recabar la colaboración del chófer o de un matrimonio residente en la zona de Baqueira Beret.

"Había que poner atención a eso", ha añadido Pino, que ha asegurado que la Comisaría General de Policía Judicial estaba informada de esta operación de inteligencia.

Según ha dicho, el entonces jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, le dijo que Bárcenas tenía el dinero en Paraguay y se lo guardaba Ángel Sanchis, que fue tesorero del PP con anterioridad.

Pino exculpa a Jorge Fernández y Francisco Martínez

Pino asegura que "nunca" habló ni con Jorge Fernández Díaz, entonces ministro de Interior, ni con el secretario de Estado, Francisco Martínez, del operativo de inteligencia montado en torno a la mujer de Bárcenas.

"Kitchen es una denominación que hace un periodista amigo mío que se llama Fernando Lázaro", afirma.

"Desde la óptica de un DAO, que haya preparado un coche para ir a Suiza requiere montar un servicio. Los documentos de Bárcenas [la contabilidad B del PP] ya habían sido entregados por Bárcenas y por Esteban Urreiztieta [periodista de El Mundo] en 2012. No buscábamos eso", ha finalizado.

Villarejo implica a Cosidó

"Recuerdo cómo un día soy requerido a la Dirección, al despacho de Ignacio Cosidó y me dice que Eugenio Pino me va a dar instrucciones sobre un asunto que había un interés importante"; arranca el excomisario Villarejo en su declaración como acusado en el 'caso Kitchen'.

El "asunto importante" era el relativo a la información que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas que podía perjudicar al partido.

"Me dirigí al despacho de Pino y me dijo que había interés en captar como colaborador a una persona", que era Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas.

A diferencia de Fernández Díaz, Martínez y Pino, los tres acusados que han declarado hasta ahora, José Manuel Villarejo sí está contestando al fiscal César de Rivas.

Eso sí, para contradecirle: Villarejo dice que la primera noticia que tuvo sobre la información en poder de Bárcenas no vino del secretario de Estado Francisco Martínez sino de dos mandos del CNI -organismo para el que también trabajaba, ha dicho el excomisario- que "me dijeron que andaban preocupados porque Bárcenas tenía información que podía afectar a altas instancias del Estado". Sitúa esa conversación "en julio o agosto" de 2013.

Villarejo se niega a contestar a preguntas sobre sus agendas, en las que constan anotaciones anteriores (de febrero de 2013) en las que "Chisco" le habla de "grabaciones de Bárcenas" y del "traslado de documentos a la casa de la madre en Riaza".

El excomisario sostiene que esas agendas han sido introducidas irregularmente en el procedimiento y que "Chisco" no es el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, que se sienta en el banquillo, sino "una fuente que tenía en el entorno de Bárcenas y que me contaba cosas". Esa respuesta al fiscal es contradictoria con la afirmación que Villarejo acaba de realizar en el sentido de que "la primera noticia" que tuvo sobre la información del extesorero del PP se la dieron dos mandos del CNI.

"Ojalá hubiera encontrado algo de Rajoy"

El fiscal pregunta ahora por una anotación de la agenda de Villarejo fechada el 17 de julio de 2013. El excomisario escribió que García Castaño le habló de que se había constituido un gabinete de crisis en relación con las grabaciones que Luis Bárcenas pudiera tener en su poder y que pudiera resultar comprometedoras para el PP y sus dirigentes.

Pese a haber dicho que no iba a contestar preguntas relacionadas con sus agendas, Villarejo afirma que "sus fuentes dentro del entorno de Bárcenas" le dijeron que el extesorero del PP "lo grababa todo".

Bárcenas "tenía una especie de bolígrafo o pluma que emitía y una petaca que recibía. Me dijeron que tenía grabaciones de todo lo que se movía y entendí que, lo mismo que tenía grabaciones de su relación con Rajoy por ser tesorero, también tenía grabaciones de sus cuentas en el extranjero y de sus movimientos económicos. El fiscal sabe que de los 60 o 70 millones que se le detectaron, apenas se han recuperado veintitantos", dice Villarejo.

- Ha mencionado grabaciones con Rajoy. ¿Quién le dio esa información?", interrumpe el fiscal.

- He dicho que, al igual que podría tener, que yo interpreté que Bárcenas tenía un pendrive lleno de grabaciones, por ejemplo, con Arturo Fasana, fiduciario de altas instancias del Estado, o con un sujeto que le había presentado Kalashov, que había sido cliente de Gómez de Liaño y le había pagado en el extranjero y era interesante saber si Gómez de Liaño recibía pagos a través de cuentas en el extranjero de Bárcenas, era importante recuperar esos pendrives. No solamente lo que pudiera afectar al señor Rajoy. Visto lo visto y a estas alturas, ojalá hubiera encontrado algo que afectara a Rajoy, me hubiera hecho mucha ilusión, responde Villarejo.

"Rajoy no se fiaba de Fernández Díaz"

El fiscal pregunta a Villarejo si informaba al secretario de Estado, Francisco Martínez, de la información que le proporcionaba el chófer de Luis Bárcenas. "En líneas generales le informaba de todo lo que le preocupaba al presidente del Gobierno", contesta el excomisario.

"A balón pasado, creo que Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta para localizar bienes en el extranjero para que, si había algo que le afectara a él, también trincarlo. Tengo la impresión de que Jorge Fernández y Francisco Martínez fueron engañados por el genio del señor Rajoy que lo resuelve todo con Cardhu [una marca de güisqui]", añade.

Villarejo sobre García Castaño

Villarejo trata de desactivar las declaraciones prestadas por el comisario García Castaño durante la instrucción del 'caso Kitchen', cuando admitió la existencia de una operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP información comprometedora sobre la contabilidad del partido.

García Castaño fue imputado pero no está en el banquillo debido a su deteriorada salud tras haber sufrido un accidente cerebrovascular en mayo de 2022.

Según Villarejo, "muy poco antes de que le diera el ictus, García Castaño me dijo que estaba tremendamente arrepentido y que su abogado le había engañado, que le había pedido que declarara determinadas cosas porque así no ingresaría en prisión".

Reanudación el 9 de junio

El excomisario Villarejo continuará respondiendo a las preguntas del fiscal el próximo 9 de junio.

Villarejo ha cuestionado las grabaciones que constan en la causa y no ha querido responder acerca de sus diarios al considerar que fueron incautados ilegalmente.

Además ha cuestionado al fiscal por incluir como pruebas los archivos facilitados por Javier Pérez Dolset, investigado ahora por la Audiencia Nacional por presuntas maniobras para acabar con causas judiciales que afectan al Gobierno o al PSOE.