Una 'traviata' de 2 horas: el vídeo íntegro de la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional

El comisionista Víctor de Aldama testificó este jueves a petición propia ante el juez Moreno. Durante dos horas, detalló sus vinculaciones con el caso Koldo, el papel del entonces ministro José Luis Ábalos en todo ello, explicó cómo se gestó la visita de Delcy Rodríguez a España e implicó a otros nombres del Ejecutivo como Ángel Víctor Torres o el entonces ministro Salvador Illa en la compra de mascarillas. Aclaró también su relación con Pedro Sánchez y cómo se realizó la foto juntos que trascendió a la prensa hace unas semanas.

A continuación, la transcripción completa (con leves ediciones para facilitar su lectura) de la diligencia judicial:

El juez Ismael Moreno:

Bueno. Buenos días. ¿Nos oyen arriba en la sala?

Voz de mujer, desde la sala:

Sí, perfectamente, señoría.

Moreno:

Gracias. Su nombre, por favor.

Víctor de Aldama:

Víctor Gonzalo de Aldama Delgado.

Bien. Aunque su declaración ha sido interesada por su defensa dada su condición de investigado, tengo que informarle que tiene usted derecho a declarar si quiere declarar. Tiene derecho a no declarar si no quiere hacerlo, a no confesarse culpable y a contestar como crea conveniente a las preguntas que se le hagan en el caso de que usted quiera prestar declaración. ¿QuiereF usted declarar sobre estos hechos?

Aldama:

Sí

Moreno:

Su declaración es interesada por su defensa. Tiene la palabra el señor letrado que le asiste. Señor letrado.

José Antonio Chochlán, abogado de Aldama:

Con la venia, Ilustrísimo Señor. Don Víctor, usted ha decidido a prestar una declaración voluntariamente a los efectos pues de prestar una colaboración con la investigación. ¿Es así?

Aldama:

Así es.

Choclán:

Bien. Como guía del interrogatorio, si le parece, voy a seguir los hechos que se contienen en el último de los informes de la UCO de la Policía Judicial de 8 de octubre del año 2024. Le voy a preguntar algunos extremos sobre su contenido. La primera pregunta es: ¿cómo surge su relación con el Ministerio de Transportes, en particular con el ministro José Luis Ábalos, una vez designado en el mes de junio del año 2018?.

Aldama:

Bien. ¿Voy contestando?

Choclán:

Sí

Aldama:

Bueno, mi hermano Rubén de Aldama, trabajaba en el Ministerio con el anterior ministro, que era De la Serna. Era escolta del ministro. Y cuando entra el señor Ábalos pues un día tomando un café en una cafetería que hay detrás del ministerio que se llama El Verde, creo, o algo así, pues a los diez minutos o 15 minutos ya cuando estaba tomando un café con mi hermano, se acerca a la mesa, saluda a mi hermano y me presenta a Koldo García. Entonces Koldo le dice: '¿Este es tu famoso hermano del que tanto me hablas?'. Le dice mi hermano: 'Bueno, no te he hablado de él, pero...'. Y sigo con mi hermano. Cuando pido la cuenta se les invita al café que estaban tomando ellos y cuando me voy a ir me dice que a ver si quedamos un día para tomar un café. Le digo que ok, que cuando ellos quieran.

A lo que pasan dos o tres semanas, más o menos. Y me llama un día Koldo, le pide el teléfono a mi hermano y me llama Koldo. Y me dice que si nos podemos tomar un café en la misma cafetería que hay dentro del Ministerio. Quedo con él a tomar un café y bueno, pues empezamos a hablar de a qué te dedicas, qué haces.

Choclán:

¿Porque usted no conocía con anterioridad...?

Aldama:

Para nada

Choclán:

... todos los contratos a través de su hermano, verdad? Entonces Koldo dice que quiere tomar un café para ir a ver un poco de a qué se dedica usted, ¿verdad?

Aldama:

Para hablar, un poco para saber a qué me dedicaba, qué hacía bueno, sobre todo que qué hacía y a qué me dedicaba. Pues le cuento un poco lo que hacía y a qué me dedicaba. Me pregunta que por qué viajo tanto, que le ha dicho mi hermano que viajo mucho a Sudamérica. Le cuento un poco por qué viajo y las relaciones que tengo en Sudamérica. Y bueno. Y él me cuenta un poco su... su, digamos... Le pregunto que cómo llega a ser asesor del ministro y bueno, pues me empieza a contar un poco que él la relación la tenía con el presidente, con Sánchez, y con Santo Cerdán, y que de repente pues, cuando hacen la moción de censura, pues él pensaba que se iba a quedar en Presidencia y lo mandan con Ábalos. Es decir, que la relación que él tenía con Ábalos, según me cuenta a mí, tampoco era...

Choclán:

O sea que fue una decisión del presidente [Sánchez] el que Koldo recalara en el Ministerio como asesor del ministro. Eso es lo que le contaba...

Aldama:

Eso es lo que me cuenta él y es lo que parece ser, que es una decisión del presidente [Sánchez] que se vaya con Ábalos como, como asesor o como lo que ellos indiquen.

Choclán:

¿Su hermano por qué conocía a Koldo?

Aldama:

Él ya estaba en el Ministerio trabajando. Quiero decir, mi hermano trabajaba en escoltas del ex ministro De la Serna. Y cuando llega Ábalos sigue estando en la escolta de...

Choclán:

Pero nada más llegar el señor Koldo en la asesoría ya entablan una conversación para que se pongan en contacto con usted.

Aldama:

No. Más que nada fue por el tema de, cuando estábamos tomando el café, que estaba tomando el café con mi hermano, pues él se acercó y le interesó lo de tener una relación, digamos, o entablar una relación conmigo más, más estrecha.

00:04:39:02 - 00:05:09:01

Choclán:

Entonces usted inicia algunas conversaciones con el señor Koldo, ¿no?

Aldama:

Sí. Pues nos tiramos como tres o cuatro semanas hablando muy, muy intensamente de muchas cosas. Además, recuerdo perfectamente una palabra que él me dice: 'Hemos llegado aquí, hemos llegado al Ministerio y se nos hace grande', como diciéndome 'si nos puedes ayudar o nos puedes echar una mano en diferentes cosas o asesorar, te lo agradecería'. A lo que le digo que sí, que no tengo ningún problema. Y bueno. Y empezamos a entablar una conversación casi diaria.

Choclán:

Durante dos meses. Todo esto antes de que usted conozca a don José Luis Ábalos.

Aldama:

Sí. Yo de momento no conocía al ministro y solamente entablaba conversación con Koldo y siempre, casi siempre, o en la cafetería, dentro del Ministerio o en la cafetería que había enfrente de la casa donde vivía el ministro Ábalos.

Choclán:

Vale, entonces la primera, el primer contacto con el ministro, ¿cuándo se produce y en qué circunstancias?

Aldama:

Pues esto es más o menos, esto es más o menos en agosto, yo creo, de ese año, en el que le llega información por empresas españolas, entiendo, de que se va a licitar un contrato importante en México, que es el tren de la Ribera Maya o la Milla Verde, que lo llamaban, me parece.

Choclán:

La línea verde del Tren Maya, debe ser

Aldama:

Sí, algo así. Es un contrato muy importante. Es un contrato en el que había varias empresas españolas interesadas en entrar y ellos, bueno, ellos... No voy a hablar en plural todavía. Él [Ábalos] sabía de mis conocimientos y de mi y de mi llegada, pues al gobierno de México y los contactos que tenía en México. Entonces ahí me pide que si le puedo echar una mano...



Choclán:

Usted era cónsul honorario de España en México...

Aldama:

No, era agregado comercial

Choclán:

Agregado comercial

Aldama:

De Oaxaca.

Choclán:

¿Con anterioridad a la llegada del señor Ábalos al Ministerio?

Aldama:

Sí. Yo tenía relación personal con Alejandro Murat, que era entonces el gobernador de Oaxaca y bueno, y con el partido con el PRI, que era el partido que...

Choclán:

Usted le comunicó de alguna manera a Koldo esta condición y...

Aldama:

En semanas anteriores todo esto es lo que un poco íbamos hablando de la guía que nos hacía, por dónde me movía, por donde no me movía y cuando llega justamente pues esto me pide ayuda, que de qué manera les puedo echar una mano. A lo que le contesto: 'lo tenéis fácil, hablar con el embajador que tenéis en México y que os ayude o que os diga de qué manera podéis llegar'. Contestación de Koldo: 'El embajador no es nuestro y nos va a poner todas las trabas posibles para llegar a la gente de allí'.

Choclán:

El embajador era don Juan López Dóriga entonces, ¿lo recuerda?

Aldama:

[Duda]. Juraría que sí, pero no puedo afirmar.

Choclán:

Entonces le dice Koldo 'no es de los nuestros' en el sentido de...

Aldama:

No sé si se refería a 'no es de los nuestros del partido', 'no es de los nuestros que no comulga con ellos...'. No sé a qué se refería con 'no es de los nuestros'.

Choclán:

¿Y entonces se prescinde, digamos, del trámite oficial a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o del embajador...?

Aldama:

De Asuntos Exteriores totalmente y del embajador... Cuando yo empiezo a hacer la agenda hablan con el embajador porque al final tienen que hablar con el embajador para decir que el ministro va a llegar al país, a lo que el embajador se molesta bastante porque le dice que no entiende cómo se ha hecho una agenda paralela, ¿vale?. Y que no entiende por qué no se le ha avisado de su llegada para poner un coche de la embajada y para poner, digamos, seguridad de la embajada como es a un ministro del Gobierno de España.

Choclán:

Ahora le voy a preguntar por el viaje, concretamente del día 4 de febrero del año 2019. Antes se había realizado el 12 de diciembre del 2018 un viaje a Oaxaca también. ¿Lo recuerda usted?

Aldama:

Sí, antes del viaje a México. Yo creo que fue en ese viaje, ¿no?

Choclán:

Bueno, hay un viaje a Oaxaca. Según los informes de la UCO, el 12 de diciembre del 18, en el que usted parece que se reúne con el señor Murat para tratar algo relativo a una línea aérea Oaxaka-Madrid

Aldama:

Sí, hay una línea, bueno, un vuelo directo, un vuelo directo de Madrid-Oaxaca, a través de Air Europa.

Choclán:

De Air Europa, ¿verdad?

Aldama:

Vale. Con relación al viaje del 4 de febrero, usted está contando, se acuerda prescindir del cauce oficial, pero su visita no era privada, ¿verdad? No es un viaje de placer ni privado con el señor Ábalos.

Aldama:

No, es un viaje oficial.

Choclán:

¿Es un viaje oficial? ¿Cómo se manifestó esa oficialidad en el viaje?

Aldama:

Bueno, iba la presidenta de Ineco...

Choclán:

¿Doña Carmen Librero?

Aldama:

Carmen Librero. E iba el ministro con sus asesores. Iba en ese viaje, iba su jefe de prensa, iba Ricardo Mar, que era el jefe de Gabinete, me parece, por entonces. Iba Koldo e iban dos escoltas de él.

Choclán:

¿Y cómo se organiza el viaje en destino? Supongo que llega un ministro que llega todo un aparato institucional...

Aldama:

El viaje básicamente lo organizo yo. Yo pido la seguridad al gobierno de de México y hablo con los contactos que tengo en México. Se le pone la seguridad al ministro con los coches y con la Policía, a lo que el embajador se vuelve a molestar bastante porque no entiende, no entendía, no entendía muchas de las cosas que se estaban haciendo y por qué las estaba haciendo en este caso alguien como yo y no las estaba haciendo la Embajada.

Choclán:

La presencia de la presidenta de Ineco supongo que tendría algún sentido, ¿no?

Aldama:

Sí, iban a firmar en principio -en principio no, en principio y en final-, el ministro tuvo reuniones con su homólogo en México, tuvo reuniones con el presidente del Senado y en el Senado, con gente del Senado, y luego se tuvieron reuniones para que toda la tecnificación y estudios de lo que pudiera ser el Tren Maya hubiera un convenio de colaboración y Ineco, de alguna manera, se proporcionara a México en un convenio bilateral entre los dos países.

