Armengol también recurrió a Koldo para hablar con Ábalos de "fondos europeos en Baleares": "¿Me ayudarás?"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Francina Armengol recurrió a Koldo García para gestionar inversiones y fondos europeos en Baleares cuando era presidenta del archipiélago. La petición de ayuda de Armengol a Koldo García, asesor de Ábalos, consta en un informe de la Guardia Civil enviado a la Audiencia Nacional. El dosier detalla los contactos entre Armengol y la trama investigada por supuestas comisiones ilegales en contratos públicos, incluyendo material sanitario durante la pandemia. Armengol ha declarado por escrito ante el Tribunal Supremo en el marco del juicio por corrupción que implica a Ábalos y su entorno.

En septiembre de 2020, cuando aún era presidenta de Baleares, Francina Armengol también recurrió a Koldo García para hablar con el entonces ministro José Luis Ábalos sobre "inversiones y fondos europeos" en el archipiélago.

"¿Me ayudarás?", preguntó Armengol a García, el principal asesor de Ábalos, a través de WhatsApp.

Este mensaje aparece recogido en uno de los últimos informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y enviado a la Audiencia Nacional, que investiga al ya exministro y a su mano derecha.

Paralelamente, ambos están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por supuestos delitos de corrupción y Armengol, quien es hoy presidenta del Congreso de los Diputados, ha tenido que declarar —lo ha hecho por escrito— en dicho juicio.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este informe de la UCO. En él se incluye el mencionado mensaje, que la entonces presidenta balear envió a Koldo García en septiembre de 2020.

Fragmento del informe de la UCO.

A lo largo de sus 192 páginas, el dosier repasa los sucesivos contactos entre del asesor de Ábalos con Armengol, a la que ofrece, en plena pandemia, material sanitario suministrado por la trama ahora investigada por, supuestamente, pagar comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

La primera vez que Koldo y la presidenta de Baleares chatean es el 25 de abril de 2020, apenas un mes después de que comience el confinamiento en España debido a la pandemia de la Covid-19.

Ese mismo día se pone en contacto con García el entonces director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino.

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