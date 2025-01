El vídeo de la declaración de Koldo García en el Supremo: así narró su encuentro con el 2 de Hacienda y Aldama en un bar

Koldo García Izaguirre se mostró dubitativo y nervioso en su declaración en el Tribunal Supremo. El exasesor de José Luis Ábalos negó la existencia de comisiones y quitó cualquier tipo de responsabilidad al exministro de Transportes.

En el vídeo de su declaración, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Koldo García narró cómo fue su encuentro con Carlos Moreno, número 2 del Ministerio de Hacienda, y Víctor de Aldama.

"He estado intentando recordar y creo que, bajando el Ministerio de Hacienda hacia la Puerta del Sol a mano izquierda había un bar, y una vez estaba tomando café con Carlos Moreno y creo, no estoy totalmente seguro, que pasó el señor Víctor de Aldama", afirmó Koldo.

Ante las reiterativas preguntas del juez Leopoldo Puente sobre si había participado en reuniones celebradas en viviendas alquiladas por Aldama, Koldo reconoció que había "tomado algo en algún piso" con el empresario.

"He coincidido con el señor Aldama en varios bares y he tomado algo en algún piso. Creo que era propiedad de él, aunque no sé si era su casa o qué era", afirmó dubitativo y con la voz entrecortada Koldo García.

"Tomando un café", precisó después el exasesor antes de negar que Ábalos y el actual ministro Ángel Víctor Torres acudieran a esos "encuentros discretos" que había declarado Aldama.

A pesar de que Koldo negó que el piso se encontrara en la calle Atocha, no supo concretar ante el magistrado la localización de la vivienda o viviendas en las que había mantenido encuentros con Aldama.

Sobre Santos Cerdán, Koldo García se mostró más directo y negó tajantemente que el secretario de Organización del PSOE hubiera coincidido con Aldama en un bar.

La declaración de Koldo García estuvo marcada por los continuos "no sé" y "no recuerdo". El socialista navarro se mostró muy educado, aunque no supo explicar con claridad importantes cuestiones como sus funciones cuando le contrató el empresario Manel Sallés al dejar el Ministerio de Transportes.

El asesor de Ábalos ni tan siquiera recordaba el apellido del empresario que le contrató durante tres meses. Tampoco supo concretar las fechas de muchas de las cuestiones que le preguntó el magistrado Puente.

Koldo García también afirmó que una parte de sus ingresos llegaban a través de la pensión por invalidez que cobraba y una indemnización tras haber sufrido un accidente de tráfico. "Tengo cuatro dedos en el pie izquierdo de titanio", afirmó el investigado.

Aldama había presentado antes de la declaración de Koldo García una captura con un documento manuscrito que le envió Koldo García con "contratos de obra preadjudicados".

Sin embargo, Koldo García aseguró "no reconocer su letra". Esto llevó a que el juez le insistiera en que existen pruebas caligráficas que pueden dictaminar quién escribió sus documentos. En ese momento el exasesor de Ábalos afirmó que lo sabía, pero que "no reconoce la letra".

Sobre si reconocía al menos que él había enviado los documentos a Aldama, Koldo García tiró de evasivas hasta que finalmente lo reconoció: "Si él lo dice y está en su teléfono, se lo enviaría yo".

"Le puedo asegurar que no me acuerdo", afirmó la mano derecha de Ábalos cuando le preguntó por qué le enviaba ese documento a Aldama.

También dijo que desconocía qué sigfinicaban las obras que estaban junto a nombres de constructoras en una nota manuscrita.