Choclán:

¿Había interés en que participaran empresas españolas en el desarrollo de ese proyecto? ¿Es así?

Aldama:

Claro.

Choclán:

¿Usted sabe si finalmente se firmó y se desarrolló el proyecto?

Aldama:

Que se firmara el convenio, se firmó con Ineco. ¿Que se desarrollara? Pues ya no sé, pero sé que estamos hablando de veintitantos millones de euros, lo que iba a proporcionar el Gobierno de España al Gobierno de México para darle más viabilidad a las empresas españolas para poder licitar y que tuvieran mayor puntuación.

Choclán:

Como resulta de la página web de Ineco, efectivamente, se participa por parte de Ineco en el proyecto, que estaba previsto del 2000 a 2023 y así se publicita. ¿Fue usted quien gestionó los contactos con las partes que facilitó al Ministerio esa gestión y el éxito, digamos, de la firma del memorándum?.

Aldama:

Sí.

Choclán:

El día... Esto es un viaje que se realiza el día 4 de febrero. El día anterior, un domingo 3 de febrero, usted recuerda haber participado en un acto organizado por el Partido Socialista al que asiste el presidente, don Pedro Sánchez, con ocasión de la incorporación de Pepu Hernández.

Aldama:

Bueno, yo quiero aclarar aquí algo, yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto del Partido Socialista para hablar con el presidente, porque el presidente [Sánchez] quería conocerme y hablar conmigo. Que yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos en ese momento, que yo sí lo conocía, y Koldo, a ese acto.

Choclán:

O sea, usted no es militante del Partido Socialista...

Aldama:

Para nada.

Choclán:

... ni simpatizante...

Aldama:

Para nada.

Choclán:

O sea, a usted se le convoca a ese acto porque estaba planificada una reunión o un contacto con el presidente del Gobierno.

Aldama:

Así es.

Choclán:

Se ha publicado una foto, usted lo habrá visto, con relación a ese día en el teatro de La Latina. Esa foto imagino que no fue subrepticia, ni el encuentro, fortuito.

Aldama:

Para nada. Esa foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente [Sánchez] me dice, palabras textuales, 'gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado' y le digo 'no tiene que darme las gracias', y dura poco más la conversación. Salgo. El presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Es decir, fortuita no es la foto.

Choclán:

O sea que se provoca ese encuentro a los efectos de que le agradezca hacer ¿el qué? Las gestiones... tenía que ver con el tema de México y del viaje que al día siguiente se planificará con ocasión del tren Maya.

Aldama:

Sí, sí, así es.

Choclán:

Digamos que, a partir de ahí y la gestión que usted realiza en México, pues no sé cómo preguntarle esto, había demostrado su capacidad de gestión. ¿Eso motivó que se le solicitara desde el Ministerio alguna gestión adicional en las relaciones internacionales?

Aldama:

Bueno, no es que yo hubiera demostrado, es que fue un éxito el viaje. Se vino con el acuerdo firmado, se vinieron con más proyectos encima de la mesa, como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA. Pues para mí no es que fuera algo probado, es que para mí fue un éxito.

Choclán:

Vale. En aquella fecha, precisamente el 4 de febrero del año 2019, cuando tiene lugar este viaje, se estaba planteando en España alguna problemática con relación al reconocimiento de Guaidó [como presidente electo de Venezuela]. ¿Se le pidió también algo por parte de Presidencia del Gobierno o por parte del Ministerio -supongo que estas cosas no surgen solo del señor Ábalos- con relación a este tema y mediación con el Gobierno venezolano?. ¿Nos lo puede explicar?

Aldama:

Pues se me pidió, sabiendo también las relaciones que tenía en Venezuela, sabiendo que tenía relaciones con las dos partes. Y cuando digo las dos partes es el partido de Henry Ramos Allup, que estaban vinculados a Guaidó en ese momento, y del Gobierno de Maduro, se me pide que, de alguna manera, que si puedo intervenir a lo mismo. Le digo: 'no sé de qué manera voy a intervenir. Yo no soy diplomático, no llevo relaciones políticas. ¿De qué manera queréis que intervenga?' A lo que se me contesta... A lo que digo que por qué no lo hace, creo que entonces era la ministra [de Exteriores, Arancha] González Laya... A lo que se me contesta 'mejor que la ministra no haga ninguna gestión porque no sabe dónde tiene la mano izquierda de la derecha'.

Choclán:

O sea, ¿le dicen que es ineficaz la gestión que puede hacer la ministra y se la piden a usted?

Aldama:

Totalmente.

Choclán:

Usted era una persona desconocida, pero que de alguna manera estaban depositando en usted una gestión de relaciones internacionales.

Aldama:

Bueno, yo creo que ya había demostrado bastante con el viaje a México. No solamente le presenté a ministros, sino que entró en el Senado en un día de fiesta nacional en México, se le abrió el Senado, estaba el presidente del Senado y había senadores para recibirle. Entonces se me pide esto también en Venezuela y no solamente se me pide, yo le digo que obviamente yo no voy a Venezuela con una mano delante y una detrás a decir que yo vengo a dar un mensaje del Gobierno si no me hacen un mandato o me hacen algo para demostrar que yo estoy yendo para, para tener unas conversaciones. A lo que se me hace una carta que creo que se ha publicado también esa carta y me voy con esa carta.

Choclán:

Es una carta que en algún momento se ha tachado de falsa pero existe, ¿verdad? Es una carta que expide don José Luis Ábalos, que firma 'ministro de Fomento, Gobierno de España' y es una carta en la que se dice que que se le envía a usted con la misión de que sirva de enlace en nuestras relaciones.

Aldama:

Así es. Si esa carta es falsa, entonces habría robado el papel a la Casa de Moneda y Timbre, porque está troquelada, y es un papel especial que usa los ministerios y se usan Presidencia, con una carpeta que viene con el escudo de España y también no sé dónde la habré robado para haberla obtenido.

Choclán:

¿Pero usted ha visto la carta publicada?

Aldama:

Sí.

Choclán:

¿Y esa carta es real? ¿Es la que se corresponde con...

Aldama:

Es real y me la firma el ministro delante mía, el ministro Ábalos.

Choclán:

Vale. ¿Y usted, con ese mandato de alguna manera para servir de enlace, como se dice de las relaciones internacionales con Venezuela, usted realiza gestiones con relación al tema Guaidó?

Aldama:

Así es.

Choclán:

¿Y qué hizo? Porque claro, usted tenía también relación con el gobierno venezolano y con la contraparte. Es decir, ¿qué se le pide exactamente?

Aldama:

Llegó a Venezuela, entregó al señor Guaidó la carta, el Gobierno de España en ese momento el interés que tenía con el partido de Henry Ramos Allup sobre todo era potenciar la Internacional Socialista, porque el presidente Sánchez lo que quería era volver a potenciarla y ser presidente de la Internacional Socialista. Por eso de alguna manera se manda esa carta para mandar un mensaje a Guaidó diciéndole que de alguna manera se le va a apoyar en España y que en el Congreso, pues las votaciones que hacen -tampoco estoy muy ducho en los temas políticos- se le va a reconocer como presidente interino de Venezuela, cosa que sucede. Y sucede eso, pues la otra parte, obviamente cuando sucede, y me refiero a la otra parte del Gobierno de Maduro, que tenía otra serie de convenios con ellos, pues se coge un cabreo importante.



Choclán:

Por seguir la cronología, el 4 de febrero del año 2019, España reconoce a Guaidó como presidente electo de Venezuela y el Congreso de los Diputados, el 19 de febrero del año 2019, lo vota y respalda ese reconocimiento. Desde ese momento hasta que luego, posteriormente pues parece que se cambia de criterio, en el que ya empieza a denominarse no 'presidente electo', sino 'líder de la oposición venezolana'. ¿Qué pasó? Usted decía que la otra parte, de alguna manera reacciona.

Aldama:

Algo muy sencillo, la otra parte se siente traicionada, por también una serie de acuerdos que tenían con el Gobierno de España. Les dicen que no les van a permitir que les ninguneen, que no les van a permitir que les toman el pelo y se lo dicen muy claramente: o dejan de reconocer a este señor como presidente interino o se acaban las relaciones entre países.

Choclán:

¿Eso pudo ser el detonante de que se organizara el viaje de Delcy Rodríguez?

Aldama:

De parte de ella.

Choclán:

Vale, vamos a adentrarnos en eso. Se contiene también en el atestado, lógicamente. Entonces, en este contexto aparece organizándose un viaje. A usted se le incauta una agenda en el que aparecen anotaciones del 17 de enero del 2020. ¿Lo que se contiene en esa agenda es real?

Aldama:

Sí.

Choclán:

Ahora lo vamos a explicar. ¿Cómo se organiza ese viaje y para qué?

Aldama:

Ese viaje se formaliza partiendo de la base de ya el enfado por el Gobierno venezolano y se organiza un mes antes de que la vicepresidenta llegue a este país. He escuchado 20 versiones diferentes de este viaje y he escuchado que el día que llegaba la vicepresidenta a este país, el Gobierno de España no estaba enterado de eso. Eso es incierto. El Gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil o de mis móviles que me aportaban -luego, si quiere, lo aclararemos- y sabían del viaje. A lo que la vicepresidenta me dejó muy claro, y le dejó muy claro al señor Ábalos, que ya tenía una sanción para viajar a Europa. Y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara, que todos los estamentos estaban enterados y que iba a tener un viaje tranquilo, sin ningún problema.

Choclán:

O sea, que la señora...

Aldama:

Es más, -perdón que le interrumpa-, hay una carta también que creo que ha sido publicada, que se demuestra que un mes antes se sabía del viaje de la vicepresidenta de este país.

Choclán:

Sí, hay una carta de invitación, ¿verdad?, que firma el señor Ábalos ya a finales de diciembre del año 2019, porque se estaba planificando una visita para el día 20 de enero del año 2020.

Aldama:

Así es.

Choclán:

Cuando hablan del jefe hay mensajes que usted cruza con doña Delcy Rodríguez y constantemente hablan del jefe... ¿Quién es el jefe en este caso?

Aldama:

Es el señor Ábalos.

Choclán:

Vale. Entonces usted dice que se conocía ya desde finales del 2019 la visita, y doña Delcy Rodríguez había advertido ya de que tenía una sanción y eso se le hace ver al señor Ábalos de manera expresa.

Aldama:

Sí, sí, había advertido al Gobierno de España y me había advertido a mí personalmente y me había dicho 'espero que no estén jugando con nosotros', a lo que yo le respondí 'yo a esto se me va de las manos. Estás hablando directamente con un ministro del Gobierno de España. Te ha dicho y te ha asegurado que está hablado con el presidente [Sánchez], que está hablado con quien tiene que hablarlo y que no vas a tener ningún problema'.

Choclán:

En la agenda del 17 de enero, -la señora Delcy venía el día 20-, ya se planifican una serie de actuaciones que imagino que requerirán un tiempo de organización. O sea, ¿desde cuándo empieza a organizarse la agenda? Luego le preguntaré por algún extremo en particular. La agenda es del 17 de enero, que usted comparte con doña Delcy, y ella está ya en la causa desde que la hace suya. ¿Cuándo empieza a organizarse?

Aldama:

Veinte días, un mes antes de su viaje.

Choclán:

La carta de invitación es de fecha 10 de diciembre del año 2019.

Aldama:

A partir de esa carta se empieza a organizar el viaje. Es más, yo yo soy quien alquila la casa en la que la vicepresidenta se iba a alojar.

Choclán:

La carta de invitación, que no se me olvide, ¿es cierto que inicialmente iba a ser una invitación a nivel de ministro y posteriormente se cambia al de secretario general del Partido Socialista?. ¿Usted sabe a qué obedece ese cambio y cómo reaccionó la señora Rodríguez?

Aldama:

Sé que al menos se refiere a que en ese momento también el Ministerio de Exteriores dice que la vicepresidenta está sancionada y que no puede viajar a este país.

Choclán:

Y eso ya es en diciembre del 2019.

