Koldo admite que las 'chistorras' eran billetes de 500 € y que los cobró del PSOE, desmintiendo al gerente del partido

Koldo García durante un momento de su declaración ante el Tribunal Supremo. E. E.

El exasesor de Ábalos asegura que también recibió billetes morados de sus contactos en la Guardia Civil, que le pedían cambiarlos por otros más pequeños, y de los turistas que le alquilaban un piso en Benidorm.

Las claves

Las claves Generado con IA Koldo García, exasesor de Ábalos, admitió en el Supremo que llamaba 'chistorras' a los billetes de 500 euros que recibía del PSOE. García aseguró que el PSOE le entregaba habitualmente grandes sumas en efectivo, llegando a reunir hasta 14.000 euros en billetes de 100, 200 y 500. Su versión contradice la del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, quien afirmó que el partido nunca usaba billetes de 500 euros para reembolsos. Koldo negó haber recogido tickets ajenos para obtener más dinero y explicó que parte del efectivo también provenía de inquilinos y contactos en la Guardia Civil.

Desde el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha admitido que denominaba chistorras a los billetes de 500 euros que estuvo manejando años.

García también ha reconocido que su partido, el PSOE, del que Ábalos fue secretario de Organización hasta julio de 2021, le entregaba de forma habitual billetes morados, por valor de medio millar de euros. De esta forma, se le reembolsaban los gastos que él había abonado previamente.

Así se ha pronunciado Koldo este jueves en el Tribunal Supremo, acusado de varios delitos de corrupción por el supuesto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales.

A preguntas de su abogada, García ha cuantificado que, en 2018, recibió más de 7.000 euros, "en metálico, en billetes de 100, 200 y 500", del Partido Socialista. "Esto es una muestra, es un botón", ha señalado su letrada, Leticia de la Hoz, quien ha señalado que existen muchos más reembolsos similares.

De hecho, Koldo ha asegurado que llegó a reunir "hasta 12.000 y 14.000 euros" en efectivo procedentes del PSOE.

Pero esas cifras no coinciden con los documentos que el partido hizo llegar al Tribunal Supremo. La afirmación de García se contradice también con las manifestaciones que hizo, ante esta misma Sala, el exgerente del PSOE, Mariano Moreno.

En su comparecencia como testigo, el antiguo contable del partido aseguró que "nunca" pedían al banco billetes de 500, 200 o 100 para alimentar el efectivo de la caja con la que se compensaban los gastos de sus cargos.

Pero García intenta salvar la discrepancia diciendo que él se encargaba de recoger todos los reembolsos de gastos anticipador por los miembros de la Secretaría de Organización"Algunos [gastos] sí eran reembolsados [por el PSOE] en billetes de 500", ha declarado García, antes de reiterar que denominaba los billetes de este valor como chistorras. "Pero también había mucha gente que me pedía chistorras de verdad", ha matizado el navarro.

"El PSOE me estuvo entregando dinero en efectivo tres años", detalla. "Hay muchos gastos hechos con tarjeta de crédito, otros en efectivo...", precisa.

El acusado también ha señalado que sus contactos en la Guardia Civil, de la que era colaborador, le pedían cambios de billetes y le pagaban con los de 500 euros.

A su vez, los obtenía, según su versión, de los inquilinos que ocupaban el piso que alquilaba en Benidorm.

En todo caso, ha negado haber recogido tickets ajenos, en restaurantes, para obtener más dinero del gastado.

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