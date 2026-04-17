El recurso interpuesto por un vocal del CGPJ pone en riesgo la selección del nuevo juez español en el TEDH

El recurso advierte del riesgo de que la terna española sea rechazada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debido a la falta de independencia del comité.

El comité de selección está formado mayoritariamente por miembros vinculados al Gobierno, lo que podría contravenir directrices europeas sobre transparencia y equilibrio.

Preciado fue excluido de la fase de entrevistas del proceso, alegando falta de notificación y falta de motivación en su exclusión.

Carlos Hugo Preciado, vocal del CGPJ, ha recurrido ante la Audiencia Nacional el proceso de selección del nuevo juez español en el TEDH.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Carlos Hugo Preciado ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra las bases de la Orden del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que regula el proceso de selección de una terna de juristas de la que saldrá el nuevo juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Preciado, que presentó su candidatura, ha pedido a la Audiencia Nacional que paralice cautelarmente el proceso, que ya está muy avanzado.

El comité de selección está entrevistando ayer y hoy a los 16 aspirantes que han sido llamados. El comité excluyó la pasada semana a 13 candidatos -entre ellos, el propio Preciado- que no han pasado a la fase de entrevista. Un peticionario ha renunciado.

El proceso de selección seguirá adelante porque la Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha concedido la medida cautelarísima (sin oír a las partes) solicitada por Preciado para interrumpirlo.

En una resolución conocida por EL ESPAÑOL, la Sala indica "no concurre la especial urgencia porque el procedimiento cautelar, tendente a procurar una tutela provisional, si resulta procedente, no perderá su objeto porque pueda demorarse unos días, mediante el trámite ordinario". Y ello porque "este procedimiento de selección [del juez del TEDH] comprende varias fases que se desarrollan de forma sucesiva".

"En estas condiciones, y considerando los diferentes hitos del procedimiento", añade, "no se da la especial urgencia, que demande de forma inminente decidir acerca de la cautela, puesto que el

procedimiento cautelar ordinario podrá culminarse en breve plazo, permitiendo en su caso un resultado útil".

Ahora se tramitará la medida cautelar ordinaria y el proceso queda sumido en la incertidumbre respecto a su legalidad.

En el recurso Preciado se queja de su exclusión "sin notificación expresa alguna, sin resolución motivada que justifique tal exclusión y en aplicación de unas bases cuya redacción resulta confusa e imprecisa", contrarias, a su juicio, a la seguridad jurídica y a la prohibición de arbitrariedad".

En el comité de selección de la terna hay una rotunda mayoría de miembros vinculados al Gobierno. Está integrado por integrado por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en España, Alberto Herrera; la vocal del Consejo General del Poder Judicial Gema Espinosa y Paz Andrés. Esta última fue designada por el Gobierno miembro permanente del Consejo de Estado, órgano asesor del propio Gobierno.

Preciado sostiene en su recurso que "al estar compuesto por una mayoría de miembros vinculados al Gobierno (4 de 5 integrantes) puede contravenir las directrices del Consejo de Europa que exigen una composición equilibrada y libre de influencias indebidas".

Fuentes jurídicas señalaron que el recurso advierte del "riesgo de rechazo" de la terna española por parte de la Asamblea Parlamentaria el Consejo de Europa, al que corresponde la elección del juez del TEDH por cada país.

Las mismas fuentes recuerdan que "existen precedentes claros (como el caso de Hungría en 2025) donde la Asamblea Parlamentaria rechazó ternas porque los comités de selección nacionales estaban bajo control gubernamental o carecían de transparencia".

Precisamente la próxima semana la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tiene previsto pronunciarse sobre una propuesta de resolución aprobada por unanimidad el pasado 17 de marzo por su Comisión para la Elección de Jueces del TEDH.

En la propuesta se plantea que los Estados mejoren la "equidad y transparencia" en la selección de las ternas de candidatos.

Y se refiere de manera expresa a que el Ejecutivo "no domine la composición del órgano nacional de selección". Algo que no cumple el comité encargado del proceso de selección de la terna española.

La propuesta que debatirá la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa insiste en que la mayoría de los miembros del comité nacional de selección de los candidatos al TEDH tendría que provenir "de fuera de la estructura gubernamental, por ejemplo del Poder Judicial, la oficina del defensor del pueblo, los colegios de abogados y el mundo académico".

El nuevo juez sucederá a la actual integrante española en el TEDH, María Elósegui, que concluye su función en marzo del próximo año.

El mandato de los jueces de la Cortes de Estrasburgo es de nueve años. Entre otros, el comité de selección ha llamado a la entrevista a Lorena Bachmaier, catedrática de Derecho Procesal; Dimitri Berberoff, vicepresidente del Tribunal Supremo; Rafael Bustos, catedrático de Derecho Constitucional, miembro titular de la Comisión de Venecia; José Miguel Company, fiscal adscrito a la Fiscalía de Sala coordinador de cooperación jurídica internacional; Daniel Sarmiento, profesor titular de Derecho Administrativo y de la Unión Europea. Exletrado del TJUE, y Cristina Hermida, catedrática de Filosofía del Derecho;

También han sido llamados a la entrevista Luis Jimena, catedrático de Derecho Constitucional; Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal; Manuel Ponte, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; Santiago Ripol, jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, y Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional Público