Aldama:

[Afirma]. Y entonces, obviamente esa carta que se iba a hacer a través de una invitación del Gobierno o del Ministerio, se hace a través del partido como secretario de organización del partido, y la firma el señor Ábalos.

Choclán:

Porque el Ministerio, sabiendo de esa sanción, no quería aparecer como organizador de la visita.

Aldama:

Yo no sé si quería aparecer o no, pero estaba enterado. Quiero decir, permitió el viaje, porque si no lo hubiera permitido no hubiéramos tenido el follón que se tuvo y tuvimos porque yo estaba ahí.

Choclán:

Eso le iba a preguntar. Bueno, luego el día 20 de enero ya hablamos de lo que ocurre, ¿vale?. Pero entonces usted dice que lo empieza a planificar y eso consta en la agenda. ¿Cuándo comienzan las gestiones para el alquiler de la casa en El Viso, ya se ha publicado, el famoso chalet del Viso?

Aldama:

Pues yo creo que como 15 días o después de empezar con la agenda, más o menos.

Choclán:

Vale.

Aldama:

Tampoco lo recuerdo muy bien, pero bueno, está el contrato, porque era un B&B [Bed and breakfast, alquiler de un domicilio particular] que alquilé yo personalmente.

Choclán:

Vale. Imagino que al ser la vicepresidenta de un gobierno extranjero se adoptarían algunas medidas de seguridad y ¿quién participó en ellas?

Aldama:

Se adoptaron todas. El Ministerio de Interior mandó a -según Koldo, yo no lo sé porque no les pedía la placa-, mandó a Policía y CNI para revisar la casa. Embajada de Venezuela mandó a su seguridad para revisar la casa y una semana antes de llegar la vicepresidenta, su jefe de seguridad llegó a España, que eso también se puede comprobar, para revisar la casa.

Choclán:

Por esto parece que no es cierta la idea de que fuera una sorpresa el viaje de doña Delcy Rodríguez el día 20 de enero.

Aldama:

Para mí, no.

Choclán:

Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena en un restaurante privado. La agenda dice "con todos los m", y viene también el "m de Sanidad". O sea, ¿puede usted indicar qué ministros estaban invitados a la cena y para qué? ¿Y por qué esas carteras?

Aldama:

Bueno, esa cena iba a ser en un restaurante que al final se iba a cambiar, obviamente, por temas de seguridad y se iba a cambiar a la casa.

Choclán:

¿A la casa que usted alquiló en El Viso?

Aldama:

Eso es. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero (sic)...

Choclán:

Ribera.

Aldama:

Ribera, perdón. El ministro Illa, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente [Sánchez]...

Choclán:

¿El presidente también estaba convocado a esa reunión?

Aldama:

Sí.

Choclán:

Imagino que para organizar esta cena se tuvo que preparar con algún director de gabinete de cada uno de los ministros...

Aldama:

Bueno, en ese sentido lo manejaba todo Koldo. Y Koldo era quien confirmaba con jefes de gabinete y en muchos casos directamente con el ministro o ministra.

Choclán:

¿A usted le consta que se organizó?

Aldama:

Sí, sí. Lo tenía autorizado para que así fuera la agenda y que la vicepresidenta me diera el visto bueno.

Choclán:

¿Usted sabe si estaba previsto también la asistencia de la entonces fiscal general del Estado [Dolores Delgado] y para qué?

Aldama:

Sí, pero no en esa cena. Eso era otro día diferente. ¿Y para qué? Por un tema...

Choclán:

¿Se iba a reunir también con doña Delcy Rodríguez?

Aldama:

Sí, para un tema que le interesaba el Estado de Venezuela, que entonces era el 'Pollo' Carvajal.

Choclán:

¿Estaba en curso una demanda de extradición, entiendo, por el Gobierno de Venezuela?

Aldama:

No lo sé. Yo sé que Venezuela tenía mucho interés en en recuperar a esta persona, lo que fue extraditar, y por eso era la reunión con con la fiscal general.

Choclán:

O sea, que estaba prevista esa reunión con Rodríguez.

Aldama:

Estaba prevista y hablada. Quiero decir, el fiscal general de Venezuela ya había hablado también en algún momento con la fiscal general [Dolores Delgado]

Choclán:

Vale. ¿Por qué la presencia de estos ministros y de estas carteras? Porque el viaje era privado, parece ser.

Aldama:

Por diferentes actuaciones que hay en Venezuela con empresas españolas a las que en muchos casos Venezuela, que conocemos la versión de las empresas españolas, pero no conocemos la versión de Venezuela. En muchos casos Venezuela... Esas empresas les entregaban anticipos, como esa Duro Felguera, por ejemplo, por poner un nombre y una empresa, y la obra no se hacía. Entonces esos anticipos se quedaban ahí. Hay una denuncia que está en los tribunales del Gobierno de Venezuela hacia Duro Felguera justamente por eso.

Choclán:

Usted entonces también tenía un contrato de asesoramiento con Air Europa.

Aldama:

Sí.

Choclán:

de alguna manera se iba a tratar también algo relativo a esta empresa.

Aldama:

Sí.

Choclán:

En esa agenda también aparecen invitados otros empresarios como don Rafael Gómez Arribas.

Aldama:

Sí, para un tema de aeropuertos, tanto en...

Choclán:

Cuando este señor era el dueño del aeropuerto de Ciudad Real.

Aldama:

Sí. Para un tema de aeropuertos, para un tema de Margarita y otro aeropuerto más que era el de los Cayos, para la gestión, para la posible gestión de los aeropuertos.

Choclán:

"De Margarita", ¿se refiere a la isla Margarita del país venezolano?.

Aldama:

Sí, sí.

Choclán:

Lo que quiero decir es que esto no era un viaje privado, ¿verdad?, de la señora Delcy Rodríguez. Estaba organizado.





Aldama:

Estaba organizado. No se le pudo dar el viaje, digamos, de oficialidad, porque sabía que todo el mundo... se entiende que sabía todo el mundo que... que la vicepresidenta estaba sancionada y se le estaba metiendo en una casa privada, digamos, a escondidas de todo lo demás.

Choclán:

Vale. ¿Y qué pasa el día 20? Porque sabiendo de la existencia de esa sanción y de la prohibición de pisar suelo español, no obstante, viene.

Aldama:

Viene porque se le promete que no va a haber absolutamente ningún problema, con la sorpresa de que dos horas antes tanto era así, que yo estaba en el aeropuerto, Koldo estaba en el aeropuerto y el que no tenía que venir al aeropuerto esa noche era el señor Ábalos, porque al día siguiente iba a tener un desayuno con la vicepresidenta en esa casa. Saltan todas las alarmas dos horas antes de la llegada en la que me llama Koldo y me dice que llame al avión o que llame a la vicepresidenta y le diga que no puede aterrizar en España porque va a ser detenida. Y le digo que si es una broma, que la vicepresidenta está volando en un avión privado. Que cómo ahora, que si estamos en el país de la pandereta. Además, se lo digo así, a lo que me dice 'esto no es broma, es muy serio. Por favor, llama y que se dé la vuelta. Tenemos un lío grave'. Yo no puedo llamar a esta señora y decirle que se dé la vuelta, y más cuando estábais avisados. A lo que la vicepresidenta aterriza en el aeropuerto de Barajas en la terminal uno ejecutiva. Y en ese momento, pues entiendo, entiendo que porque luego lo reafirma así, que se da, se notifica al presidente de lo que está sucediendo y el presidente le pide a Ábalos que vaya al aeropuerto y que alivie la situación.

Choclán:

¿Para evitar una crisis diplomática, o lo que fuere?

Aldama:

Bueno, iba a ser detenida, más que una crisis diplomática.

Choclán:

¿Pero que ocurre? ¿Que no previeron la posibilidad de que alguien alertara de que iba a ser detenida?

Aldama:

Un mes antes. Pero aún así la hicieron venir. Todavía a día de hoy no lo entiendo.

Choclán:

Bueno, eso motivó que bajara del avión...

Aldama:

No, la vicepresidenta no baja del avión. A ese avión, que también ha habido muchas especulaciones, a ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo, y la vicepresidenta le dice muy claro que llame al presidente [Sánchez] delante de ella y que le diga que si ella toca suelo español y es detenida va a haber un problema grave. A lo que hacen lo que tienen que hacer, que tampoco sé cómo, el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una 'zona Schengen' que tampoco sé cómo se hace, pero supuestamente crean una 'zona Schengen' para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la Terminal 1 Ejecutiva con toda su comitiva.

En esa comitiva venía el ministro Félix Plasencia también, que entonces era ministro de Turismo y otras personas, y se baja todo, absolutamente. Se baja ella y se bajan las maletas de los pasajeros.

Y nos quedamos en la Terminal 1 con el señor ministro, Koldo, su comitiva, la vicepresidenta y yo, pues, más o menos, cinco horas. En las que ahí oigo barbaridades, como es llamar a la ministra de Defensa para que se preparen dos pilotos militares y cojan el avión privado y se vuelvan a ir.

Choclán:

Porque había un problema con los pilotos, que habían consumido las horas...

Aldama:

Se habían pasado de horas.

Choclán:

¿Y quién dice que se eche mano de pilotos militares?

Aldama:

Pues Koldo. Que se le ocurrían cosas magníficas.

Choclán:

Pero al final se fue en un vuelo regular, ¿es así?

Aldama:

Es que no se puede. Primero, un piloto militar no puede coger un avión privado porque no tiene la habilitación de ese avión. Segundo, ese avión no podía tocarse por los pilotos que no habían venido porque era una empresa de alquiler. Tercero, los pilotos habían pasado de horas y si la vicepresidenta seguía aquí, entrábamos en un problema internacional, querían sacarla de aquí cuanto antes, a lo que consiguen sacar unos billetes de Qatar Airways, me parece, y a las, no sé, 8 de la mañana o 7 de la mañana, no sé a qué hora salió el avión, pues se le mete a la vicepresidenta por el interior de la pista, que no va ni a handling, se le mete por el interior con coches de la Guardia Civil. Se llega al avión, se sube ella y la comitiva y se marchan a Qatar.

Choclán:

El avión de Qatar estaba en suelo español.

Aldama:

Obviamente.

Choclán:

Las maletas. No sé si quiere usted decir algo sobre la especulación de qué llevaban las maletas.

Aldama:

Las maletas es ridículo. Las especulaciones del oro y todas las especulaciones. Si alguien entiende técnicamente de lo que es un avión privado, un Falcon 900, con 8 pasajeros que venían en el avión y 12 maletas llenas de oro, el avión se cae. Es un tema técnico, no hay mucho más que decir. Y además una vicepresidenta de un país no necesita venir en un avión privado con maletas llenas de oro. La manda por valija diplomática y se acaba la historia.

Choclán:

Entonces el episodio Delcy ya lo ha contado, la agenda era, esta es una agenda oficial, no es un viaje privado, en el que había programadas reuniones con distintos ministerios.

Aldama:

Así es.

Choclán:

Todo ello en el contexto de la carta que le he exhibido de recuperar o restablecer las relaciones diplomáticas. ¿Se habló del tema también Guaidó y del tema Leopoldo López en aquel momento?.

Aldama:

Sí.

Choclán:

¿Era uno de los objetos programados de tratar con el Gobierno de España?.

Aldama:

Claro.

Choclán:

En el mes, como le he dicho antes, ya en el año después de haberlo reconocido en el Congreso, parece que se pega un giro. ¿Tuvo algo que ver con esta visita?

Aldama:

Obviamente.

Choclán:

También vamos a seguir.

Aldama:

[Tose] Perdón, ¿podría tomar un poco de agua?

El juez Moreno:

[Asiente y hace un gesto a un asistente] Adelante.

Aldama:

Gracias.

Choclán:

Seguimos avanzando. Todo esto ocurre antes de la contratación del tema de las mascarillas, de la emergencia. Estoy siguiendo un orden cronológico desde desde junio del año 2018 que se toma posesión por parte del ministro, esta visita de doña Delcy Rodríguez el 20 de enero del año 2020, antes de que se declarara el estado de alarma. Ya en esa agenda, lo tengo que preguntar porque ya aparece una referencia al señor Cueto. Estaba prevista una reunión con don Juan Carlos Cueto el 17 de enero del año 20. ¿Qué relación tenía usted con este señor?

