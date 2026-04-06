"Cacheo con desnudo integral": el "trato vejatorio" a Bárcenas en prisión que el extesorero del PP cree que fue una represalia

El trato a Bárcenas cambió tras la salida del Gobierno de Rajoy y el caso Kitchen será juzgado con casi cien testigos, incluyendo al entonces director de la prisión y a Rajoy y Cospedal como testigos.

Bárcenas denunció también lesiones por grilletes apretados y frecuentes registros de su celda, hechos que, según fuentes cercanas, formaron parte de un supuesto acoso constante.

Entre las pruebas destaca una orden de cacheo con desnudo integral en Soto del Real en 2013, así como varias sanciones disciplinarias que la defensa califica de abusivas.

La defensa de Luis Bárcenas aporta documentación al tribunal del caso Kitchen para demostrar el trato vejatorio que sufrió en prisión, que considera represalia.

La defensa de Luis Bárcenas ha enviado al tribunal que juzga el caso Kitchen documentación con la que trata de probar el "trato vejatorio" que el extesorero del PP sufrió en prisión y que considera que constituyó una represalia por parte del Ministerio del Interior.

Este lunes ha comenzado el juicio por el supuesto espionaje que Bárcenas sufrió a partir de 2013, cuando el ministro del Interior era Jorge Fernández Díaz, acusado en esta causa, y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.

La abogada del extesorero del PP, Marta Giménez-Cassina, pretende ampliar el foco: considera que su cliente, además de espiado, también fue injustamente castigado en prisión a modo de represalia.

Entre otros documentos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la letrada ha enviado a la Audiencia Nacional una "orden de cacheo con desnudo integral" a Bárcenas, ejecutada el 17 de septiembre de 2013 en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Asimismo, Giménez-Cassina ha enviado al tribunal las resoluciones con varias sanciones sufridas por el extesorero, como la prohibición de pasear durante 30 días, un castigo que la letrada considera abusivo y del que sospecha que, en realidad, fue una represalia.

Una de las sanciones a Luis Bárcenas durante su estancia en prisión. EL ESPAÑOL

Tal y como consta en la resolución que ordena el cacheo integral, el motivo del mismo fue la sospecha de que Bárcenas introducía en prisión sustancias u objetos prohibidos.

En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, la defensa de Bárcenas señala que esto nunca fue cierto. Sin embargo, el cacho se produjo el 17 de septiembre de 2013, poco más de mes y medio después de que el expolítico ingresase en prisión provisional.

En el parte con los datos del cacheo, consultado por EL ESPAÑOL, se detalla que se produjo a las 18:20 horas de aquel día, utilizando para ello una raqueta que detecta objetos. El tiempo empleado fue de cinco minutos, sin otros internos presentes.

Como detalla el documento, no se encontró ningún objeto prohibido. A mano, Bárcenas dejó por escrito su "protesta" por dicho trato.

Desde el 27 de junio de 2013 y hasta el 21 de enero de 2015, el extesorero del PP estuvo interno en Soto del Real como preso preventivo.

Durante ese tiempo, también presentó una queja por unas lesiones leves en las muñecas provocadas por unos grilletes demasiado apretados. Por ello, recibió asistencia médica.

Fuentes próximas a Bárcenas declaran a EL ESPAÑOL que el "acoso" entre 2013 y 2015 era "constante" y también incluyó "frecuentes registros de su celda" sin motivo aparente y varios cacheos más, también con desnudo integral.

Ya a partir de 2018, una vez condenado por el caso Gürtel y finalizada la era Rajoy, el trato a Bárcenas era "totalmente distinto", relatan las mismas fuentes. "Ni un solo parte; es muy significativo", detallan.

"Las humillaciones eran constantes y Bárcenas no sabía por qué. Lo supo cuando se conoció la Operación Kitchen, a partir de 2017", explican las citadas fuentes.

El entonces director de la cárcel de Soto del Real será uno de los casi cien testigos que declararán en el juicio del caso Kitchen.

Este lunes, en la primera sesión, el PSOE, que ejerce la acusación popular, ha solicitado al tribunal que lo anule para dar marcha atrás al procedimiento y volver a investigar a la exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Según el calendario previsto, esta última declarará como testigo el próximo 23 de abril, misma fecha en la que lo hará Rajoy.