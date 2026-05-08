Bolaños dice a los presidentes de tribunales de instancia que serán "legendarios": "Su reforma es irresponsable", le contestan

Subrayan la desconexión entre jueces y oficinas judiciales, pidiendo el desarrollo de la figura de funcionario de apoyo directo al juez para mejorar el funcionamiento.

Los jueces reclaman más medios personales y materiales, y critican la falta de coordinación y claridad en las competencias dentro del nuevo modelo judicial.

Acusan que ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva y denuncian una desorganización generalizada en la implantación de la nueva ley.

Los presidentes de los Tribunales de Instancia critican la reforma judicial impulsada por Bolaños, calificándola de "irresponsable" por implementarse sin medios ni tiempo suficiente.

Los presidentes de los Tribunales de Instancia, los órganos en los que se basa la nueva organización judicial introducida por la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, consideran una "irresponsabilidad" que la reforma se esté implementando "sin medios, sin tiempo suficiente y sin escucharnos".

Afirman que "ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva" y alertan de que la "desorganización" que ya se detectaba al principio hoy es "generalizada".

Los presidentes de los Tribunales de Instancia han llegado a estas conclusiones después de un encuentro celebrado en Granada que fue inaugurado el miércoles por el ministro Félix Bolaños.

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes defendió la bondad de su reforma y la disminución de la litigiosidad que, según él, se está produciendo ante magistrados que viven una realidad radicalmente contraria.

Bolaños llegó a expresar: "Gracias a los presidentes de los Tribunales de Instancia por el esfuerzo en implementar la Ley de Eficiencia, esta transformación os hará legendarios".

Tuit de Félix Bolaños.

"Los presidentes de los Tribunales de Instancia y los miembros de la carrera judicial de este país no queremos ser legendarios", responden a Bolaños.

"Aspiramos, únicamente, a desempeñar bien y fielmente nuestra función jurisdiccional, amparando a los ciudadanos en sus derechos y libertades con todos los medios materiales y personales necesarios".

En las conclusiones de su encuentro, difundidas hoy, los presidentes de los tribunales de instancia "lamentan no poder compartir los mensajes tan optimistas sobre lo que ha supuesto esta reforma", en referencia a las manifestaciones de Bolaños.

Señalan que la realidad de las primeras fases de implantación de la ley de eficiencia "ya desmentía unos datos cuyo origen desconocemos y que, o bien se encuentran descontextualizados, o bien responden a una selección parcial de la información disponible".

"Basta observar la desorganización que se apreciaba en aquellos primeros momentos y que hoy se ha trasladado a la generalidad de los Tribunales de Instancia, con evidente perjuicio para los derechos de los ciudadanos", indican.

Las conclusiones de los presidentes son muy críticas con Bolaños: "Ya advertimos de la irresponsabilidad que supone una implantación sin medios, sin tiempo suficiente y sin escuchar a quienes asumimos la efectiva protección de los derechos de los ciudadanos. Pese a las advertencias formuladas a las distintas Administraciones y a haberse solicitado incluso la moratoria, ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva", sostienen.

También se quejan de que las peticiones dirigidas al Consejo General del Poder Judicial "para la adopción de medidas ante las disfunciones" advertidas "no hayan tenido una respuesta efectiva acorde con la gravedad de la situación".

"Hoy, a lo largo de todo el territorio nacional, los Tribunales siguen careciendo de medios personales y materiales suficientes para afrontar una reforma que se califica como exitosa mientras los ciudadanos continúan esperando una adecuada garantía de sus derechos", afirman.

Aseguran que los jueces trabajan "con un notable sobreesfuerzo personal, con tímidas inversiones por parte de las Administraciones prestacionales y una preocupante falta de interés político respecto de las necesidades reales del servicio público de Justicia".

También se refieren a problemas que detectan en la implantación del nuevo modelo, en el que es esencial una coordinación con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que dirigen los servicios comunes, que no siempre existe.

Detectan, asimismo, una "desconexión" entre el juez y la oficina judicial, "por lo que resulta imprescindible desarrollar la figura del funcionario de apoyo directo al juez que, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al LAJ en cuanto a la dación de cuenta, mantenga la necesaria vinculación funcional con el servicio".

Indican que ni la ley ni las instrucciones del CGPJ y del Ministerio de Justicia dejan claras las competencias de los presidentes de los Tribunales de Instancia en relación con los servicios comunes, "que debemos entender integrados en los Tribunales cuando la oficina judicial es un instrumento al servicio de la actividad jurisdiccional".

Y recuerdan que los criterios generales y las instrucciones específicas para el señalamiento de las vistas "siguen correspondiendo a los titulares de las plazas judiciales, sin perjuicio de la adopción de criterios organizativos unificados".