Aldama:

Bueno, a Juan Carlos Cueto le conozco porque me lo presentan... Yo necesitaba financiación para unos locales que tengo en las 'Cuatro Torres', entonces me presentan al señor Cueto. El señor Cueto entra dentro de esa financiación. Empezamos a tener una relación empresarial y en esa agenda, como había otro empresario que era...

Choclán:

el señor Gómez Arribas.

Aldama:

... el señor Rafael Gómez Arribas, pues también meto al señor Cueto para posibles negocios que se pudieran hacer en Venezuela, porque tenía una relación ya bastante estrecha con él.

Choclán:

También hemos visto que ya el 17 de enero se está programando que el ministro señor Illa acuda a ese encuentro con doña Delcy Rodríguez. ¿Ya en ese momento se estaba previendo la necesidad de material sanitario? ¿Y qué tenía que ver la visita de...?

Aldama:

Material sanitario en sí, no, pero sí estaba ya viéndose todo el tema de las vacunas. Al final Venezuela creo que está contratando la Sputnik con Rusia, pero ellos necesitaban algo más o necesitaban alguna posibilidad más, no solamente tener una vacuna rusa para el pueblo venezolano.

Choclán:

O sea que ya se estaba en enero, que justificaría la presencia del señor Illa, ya se estaba previendo la posible necesidad de vacunación de la que carecía Venezuela. Y usted se encarga también de hacer esa gestión, de poner en contacto al Gobierno de Venezuela con el ministro señor Illa.

Aldama:

Así es.

Choclán:

Vale. El señor Cueto ha dicho que le financió. ¿Por vía de contratos de préstamo?

Aldama:

Sí.

Choclán:

¿Usted recuerda que... esto antes de que se le adjudicaran contratos?

Aldama:

Mucho antes. Pero y mucho antes de que entrara Ábalos en el Ministerio

Choclán:

O sea que este ya mantenía una relación de antes de Soluciones [de Gestión S.L.], que había financiado la adquisición de un restaurante en las en las 'Cuatro Torres'. Vale. ¿Cómo se gesta el tema de la idea del suministro de material? ¿Usted reconoce que usted facilita esta empresa al Ministerio?

Aldama:

Sí.

Choclán:

Bueno, ¿cómo se gesta esa esta entrada?

Aldama:

A ver, esto. Esto es algo muy sencillo. Quiero decir, parece que por todo el bombo que se ha dado que... Pero es algo muy sencillo. En una reunión de las muchas que se tuvieron en el Ministerio para hablar de Air Europa, en el que yo iba a esas reuniones con Javier Hidalgo...

Choclán:

¿Usted ya tenía un contrato de asesoramiento con Air Europa?

Aldama:

Así es. Terminando una de estas reuniones, pues el señor Javier Hidalgo sale con sus asesores y yo me quedo en el despacho colindante al despacho del señor ministro hablando con Koldo. A lo que viene el señor ministro y bueno, pues en una conversación de estas, como digo yo, de pasillo, dice que se le viene el mundo encima, que le han puesto a él como el interlocutor o le han puesto a él para que lidere la compra de de material sanitario y que no sabe por dónde empezar. A lo que yo le ofrezco 'oye, yo tengo contactos en China, puedo moverlo y puedo tener una empresa que ha trabajado en temas sanitarios', además pensando justamente en eso, pensando que había trabajado en tema sanitario, porque Soluciones de Gestión le había hecho contratos importantes en Angola y creo recordar que había construido un hospital en Angola.

Y le ofrezco mi ayuda, a lo que me dice que perfecto. Le dice a Koldo: 'Pues pedirle los datos y que sea una de las de las ofertas que nos están llegando".

Choclán:

Dado que se había recibido alguna otra oferta, parece, ¿no?

Aldama:

Habían recibido varias, no una. Habían recibido varias ofertas.

Choclán:

En todo caso, el señor Ábalos indica a Koldo García que se tenga en cuenta esta sociedad y...

Aldama:

Sí, que sea una más. Sí, que presentemos la empresa y que si, oye, si podemos llegar a hacer algo porque los requisitos que nos piden son los adecuados, pues que tirar para adelante.

Choclán:

Vale. Usted en ese momento suscribe un contrato con Soluciones de prestación de servicios -de comisión, para simplificar-. Usted lo hace ya para el caso de que se produjera esa contratación por parte de las administraciones.

Aldama:

Así es.

Choclán:

Que finalmente se hace.

Aldama:

[Asiente]

Choclán:

Que finalmente se hace. Es decir, de alguna vez manera usted impulsó el que fuera Soluciones la que fuera contratrada por el ministro.

Aldama:

A ver, puedo decir que sí. Al final yo tenía una relación ya de bastante confianza, por decirlo de alguna manera. Había demostrado, digamos, mi capacidad de trabajo y mi capacidad de llegar a donde decía que llegaba. Entonces se puede decir o puedo decir que sí, que así es, que que digamos que mi palabra sobrevalía por lo que pudieran tener otras ofertas. A eso quiero también añadir que Soluciones de Gestión fue la única empresa de todos los ministerios que adelantó el dinero. Cuando en el estado de emergencia las administraciones contrataban y los ministerios contrataban y adelantaban el dinero sin tener una garantía. Vale, eso quiero también dejarlo claro.

Choclán:

Otra cosa, le he preguntado claramente por si usted presenta esta oportunidad de negocio que también lo era para usted, pero que el producto que vendía, que era esta empresa, tenía una gran solvencia, ¿verdad?, económica y técnica. ¿Era así?

Aldama:

Totalmente. No solamente eso, nosotros en origen y en destino hacíamos pasar un certificado, un SGS a las mascarillas, tanto en destino como en origen.

Choclán:

Usted también facilitó el transporte, no solo el suministro, sino el transporte.

Aldama:

Yo hice la gestión del transporte porque como en ese momento yo pertenecía, digamos de alguna manera, a la compañía Air Europa, pues facilité que el coste del avión sin incrementar casi nada. Y además ahí hay unas tablas que hicimos un forensic que lo tiene, lo tiene la empresa, se puede aportar en cualquier momento. Si no lo tiene, está en efecto.

Choclán:

Está incorporado.

Aldama:

Pues en ese forensic se dice que yo ahorré solamente por esos vuelos casi 13 millones de euros a la operación, en comparación con otras administraciones que contrataron vuelos al doble de lo que yo contraté esos vuelos.

Choclán:

Entonces, lo que usted ofrece a la Administración es una empresa solvente que además se autofinancia -es cierto que en los otros contratos en el Estado se anticipaba un 50%, normalmente por parte de las administraciones y aquí no, es decir, se autofinanciaba - y el tema del transporte. Usted cobra por eso, por estas gestiones, no solo por la presentación de la oportunidad de negocio, sino por facilitar esta empresa y estas condiciones.

Aldama:

Así es.

Choclán:

¿Cuánto cobra usted? ¿Cómo se fijó el porcentaje suyo de la participación?

Aldama:

Bueno, era un porcentual, dependiendo de cómo quedara al final la operación. Se hizo una regla de tres y se cobraba con un porcentual. Si no estoy equivocado, cobré creo que como 5,5 millones o 5.000.800, o algo así.

Choclán:

¿Usted lo cobra a través de dos sociedades, MTM y Deluxe?

Aldama:

Sí, porque diferencié MTM, que era con la que yo tenía relación directa con Air Europa, que además era la que me pagaba la nómina, y Deluxe que era otra compañía que también podía perfectamente cobrar a través de facturas porque tenía el CNAE de asesoramiento y comercialización y todo lo que conlleva eso.

Choclán:

Bien, no se discute en la causa. Usted tributó en sociedades, lo que se discute es otra cosa, pero eso ya se verá.

Aldama:

Se supone que tributé mal, pero tributé, pagué los impuestos. Si la pregunta es esa.

Choclán:

Al margen de si tributó bien o mal, en todo caso fueron operaciones que se declararon correctamente...

Aldama:

Sí, así es.

Choclán:

...en cuanto a la base imponible y en cuanto a las percepciones. ¿Esta es la cantidad total que usted cobró por relación del contrato con Soluciones?

Aldama:

Sí, sí.

Choclán:

¿Que representaría un 10% aproximadamente del volumen de contratación del orden de 57 millones?

Aldama:

Sí, más o menos. Fueron 53 al final porque, con la ansiedad de que tuviéramos contratos en todos los ministerios, hubo (risas) una negligencia importante en las llamadas de Koldo, que eso era él el que se encargaba de llamar a los ministerios y a las diferentes administraciones. De repente, una mañana nos encontramos con 8 millones y medio de correos [quiere decir 'euros'] en la cuenta, a lo que llamamos al interventor de Correos y le decimos que qué ha hecho, que qué es eso. Y nos dice que no nos preocupemos, que ya nos mandarán el contrato, a lo que le decimos que no, que no funciona así.

Choclán:

¿Quien estaba a cargo de Correos, el señor Serrano puede ser?

Aldama:

Juan Manuel Serrano, sí.

Choclán:

¿Entonces dice que le transfieren sin sujeción a contrato ninguno, 8 millones de euros directamente a la cuenta de Soluciones?

Aldama:

Sí y ese dinero se devuelve inmediatamente.

Choclán:

¿Porque no había contrato?

Aldama:

Esa misma mañana creo que se devuelve.

Choclán:

¿Y por qué razón se hace esa devolución?

Aldama:

Por la ansiedad de pedir y de seguir pidiendo mascarillas y de tener a todas las administraciones para obtener mascarillas y obviamente por un beneficio que al final pues pidieron.

Choclán:

Vale, luego hablamos de eso. Este contrato, de esta contratación de Soluciones, digamos, se replicó en distintas administraciones: ministerios, Puertos del Estado, Adif... ¿Usted conocía a doña Isabel Pardo de Vera? ¿Qué relación tuvo con ella?

Aldama:

Pues bastante importante, muy intensa.

Choclán:

También ¿estas personas eran contactadas a través del señor Koldo, del señor Ábalos?

Aldama:

Sí, sí, bueno, sí, casi siempre a través del señor Koldo. Pero todo el mundo sabía que llamada que hiciera Koldo estaba respaldada por Ábalos. Si no fuera así, porque algún ministro o alguna presidenta o presidente de algún ente tenía alguna duda, llamaba al señor Ábalos y el señor Ábalos refrendaba al segundo al señor Koldo.

Choclán:

Estas instituciones o directores o quienes fueren, ¿conocían de su condición de intermediario con relación a Soluciones?

Aldama:

Todos.

Choclán:

Es decir, usted era el interlocutor con relación a ellos, sin perjuicio de las cuestiones técnicas que imagino que se trataría. Es decir, la gente que contrataba con Soluciones sabía que era una gestión que usted realizaba y que el señor Ábalos así lo disponía, ¿no?.

Aldama:

Lo manifestó y lo disponía.

Choclán:

Lo manifestó y lo disponía. Cuando lo disponía, ¿es que dio instrucciones?

Aldama:

Sí, claro.

Choclán:



¿Usted contrató también con el Gobierno balear y con el Servicio Canario de Salud?

Aldama:

Sí.

Choclán:

Esto es así, ¿también por el mismo cauce?

Aldama:

Bueno, hay por el mismo cauce y porque también se tenía una relación, digamos, algo más personal con el entonces presidente, que era Víctor Ángel Torres [quiere decir Ángel Víctor Torres].

Choclán:

¿En relación personal de quién?

Aldama:

Mía personal, en este caso mía. Me lo presentó Koldo en su momento y digamos teníamos una relación más personal.

Choclán:

Bueno, luego hablaremos de algunas cosas. Además de esta oportunidad de negocio con relación a las mascarillas que usted ofrece al Ministerio y que usted suscribe un contrato de comisión como ha reconocido, ¿hubo alguna otra? ¿Se intentó obtener algún otro negocio? En concreto, le voy a preguntar, por ejemplo, con el Ministerio de Transición Ecológica.

Aldama:

Bueno, estuvimos reunidos con el Ministerio de Transición Ecológica, con la ministra.

Choclán:

¿Con doña Teresa Ribera? ¿Se ha reunido usted personalmente con doña Teresa Ribera?

Aldama:

Sí, en varias ocasiones.

Choclán:

¿Varias? ¿Para qué?

Aldama:

Sí. Pues para un proyecto que teníamos que era la España vaciada. Queríamos convertir esos pueblos o esas zonas en pueblos temáticos con la condición de darle a la comarca o darle a los sitios más cercanos a esos pueblos mano de obra del lugar. Y aprovechar, pues, todas esas infraestructuras que había en desuso, que se estaban cayendo o en muchos casos no, en muchos casos los pueblos estaban bien, pues poder hacer esos pueblos temáticos.

Choclán:

Vale. ¿Y no le preguntó doña Teresa Ribera qué hacía usted allí o quién era?

Aldama:

Sabía perfectamente quién era, porque ella iba a ordenada a esa reunión por el señor Ábalos y el señor Koldo.

Choclán:

¿Y en esas reuniones quién participaba además? ¿Quién iba a organizar el tema de la España vaciada?

Aldama:

Lo íbamos a hacer con Wakalua, que es una empresa de Javier Hidalgo, y bueno, en ese momento la liderábamos una persona de Javier Hidal.. dos personas de Javier Hidalgo, Javier Hidalgo y yo, y en algún momento en Wakalua -que yo no estuve en esa reunión-, pero estuvo la señora Begoña Gómez.

Choclán:

¿Le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con Teresa Ribera para el desarrollo de este proyecto...

Aldama:

En una por lo menos sí.

Choclán:

...de la España vacía?

Aldama:

Yo no estaba en esa reunión, pero en una por lo menos sí.

Choclán:

¿Y su presencia qué era, con relación a Wakalua?

Aldama:

Sí.

Choclán:

Que hizo también otras cosas, ¿verdad?, fuera de de este proyecto.

Aldama:

Sí.

Choclán:

En todo caso usted no era una persona desconocida para esta ministra, que también estaba citada de alguna manera esa reunión que había organizado con ocasión de la visita de doña Delcy, ¿verdad?

Aldama:

Así es.

Choclán:

Vale, siguiendo este el íter que estamos siguiendo como guion, también aparece en la agenda aquella del 17 de enero una referencia a don Alfredo Chirino. ¿Y quién es Alfredo Chirino?

Aldama:

Alfredo Chirino es... la figura de Alfredo Chirino es complicada. No sé si era asesor o era jefe de Gabinete entonces de Henry Ramos Allup, que era el partido del que tanto interés se tenía para para desarrollar lo del tema de la Internacional Socialista.

Choclán:

Se dice en el informe de la UCO -y vamos a enlazar con otro tema que es el tema de la casa, ¿vale?-, se dice que este hombre pudo participar en la gestión de la adquisición del chalet de Cádiz que interesaba al señor Ábalos.

Víctor de Aldama:

Para nada. El chalet viene por otro lado, no tiene nada que ver este señor.

Choclán:

Vale, vamos a hablar del chalet. Antes de hablar del chalet, lo digo por las fechas también, ¿usted sabe que se gestionó la obtención de un título de operador por parte de algunas empresas de hidrocarburos y que se le pidiera a usted que hiciera la gestión frente al Ministerio?

Aldama:

Bueno, a mí se me pidió...

Choclán:

Estoy hablando del 24 de diciembre del año 2020, aproximadamente.

Aldama:

La empresa Have Got Time, que es justamente la empresa que compra el chalet -pero ahora si quiere explicamos eso bien para que quede bien en contexto- se me pide que si puedo hacer alguna gestión con el Ministerio para conseguir el título de operador de hidrocarburos. A lo que yo le digo que no lo sé y, como no tenía ni idea, hablo con Koldo y obviamente, pues él organiza la reunión. Más, hay un correo dirigido al, si no me equivoco, ministro de Industria, poniendo sus participantes en esa reunión y en la que va esta empresa, a la que luego a mí, la hija de esta persona que va a esa reunión me da las gracias por la reunión, que yo no voy a esa reunión.

Choclán:



¿Esa persona quién es? Leonor...

Aldama:

Leonor González Pano

Choclán:

Que es la hija de...

Aldama:

Carmen Pano.

Choclán:

Vale. ¿Se le pide a usted una gestión para la obtención de un título, pero de qué empresa?

Aldama:

De Have Got Time. que es la empresa que compra el chalet.

Choclán:

Vale. ¿Y usted esa gestión la hace, pone en contacto a las partes y es Koldo el que contacta con don Juan Ignacio, de Industria?

Aldama:

Bueno, hay un correo oficial de él, que creo que ha salido en algún sitio.

Choclán:

Pero parece que luego la reunión no se tiene en el Ministerio de Industria, sino en el de Transición Ecológica.

Aldama:

Sí, así es.

Choclán:

¿Usted sabe cómo se hizo ese trasvase? Es decir, ¿de con quién hablaron del Ministerio de Transición Ecológica?.

Aldama:

No, porque les pongo en contacto y yo me desentiendo de la reunión.

Choclán:

Vale. ¿Era esta empresa la que estaba solicitando un título de operadora?

Aldama:

Sí.

Choclán:

¿No era Villafuel?

Aldama:

No, no. Es más, esta empresa vendía a Villafuel en ese momento.

Choclán:

O sea, esta empresa vendía a Villafuel pero no era operadora.

Aldama:

No era operadora todavía.

Choclán:

¿Ni Have Got Time?

Aldama:

Have Got Time era distribuidora al por mayor.

Choclán:

Vale. Tras esas... es decir, ahí se inicia una, imagino, unas negociaciones para la obtención de este título. ¿Usted sabe qué pasó al final con eso?

Aldama:

No.

Choclán:

¿Se obtuvo o no se obtuvo?

Aldama:

Juraría que no se obtuvo porque esta empresa entró en concurso de acreedores.

Choclán:

Vale, entonces esta empresa que aparece más o menos temporalmente gestionando esta licencia, ¿por qué interviene en el tema? ¿Cómo se produce la conexión para el tema de la casa de Cádiz que finalmente ocuparía el señor Ábalos?

Aldama:

Muy sencillo, quiero decir nos hemos saltado varios pasos porque aquí tendría que explicar que al señor Koldo y al señor Ábalos...

Choclán:

Pues dé los pasos, no hay problema.

Aldama:

No digo que aquí, para llegar a la casa, tendríamos que explicar que el señor Koldo y el señor Ábalos para entonces ya estaban recibiendo cantidades de dinero por mi parte.

Choclán:

Luego le preguntaré por eso, ¿vale?

Aldama:

Y en una de estas, Koldo me dice que que si hay posibilidad de obtener alguna vivienda en la Costa del Sol para el disfrute y el estar del señor Ábalos y de su familia. Le digo que yo no pienso comprar ninguna casa a mi nombre.

Choclán:

¿Pero le pide que la compre a su nombre?

Aldama:

Sí, sí, claro. Le digo que yo no voy a comprar ninguna casa a mi nombre, que no lo pienso hacer y me dice que no es una casa para... que quiere hacer un contrato de alquiler con una futura compra. Pero le digo que muy bien, pero que yo no lo voy a poner a mi nombre. A connotación de eso, Leonor que...

Choclán:

¿Por qué no lo quiere poner a su nombre?

Aldama:

Evidentemente porque yo no iba a poner algo a mi nombre cuando ya se les está dando dinero por otro lado.

Choclán:

Vale, luego le preguntaré sobre los pagos realizados. Continúe.

Aldama:

A lo que le digo a Leonor, que yo tengo una relación con ella de más de 20 años, 'Oye, vosotros que estáis comprando cosas y que estáis haciendo inversiones, me están pidiendo eso'. Le digo la verdad. Le digo 'me están diciendo que si se puede comprar una casa, que la alquila y que es una opción de compra...', a lo que ellos lo ven bien porque dicen 'qué mejor inquilino que tener a un ministro en la vivienda'.

Choclán:

¿Tenían interés de alguna manera en tenerle como inquilino al ministro?

Aldama:

Pues, entiendo claro, si había intereses, pues entiendo que había un interés en tenerle como inquilino. Obviamente por eso se compra la casa. Es más, Koldo me manda como siete enlaces de Idealista con diferentes casas para ver cuál de las casas. Yo le digo 'yo no voy a elegir la casa, que la elija el ministro', y al final me manda un enlace con la casa elegida por el ministro en la que va Carmen Pano a ver esa casa y me manda un whatsapp diciéndome 'oye, ¿la casa la quieres con muebles o sin muebles?' y creo que le mando un whatsapp a él y le digo que si la quiere con muebles o sin muebles. Y me dice que con muebles y el piano. Creo que a lo del piano le contesto pues es algo que quiere el dueño de la casa y no se va a quedar.

Choclán:

¿El piano era para un hijo, no, del señor Ábalos, que tocaba el piano?

Aldama:

No lo sé, la verdad. Bueno. Y por eso se hace lo de la casa.

Choclán:

Entonces... O sea, se le compra para que la use él, pero con un contrato de arrendamiento con opción de compra.

Aldama:

Sí.

Choclán:

¿Y tenía liquidez en ese momento Have Got Time que usted sepa? ¿Porque qué le dicen doña Leonor o doña Carmen Pano?

Aldama:

Leonor me dice que obviamente tenía liquidez. Quiero decir, estaba funcionando muy bien la empresa. Es más, yo estaba trabajando también para la compañía, les había presentado algún cliente y tenía liquidez de sobra. Que por eso ella me dice 'oye, ¿de qué manera o como podemos hacer para hacer más inversiones?' Y yo le digo 'pues tienes esta oportunidad, compra la casa y alquílasela'.

Choclán:

Pero esta empresa me ha dicho que entra en concurso...

Aldama:

Sí, como al año y pico o así entra en concurso.

Choclán:

Usted dice que tenía algo y que trabajaba con la empresa. ¿En qué sentido trabajaba con esa empresa?

Aldama:

Les presentaba clientes.

Choclán:

¿Y facturaba, cobraba comisiones?

Aldama:

Sí, claro. Y facturaba y tenía contrato.

Choclán:

Usted había tenido una relación antigua con doña Leonor, o sea que tenía una relación personal.

Aldama:

La relación con Leonor es de hace 20 años, fue mi novia y y fue una relación de dos o tres años.

Choclán:

Vale. ¿Sabe cómo acabó lo del título de operador de Have Got Time, qué pasó o cómo en un momento determinado aparece Villafuel?

Aldama:

Pues Have Got Time nunca obtuvo el título de operador. Y Villafuel obtuvo el título de operador haciendo las gestiones que tuvo que hacer ante el Ministerio. Creo que tuvieron varias revocaciones hasta que cumplieron con todos los requisitos que tenían que cumplir para...

Choclán:

¿Esas gestiones de Villafuel, usted intervino en ellas?

Aldama:

En ninguna, cero.

Choclán:

¿Había cesado ya el señor Ábalos como ministro?

Aldama:

Juraría que sí.

Choclán:

El señor Ábalos cesa el 10 de julio del año 2021 y aparece una reclamación en ese momento por Have Got Time de unas rentas que se empezaban a adeudar en el contrato de arrendamiento.

Aldama:

Claro, lógicamente. El señor Ábalos es destituido como ministro. Obviamente ya no cobra lo que cobra como ministro. A lo mejor no hace falta, pero quiero recordar que el señor Ábalos tiene creo que dos o tres exmujeres, varios hijos a su cargo, varias propiedades con hipotecas, pues pagar un alquiler que se paga por gusto en la Costa del Sol, pues él dejó de pagarlo y por eso se le desahucia.

Choclán:

¿Usted conoce quién es don Manuel Salles Carceller?

Aldama:

Pues este señor se dedica al tema de hidrocarburos también y que empieza a hacer negocios con el señor Koldo García.

Choclán:

Que empieza a hacer... ¿Este señor estaba vinculado a Villafuel de alguna manera?

Aldama:

No lo sé.

Choclán:

¿A su... don Koldo?

Aldama:

Pues no lo sé, yo a este señor nunca le he conocido ni le he visto. Sé que se juntó con Koldo porque sé que han viajado a Venezuela. Hay gente mía en Venezuela, me lo han dicho. Sé que han viajado a México...

Choclán:

¿Pero ha sido después de cesar ya en el Ministerio?

Aldama:

Sí, creo que incluso montaron un despacho me parece en la calle Velázquez.

Choclán:

Vale, luego le preguntaré al final por las sociedades suyas portuguesas y la relación que tiene, que trasciende algo de esta causa. Tiene que ver con [inintelilgible] de secretos, sin perjuicio de que en su momento se ampliará esa declaración cuando proceda.

Vamos al contexto de la casa. Usted acaba de decir que se habían realizado algunos pagos. Mire, para aclarar algunas cosas en el folio 160 del atestado aparece un cuadro. Vale, en el que aparece, no sé si lo recuerda. Lo hemos visto...

Aldama:

Lo recuerdo.

Choclán:

...es un cuadro, es una previsión que hace usted, digo, para explicar en qué consiste este cuadro. Y luego le preguntaré por alguna partida.

Juez Ismael Moreno:

Bueno, señor Letrado indique que..

Choclán:

Es el folio 160 del atestado.

Juez Moreno:

Pero diga la fecha del atentado o la referencia.

Choclán:

Sí, nos estamos refieriendo al atestado del 8 de octubre del año 2024, es la página 160. Ahí aparece un cuadro que elabora usted, una hoja Excel, en el que habla de operación Venta, habla de 60 millones.

Aldama:

Sí. Este es el tema de las mascarillas.

Choclán:

Es el tema de las mascarillas. Se llama así el documento, mascarillas.

Aldama:

Es una planificación digamos que hago un poco para ver que números salían más o menos sabiendo el volumen que estábamos teniendo y la venta de las mascarillas al precio que las que estábamos poniendo.

Choclán:

Mire, aquí hay dos indicaciones, una que pone 'El gran' con una cifra de 2 millones y 'Goblin' con una cifra de 5 millones y pone 'casa'...

Aldama:

No, yo juraría que son 500.000.

Choclán:

Perdona, perdón, 500.000. Perdón, 500.000 y pone 'casa'. Vale. La primera cuestión. ¿Quién es 'el gran' y quién es 'Goblin'?

Aldama:

'El gran' en su momento es Ábalos.

Choclán:

La UCO dice que 'El gran' puede ser grandullón, que puede ser Koldo.

Aldama:

No. Además, esto lo explicó, es un poco de chiste. Goblin es... Hay una película que se llama Los goblins de unos niños que entran en la cueva y sale un tipo grande.

Choclán:

¿Un ogro?

Aldama:

Un ogro y llamaba 'Goblin' a Koldo, no a Ábalos.

Choclán:

O sea que la mención de 'El gran', lo digo para aclarar el informe de la UCO, 'el gran' no es el grandullón, sino que es el señor Ábalos y 'Goblin' es el señor Koldo. Y aquí pone 'casa'. ¿Esta casa tiene algo que ver con la casa de la que hemos hablado? ¿Con la casa de Cádiz?

Aldama:

No, esta casa es una casa. Es una casa que es propiedad del señor Ábalos en la Cava Baja en la que está alquilado Koldo, en la que Koldo me dice que si de alguna manera se puede comprar la casa para él quedársela.

Choclán:

¿O sea, quiere que le compre usted la casa a Koldo?

Aldama:

Sí.

Choclán:

Obviamente que la pague usted.

Aldama:

Sí, sí.

Choclán:

¿Y esta provisión de 500.000?

Aldama:

Pues eso era una previsión dependiendo de cómo sean las cifras al final, es una previsión que ellos habían pedido.

Choclán:

No le pregunto por cuánto quedó, pero es una previsión...

Aldama:

Que piden los dos.

Choclán:

Uno pide dos millones...

Aldama:

Ábalos...

Choclán:

y 'Goblin', el señor Koldo, pide 500.000, ¿que las pagó de unas comisiones?

Aldama:

Que las pagué de mis comisiones.

Choclán:

Comisiones recibidas del contrato, porque este es un documento que pone mascarillas. Y hemos visto antes que una previsión de 60 millones al final fueron 53, usted facturó como un 10%, 5 millones y pico a través de MTM y desde Lux. Y esta es una planificación de que de sus comisiones, a su vez, pagar a comisiones al ministro y al señor Koldo.

Aldama:

Así es.

Choclán:

Es así. ¿Y esta es la cantidad que le pidieron?.

Aldama:

Sí, por eso lo pongo en el cuadro. Y luego para demostrarles también, porque ahí tuvimos una pelea grande. Por eso ya llega un momento en que le digo que, además palabras textuales, 'yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando'.

Choclán:

Vale. Porque ya hasta entonces había retribuido de alguna manera...

Aldama:

Bastante, no solamente con dinero, sino con otras cosas.

Choclán:

Vale, ahora hablamos. Pero esta cifra y este cuadro, para aclararlo, esa es una previsión, no una previsión, sino que usted hace un Excel con la comisión que le piden. Pero no se le pagó esta cantidad.

Aldama:

No.

Choclán:

¿Usted llegó a comprar la casa de la Cava Baja?

Aldama:

No, no, porque es que no daba.

Choclán:

Osea, de alguna manera se dice: '500.000 es la comisión, pero que se puede hacer efectiva comprándole usted la casa de la Cava Baja en la que vive el señor Koldo como pago.

Aldama:

Eso es, pero que es sencillo, es que no daba. Es decir, si hacemos los números de esos 60 millones de euros, al final se facturaron creo que 53. De esos 53 todavía hay tres en el Tribunal de París porque nos dejaron de servir un proveedor chino en el que se ha ganado el juicio, pero todavía sigue ahí porque está insolvente el señor. Bueno, nos engañaron. Y a eso hay que descontar los impuestos que tanto he pagado yo, como ha pagado Soluciones y han pagado los demás.

Choclán:

Es decir, usted cobró unos 5 millones, 5.7, habiendo pagado el impuesto de Sociedades y la suma de estas dos cantidades de 'El Gran' y Goblin pues suman 2,5 millones...

Aldama:

Por eso le digo, que no da, pero que además lo hice para demostrárselo, porque no se lo creían...

Choclán:

Le habrían detraído el 50% de su comisión

Aldama:

En la mente del señor Koldo, en este caso sí era el señor Koldo, no le entraba, no daba. Se lo tuve que explicar como 20 veces y ya se lo tuvo que escribir.

Choclán:

Vale. Entonces, de estas cantidades, ¿cuál es la cantidad que aproximadamente yo he dicho en otras cosas? El dinero...

Aldama:

Aproximadamente no: 250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Koldo. Más pagarle otras cosas, como la casa de Plaza España...

C:Ahora le pregunto por el tema del apartamento...

Aldama:

... de Jessica, y otra serie de cosas como son vacaciones y dinero que me pedía Koldo para diferentes cosas...

Choclán:

Dice usted, cifra en 250.000 euros las cantidades que hubiera podido percibir el señor Ábalos.

Aldama:

No, 250.000 euros que percibió el señor Ábalos.

Choclán:

Que percibió.

Aldama:

Y 100.000 euros que percibió el señor Koldo.

Choclán:

¿Cómo?

Aldama:

En efectivo.

Choclán:

¿Siempre se le pagaba en efectivo?

Aldama:

Siempre.

Choclán:

Enlazando con esto, en la causa, pues se habla en el atestado de un primer pago 'Grandu'. 'Grandu' sí es el señor Koldo, ¿no?

Aldama:

Pues seguramente.

Choclán:

¿'Grandullón'? Puede ser 11.500. Lo digo para hacerlo más corto. Sí aparecen pagos realizados a través de su hermano Joseba, pagos que le ha realizado una tal Arantxa, que entregas de dinero legionario. ¿Estas entregas eran las que tuvo que tuvieron lugar fuera de España?

Aldama:

Exacto, en Santo Domingo.

Choclán:

Al señor Joseba, hermano del señor Koldo, se la entregó dinero en efectivo en República Dominicana.

Aldama:

Sí.

Choclán:

¿Y el viajaba a tal fin?

Aldama:

Sí, claro, solamente viajaba para eso.

Choclán:

Vale, ¿solo viajaba para eso, no tenía ninguna otra razón?

Aldama:

No.

Choclán:

¿Cuántos viajes realizó? Porque me ha dicho...

Aldama:

Si no me equivoco, tres.

Choclán:

¿Y eran siempre para el señor Koldo? ¿O iba también el paquete ahí del señor Ábalos?

Aldama:

Siempre Koldo repartía con Ábalos todo lo que se le daba.

Choclán:

O sea que los viajes, la cantidad que se recaudó fuera o incluso dentro no lo fue todo para el señor Koldo, sino también se recaudaban en la República Dominicana para el señor Ábalos.

Aldama:

Sí.

Choclán:

Y usted afirma y asegura que se lo recibía efectivamente.

Aldama:

Sí, sí. Siempre que lo recibía me mandaba un whatsapp y me decía que estaba todo ok.

Choclán:

En ocasiones, la entrega se realizó en su propio despacho, ¿no?

Aldama:

Sí.

Choclán:

En su propia oficina...

Aldama:

[Asiente]

Choclán:

Y a tal fin iba al tal Joseba o el señor Koldo.

Aldama:

En alguna ocasión el señor Koldo y en alguna ocasión en el propio Ministerio.

Choclán:

Ha llevado usted dinero al ministerio.

Aldama:

Sí.

Choclán:

Y, para despejar una una cuestión que aparece en el atestado, en el folio 140 del informe que he referido antes, aparece un tal Jorge Jiménez y expresiones tal como que hay que seguir alimentando la máquina -que la UCO interpreta que la máquina es el Ministerio, que luego podemos clarificar de alguna manera-...

Aldama:

Para nada. Esto es tan sencillo, bueno, tan sencillo, que al final pues bueno, lo explico. Jorge Jiménez, que hoy en día es el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, es un empresario venezolano con el que tenía una relación de amistad y empresarial, el que entonces tenía un equipo de fútbol en Venezuela y en el que entonces yo era dueño del Zamora. Que era la plaza del Reus, me parece que es, libre, porque desaparece. Entonces, cuando desaparece una plaza en una categoría, pues se puede acceder a ella o que se otorgue cumpliendo una serie de requisitos que son deportivos, económicos y de posición en la categoría.

Esa plaza me parece que salió a la venta en 400 y pico mil euros, a lo que yo hablo con el señor Jorge Jiménez y le digo 'oye, hay esta oportunidad, mándame el dinero para esto y nos quedamos con un equipo ya en Segunda B -que la plaza la acogería el Zamora, que además era el único equipo, porque los otros dos equipos que la podían coger la habían rechazado-, y nos hacemos con esta plaza para estar en una categoría superior y poder acceder a Segunda A, que es donde realmente está el dinero'.

Cosa que hace, cosa que manda parte del dinero a mí y parte del dinero a la Federación, ¿vale? Con la sorpresa de que...

Choclán:

¿Y para qué manda el dinero a la Federación?

Aldama:

Porque había que mandar una parte a la Federación para, digamos, cumplir los requisitos de la obtención de la plaza. Con la sorpresa de que nos lo rechazan y se le da la plaza al Andorra del señor [Gerard] Piqué, cosa que a mí me cabrea mucho y le digo que por qué siendo un equipo de inferior categoría, al mío, recién ascendido, se le da una plaza que ni puede otorgar ni por méritos deportivos ni por nada, solamente por un tema económico, a este equipo.

Básicamente se me dice que me calle, que no proteste más, a lo que una vez más vuelvo a recurrir a Koldo y le digo 'oye, mira, me ha pasado esto'. Ahí él llama al CSD, llama a Rubiales...

Choclán:

CSD es Consejo Superior de Deportes.

Aldama:

Consejo Superior de Deportes. Y a Rubiales, y le dice 'oye, ¿qué ha pasado aquí? El CSD le dice que no puede hacer nada porque no es una cosa que ellos... Que saben que es un tema de la Federación, y Rubiales básicamente le dice que que bueno, que lo dejemos así, y que de alguna manera me ayudarán a tener dos equipos, dos partidos o tres partidos de la [Selección de Fútbol] Absoluta, de la Selección Absoluta femenina y de la sub21 en Zamora, para de alguna manera compensar que no nos han dado la plaza. [Pregunta a su abogado] ¿Yo puedo decir en la sala lo que digo?

Choclán:

[Asiente]

Aldama:

Yo digo que se lo metan por el culo, obviamente, y le digo que no quiero nada. Entonces me llama el presidente, Rubiales, y me dice que lo entienda, que tal... Le digo que no quiero ni que me llames ni quiero entender nada y que no entiendo por qué han hecho lo que han hecho, cosa que luego más adelante pude entender.

Choclán:

Vale, entonces el tema de Jorge Jiménez, que quede claro, no es... No necesitaban esa fuente, digamos, de Jorge Jiménez para pagar...

Aldama:

Para nada. Engrasar la máquina era engrasar lo que ya teníamos, engrasar la máquina de Zamora, no engrasar la máquina de nada.

Choclán:

Vale, entonces esto pasa a un segundo plano en la medida que usted reconoce que tenía otras fuentes distintas con las que abonar las comisiones que se le solicitaban.

Aldama:

Pero totalmente, si este señor no tiene nada que ver con las comisiones ni con nada de lo que se le pagaba al señor Ábalos ni a Koldo ni a otras personas.

Choclán:

El apunte que aparece en el folio 146 de este mismo informe policial, hay dos apuntes que es 'K: 10.000' y luego otro que es '2.000 R' o 'R 2.000'. ¿'K: 10.000' es Koldo?

Aldama:

'K: 10.000' es Koldo y '2.000 R', pero también esto hay que explicarlo porque si no parece... Es Rubén, el comandante de la Guardia Civil.

Choclán:

Esto parece, se describe por la UCO como pagos recurrentes.

Aldama:

Sí, pero vuelvo a repetir, sobre todo el de Koldo es evidente porque es lo que

Choclán:

Se soltaban 10.000 € prácticamente todos los meses al señor Koldo.

Aldama:

Sí, por lo que he dicho antes, porque el señor Ábalos tenía una serie de gastos que con su sueldo no le llegaba.

Choclán:

O sea, que esta cantidad que pone 'K: 10.000', usted cree que luego Koldo repartía.

Aldama:

Bueno, repartía sí o sí. Porque además a mí me consta que alguna de las veces que yo estaba en el ministerio le entregaba al señor Ábalos y lo he visto. Había muchas veces que ya Koldo, como que le hacía... como digo esto... como que era como un acto hacia mí, como para que me fiara de que ese dinero se estaba entregando a quien se tenía que enterar también.

Choclán:

O sea, ¿para que usted lo viera?

Aldama:

Sí, básicamente.

Choclán:

¿Y usted lo presenció?

Aldama:

Sí, claro.

Choclán:

¿Y usted lo vio?

Aldama:

Sí, claro.

Choclán:

Vale. ¿Y el otro apunte?

Aldama:

Puede ser Rubén. A ver, esto tiene otra connotación que hay que explicar bien.

Choclán:

Hasta donde se pueda explicar.

Aldama:

Yo por mis viajes a México y por mi viajes a Venezuela y por una serie de cosas, yo actuó con la UCE 2 para dar una serie de información. Podemos recordar que la UCE 2 es una unidad de antiterrorismo, y creo que ahí no tengo que decir nada más porque ya estaríamos a lo mejor hablando de un tema de seguridad nacional. Y lo que se le daba a Rubén todos los meses era para que me diera dispositivos telefónicos encriptados para mi seguridad y el poder hablar seguro tanto con él como con la unidad.

Es decir, no se entrega 2.000 euros al comandante de la Guardia Civil para su sueldo, para sus historias. Se entregaba para que me diera dispositivos para mi seguridad y la seguridad de la unidad.

Choclán:

¿Y de manera tan recurrente era necesario?

Aldama:

Es que cambiaba de dispositivos cada mes.

Choclán:

¿Usted viajaba al exterior cada mes?

Aldama:

Pues a Venezuela una vez al mes y metía seis, siete días, por un año y medio. Y a México, Colombia y otros países, pues casi volviendo de Venezuela.

Choclán:

¿Y cada vez que viajaba cambiaba de teléfono?

Aldama:

Sí, incluso en el país.

Choclán:

¿Y por qué pagaba usted los teléfonos?

Aldama:

Pues por algo muy básico que creo que está demostrado por algo muy triste que hemos vivido hace poco: porque tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil no tiene medios suficientes o no se los da el Ministerio del Interior y recurren, en este caso, pues a gente como yo para poder tener esos medios. Pero no como solamente esto, es que yo he comprado un dron a la unidad, a la UCE 2; yo he estado en Logroño con el GAR [Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil], en unas en unas historias especiales y disparando con el GAR. Yo tengo una medalla que me ha dado la UCE 2, que está en el BOE por méritos que he hecho y por cosas que he hecho de antiterrorismo.

Choclán:

Vale, toda esta relación se sitúa en ese contexto con Rubén.

Aldama:

Por supuesto, igual que tengo relación con la CIA e igual que tengo relación con el FBI, a través de la UCE 2.

Choclán:

¿Usted ha abonado al señor Rubén Villena para que le alerte de la existencia de esta causa o de otra, o hacer indagaciones a título personal que no tenga que ver con esa ese contexto de colaboración con la UCE 2?

Aldama:

No, y ojalá lo hubiera hecho porque entonces no hubiera tenido que vivir el episodio triste que viví en mi casa con 38 personas de la Guardia Civil, como si fuera un terrorista, poniéndome la escopeta y a mi mujer en la cabeza y dejando a mi hija como la dejaron en casa, que igual podían haber hecho con el señor Puigdemont cuando fue a Barcelona.

Choclán:

Está hablando del momento de la detención.

Aldama:

Es que es muy triste, es muy triste.

Choclán:

Miren, seguimos avanzando. En el contexto de estas contraprestaciones... La contraprestación, ya lo ha explicado, las que se refieren a las mascarillas y hay otras, ¿no?

Aldama:

Sí.

Choclán:

¿Se le pedía constantemente atenciones o regalos...?

Aldama:

Pues bastante. Por ejemplo, el famoso piso de Plaza de España, de Jéssica, como he dicho anteriormente...

Choclán:

El de Torre Madrid. A ver, explique este piso de qué va.

Aldama:

Hay poco que explicar. El señor Ábalos tenía una relación extramatrimonial, se me pidió que si podía pagar ese piso, le dije que sí y, por no hacerlo yo una vez más directamente, igual que me negué a hacerlo de la casa de Málaga o Cádiz, donde esté el término municipal, pues se lo dije a mi socio que es Alberto Escolano y que lo pagará él.

Y así se hizo hasta el momento en el que ya ella o él se cansa y me consta que ella le amenaza a él con diferentes cosas.

Choclán:

Parece que se suscribe un contrato de arrendamiento ya en el mes de marzo del año 2019

Aldama:

Sí.

Choclán:

Hacía poco tiempo de volver del viaje de México. ¿Le pide el señor Ábalos así, expresamente, que quiere una casa para esta señora?

Aldama:

Sí.

Choclán:

¿Y ustedes disponían de...? ¿Y por qué esta? ¿Quién la elige? De alguna manera...

Aldama:

Lo elige ella. Es una casa que elige ella.

Choclán:

O sea, la elige ella y usted le pide, o al señor Escolano, que no quiere aparecer...

Aldama:

Sí, claro.

Choclán:

...que suscriba un contrato de arrendamiento de esa casa.

Aldama:

Así es.

Choclán:

Vale. Ese contrato de arrendamiento se suscribe en el mes de marzo y dura hasta el año 2022. Pero llega un momento en que se dejan de pagar las las rentas. ¿Puede ser que abonarán aproximadamente una renta mensual de 2.700 euros mensuales y que se pagarán unos 88.000 euros?

Aldama:

No sé la cantidad total, pero sí 2.000 y pico euros por los meses que fueran, por la cantidad que salga. Además, eso está ahí plasmado, lo que haya sido, es.

Choclán:

¿Y por qué se deja de pagar la renta en un momento determinado?

Aldama:

Porque yo ya llega un momento en que estoy cansado de... Ya le digo que se ha acabado la historia.

Choclán:

Porque se prolongó el contrato incluso después del cese del señor Ábalos, en julio del año 2021, y la renta se deja de abonar en el mes de septiembre. ¿Tiene algo que ver con el cese, pero se pretendía después prolongar esa situación?

Aldama:

No, no se pretendía prolongar. Pero al final también estamos hablando de una tercera persona que no tenía, digamos, culpa de nada...

Choclán:

¿El señor Escolano que seguía ahí pagando?

Aldama:

Sí, claro.

Choclán:

Vale, esta cantidad de la renta abonada al señor Ábalos era adicional a los pagos que se habían realizado, me ha dicho

Aldama:

Adicional era, pero que no se sumaba a lo que se pagaba. Se pagaba porque era algo más.

Choclán:

Vale. Siguiendo con los pagos, le voy a preguntar por algo un poco más sensible, sin perjuicio de desarrollo ulterior, ¿vale? Pero además de para sí, de para el señor Koldo y el señor Ábalos, ¿en alguna ocasión se le pidió dinero para otros?

Aldama:

Sí, pero no sé si en esta causa, si la contestación...

Choclán:

Bueno, si puede explicar qué otro pago realizó usted a petición del señor Koldo.

Aldama:

Pues al señor Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra [de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús] Montero.

Choclán:

¿Don Carlos Moreno Medina?

Aldama:

Sí.

Choclán:

Explique mínimamente en que consiste ese pago.

Aldama:

Bueno, se le pide un favor para una compañía que teníamos, que se llama Pilot Real Estate, en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda y se pide a Koldo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento, que nos hagan algo porque nos iban a embargar. Bueno, se hace, se hace la gestión. Obviamente el señor Carlos Moreno dice que antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que si ella autoriza, pues que que hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento de Pilot...

Choclán:

¿Se había denegado hasta ese momento o había habido trabas?

Aldama:

Bueno, estaban pidiendo un aval que no se podía entregar en ese momento. Para cualquier aplazamiento piden avales y estamos dando otra serie de cosas que no era el aval. Otro, un calendario de pagos y otra serie de cosas que no era el aval. Y no se permite hasta que interviene...

Choclán:

Se interviene y se desbloquea la situación y finalmente se concede el aplazamiento. Bien, ¿y qué pasa?

Aldama:

No pasa nada. En ese momento, sinceramente, no pasa nada en ese momento. Pero como al mes o los dos meses, tampoco recuerdo muy bien la fecha, Koldo me viene un día en una comida que tenemos y me dice 'Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso'. Digo, no tengo ningún problema. Dime qué necesitas o qué quieres y ya está. Bueno, se me piden 25.000 euros. Y se lo voy a dar a Koldo, a lo que me dice que no, que lo entregue yo. A lo que le digo que no. Entonces se organiza una reunión debajo del ministerio, que hay un bar. Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno.

Choclán:

¿Delante de usted?

Aldama:

Sí.

Choclán:

Más. Otros pagos a a instancias del señor Koldo.

Aldama:

Al señor Ángel Víctor Torres por el tema de mascarillas y por el contrato de Canarias

Choclán:

¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad?

Aldama:

Aquí me niego. Cuando Koldo me dice que el señor Víctor Torres pide 50.000 euros, yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que si no lo hago vamos a tener problemas. A lo que evidentemente luego en un futuro empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas, que si no... Menos mal que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS. No hay ninguna mascarilla fake ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas. Otra cosa es que en algún sitio se hayan mezclado o que en algún sitio hayan querido decir que nuestras mascarillas son falsas.

Choclán:

Pero esta solicitud la hace el señor Koldo y usted ya se niega.

Aldama:

Sí

Choclán:

¿Y quien más?

Aldama:

Y Santos Cerdán, en la misma práctica que el señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros.

Choclán:

¿Pero por qué? ¿Qué ocurre?

Aldama:

Bueno, pues porque parece que estamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Koldo me dice que no nos metamos en el terreno.... que hay cupos. Me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, se ha liado muy grande. Y yo '¿qué culpa tengo? Nos habéis dicho que tal y hemos ido a esa licitación'. Y bueno, pues al final por, digamos, por contentarle de alguna manera, pues es algo que se saca de la manga, yo creo, él, pero obviamente -y ciertamente en el bar que hay enfrente, que parece que siempre era la misma práctica, pero es que es así- en el bar que hay enfrente de Ferraz viene el señor Santos Cerdán, que además, si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán.

Choclán:

¿Con qué cantidad?

Aldama:

15.000 euros.

Choclán:

Lo de los cupos ya se explicará, si le parece, en otra ocasión. Bien. Por seguir avanzando. Queda explícito en la causa las gestiones que usted realiza con Air Europa para el tema del rescate. O sea, usted intervino activamente en la gestión de este rescate. Está documentado. Usted lo reconoce, que es así.

Aldama:

Sí, claro.

Choclán:

Tenía una condición además de asesor, ¿no?, en Air Europa

Aldama:

Así es.

Choclán:

¿Usted se acabó reuniendo con don Pedro Saura y todas estas personas que aparecen en las comunicaciones?

Aldama:

Sí.

Choclán:

¿Sabe por qué se cambió en algún momento rescate de la SEPI por ICO y después por la SEPI?

Aldama:

Bueno, yo creo que no sabían ni ellos cómo hacerlo. Quiero decir, había conversaciones muy tensas con la ministra Calviño y con la ministra Montero. Era una situación límite, quiero decir, la compañía estaba en una situación límite, no solamente con los trabajadores, sino con los lesores, porque estaban amenazando de que retiraban los aviones y que embargaban todo. Entonces bueno, pues todos los días básicamente teníamos reuniones con todos ellos.

Choclán:

¿Había cierta tensión porque se demoraba la cosa?

Aldama:

Tensión había mucha. No cierta, mucha porque al final son 50.000 trabajadores directos e indirectos. Lo poco que pudimos de rescatar de sacar del ERTE a trabajadores para hacer los vuelos de las mascarillas, que incluso sacamos a trabajadores del ERTE para hacer esos vuelos, el resto estaban pendientes de un hilo. A lo que además el Gobierno declaró a Air Europa como una compañía, como compañía estratégica.

Choclán:

Que es lo que motiva el rescate de alguna de las maneras, ¿no? Se ve en las comunicaciones, es decir, estas gestiones se realizaron en el contexto de esa relación que usted tenía ya con el Ministerio, ¿verdad?

Aldama:

Sí.

Choclán:

Porque parece como que les iban dando cuenta que en el minuto a minuto casi de lo que estaba pasando y se cocía en el Consejo de Ministros.

Aldama:

Bueno, es que había mucha tensión. Había mucho interés. Quiero decir, al final se estaban jugando mucho.

Choclán:

¿Sabía el presidente del Gobierno que usted estaba realizando esta gestión?

Aldama:

Obviamente. El señor Ábalos recibía cinco o seis llamadas del presidente del Gobierno todos los días. Era su todo, era todo, era jefe de campaña, era secretario de Organización, era el ministro del ministerio más importante de este país... era su consultor, por decirlo de alguna manera. Obviamente. Además, a mí nadie me oculta en las reuniones.

Choclán:

Eso le iba a decir. Usted es explícito e incluso se reúne con don Pedro Saura, que era el secretario de Estado...

Aldama:

Pero no solamente con Pedro Saura. Me reúno con Mauri en AENA, con el presidente de AENA. Me reúno con el señor Ábalos 20 veces en el Ministerio por este tema. Me reúno en casa del señor Ábalos, en casa particular del ministerio en la que le otorga el señor Ábalos, en casa del señor Ábalos con el señor Ábalos por este tema.

Choclán:

Mire, vamos a pasar finalmente al tema... Sin perjuicio de las preguntas que quieran hacerme, a las preguntas al tema de las sociedades portuguesas que tienen relación indirecta con esta causa a través de Have Got Time y de la gestión que hemos visto que se hace para la obtención de los hidrocarburos. Si puede explicar mínimamente... Usted tiene dos sociedades portuguesas.

Aldama:

Es sencillo. Hay una sociedad que se llama Atmosfera Audaz y otra sociedad que se llama Proeza Encontrada. Atmosfera Audaz, la sociedad que facturaba a las comercializadoras del tema de hidrocarburos. Digo facturaba y tenía contrato, que esa sociedad pagó todos sus impuestos en Portugal. Además, en el momento que se pueda, que se entregue toda la documentación de la compañía tanto contable como, como la que se tenga que entregar. Y Proeza Encontrada no tiene nada que ver con hidrocarburos. Es una compañía que tiene contratos privados, entre ellos un contrato con una empresa que le compra a Telefónica España un contrato muy gordo de antenas de móvil en Uruguay.

Choclán:

Vale, ¿entonces la que tiene relación es Atmosfera?

Aldama:

Atmosfera Audaz es la que tiene...

Choclán:

¿En qué concepto ha facturado saturado y para qué y por qué?

Aldama:

Pues en el concepto de... En el concepto de presentación de clientes y de conseguir clientes para para las compañías.

Choclán:

¿Usted sabe a qué empresas ha facturado y por qué? ¿Sabe si existe relación entre ellas?

Aldama:

Yo he facturado a Salamanca Fuel, he facturado a Canary Island. Salamanca fuel, Canary Island...

Choclán:

¿Cómo contactaba con estas sociedades?

Aldama:

Bueno, con estas sociedades, a través de una persona que se dedica al tema de hidrocarburos, que ya lleva ya muchos años en el tema de hidrocarburos. Quiero decir, yo al final no llego al tema de hidrocarburos por Have Got Time. Quiero decir, yo desde el año 2008 tengo un contrato con una compañía que se llama Geoside Energy World en el que se compran dos bloques de petróleo en Nigeria, el 258 y el 295, del que somos propietarios. Es un despacho de abogados de Madrid que se llama Benel, que el director es Juan Pablo Aparicio. Quiero decir, mi relación con el petróleo no viene de Have Got Time ni de Villafuel, viene de mucho más atrás. Y mi relación con Venezuela viene parte de ahí, que también es vinculado con el tema del petróleo. Tengo mucha derivación y muchos contactos en el mundo del petróleo.

Choclán:

¿Y usted ponía en contacto en estas distribuidoras con estas empresas que podían suministrar?

Aldama:

Sí claro, sí.

Choclán:

Esa es fundamentalmente su intervención.

Aldama:

Sí.

Choclán:

Villafuel, ¿qué relación tiene con Villafuel?

Aldama:

Con Villafuel tenía una relación a través de Claudio Rivas porque Carmen Pano digamos, me presenta en su momento a Claudio para temas de inversión y temas inmobiliarios. Es tan así que Claudio me compra el 50% de los restaurantes que hemos hablado antes de las Cuatro Torres en los que Juan Carlos Cueto llega a hacer una financiación y se le devuelve el dinero. Y tengo relación con Villafuel a través de Claudio Rivas, con su hermana, que es la dueña de Villafuel. ¿Para qué? Para poder suministrar con el título operador el poder traer barcos de producto, sobre todo diésel, que se denomina diez ppm, a España. Y tenemos reuniones pues con Q8 que es otra operadora, con Repsol, con diferentes proveedores, con proveedores y refinerías en Turquía, con otra serie de proveedores para poder traer a través de Villafuel y el título de operador de Villafuel esos barcos y poder introducir ese combustible en Exolum, que era la antigua CLH.

Choclán:

Si nos permiten, como es una causa que está secreta y que no tenemos toda la información, ya le ofrecemos prestar una declaración con el mismo método que hemos hecho. Yo por mi parte, pues creo que hago todas las preguntas que tenía previstas.

Moreno: Conteste por favor a las preguntas, si así lo desea, a las preguntas que le va a formular el señor fiscal.

Pastor: Con la venia su señoría. Vamos a ver, vamos por el principio de la declaración. En su declaración usted ha comenzado hablando de sus relaciones tanto con México como con Venezuela. Las gestiones que usted hizo primero en México, el tren este Maya, el tren verde o como se llame ¿no?, y luego con Venezuela. Estas gestiones que usted allí hacía, ¿usted qué sacaba a cambio? Aparte de bueno, de su condición de consultor o la que tuviera o de consejero de, de Europa.

Aldama:

Pues en las gestiones de México absolutamente nada. Obviamente, obviamente no lo hacía como una ONG, lo hacía con un interés. Quiero decir, obviamente haciendo esas gestiones tanto con México como con Venezuela, yo iba a obtener luego un interés. ¿Cuál es ese interés? Al final yo estaba llevando a un ministro del Gobierno de España a un país como México para hacer una serie de trabajos en el que yo luego pues seguramente... seguramente no, yo me beneficié, pues, por ejemplo, con un contrato de construcción que se nos dio en Zumpango, en un municipio de México DF, para hacer vivienda social. Entonces, obviamente yo sabía que haciendo esas gestiones de alguna manera luego me iba a beneficiar con otra serie de contratos y con otra serie de contactos que yo tenía en México porque me daba notoriedad.

Pastor: Ahora ya centrándonos en los pagos, usted hablaba de las preguntas de su letrado decir las, las, las... Alguna de las cantidades que pagó tanto a Ábalos como a Koldo, ¿podría precisar en qué fecha aproximadamente empezaron estos pagos y a raíz de qué?

Aldama:

Pues esos pagos empezaron como volviendo de... volviendo de México, más o menos como al mes o dos meses de volver de México. ¿Y en concepto de qué? Pues al principio empezamos, pues como acabo de explicar, diciéndome Koldo: "Oyes, que el jefe necesita tal, que si le haces un... Que si tienes un detalle, pues vamos a poder conseguir más cosas y vas a poder... Te van a poder otorgar más historias, va a estar más pendiente de lo que le pidas...". Al final, digamos, favores, por llamarlo de alguna manera.

Pastor: ¿Y cuantificar los podría cuantificar? Porque usted ha precisado únicamente bueno, en el cuadro este que aparece en las mascarillas, que paga 250.000 € a Ábalos y 100.000 € a Koldo García Izaguirre.

Aldama:

Yo creo, por contestar a su pregunta, señor fiscal, yo creo que quitando las mascarillas en un total se habrá dado al señor Ábalos, quitando las mascarillas, se le habrá dado al señor Ábalos unos cuatrocientos y pico mil euros más, y al señor Koldo, unos doscientos y pico mil euros más.

Pastor:

¿Eso en todos los conceptos o solo en el metálico?

Aldama:

En todos los conceptos.

Pastor:

Es decir, incluiría...

Aldama:

No, perdón, en el metálico. No estoy contando la casa que se le pagaba Jessica, ni estoy contando, pues por ejemplo, algo personal que me pidió Koldo, como es pues la insemin... el tratamiento para que su mujer se quedara embarazada. O contando una moto que se le regaló al señor Koldo, un vehículo que se regaló a la esposa del señor Koldo...

Pastor:

Usted también ha indicado, es decir, los pagos que se hacían de forma recurrente a Koldo, que eran unas cantidades de en torno a los 10.000 euros, ¿no?

Aldama:

Sí.

Pastor:

U 11.500 en aquellas anotaciones. Usted dice que estas cantidades se repartían entre Koldo y entre Ábalos. Usted sabe la proporción que existía... Usted se la entregaba en unas ocasiones a Koldo y en otras ocasiones era a su hermano.

Aldama:

A Joseba.

Pastor:

A Joseba.

Aldama:

Y en alguna ocasión, disculpe, sí lo entregaba en el ministerio y se le entregaba directamente a Koldo, que se lo daba al ministro. No sé el acuerdo que entre ellos internamente tenían.

Pastor:

¿Respecto a los pagos en metálico, habitualmente usted de dónde obtenía el...? ¿De dónde obtenía el metálico que empleaba en estos pagos?

Aldama:

Bueno, pues al final en el negocio de la construcción, que es el mío principal, y en la promoción, hay mucho metálico. Básicamente de ahí.

Pastor:

Y con esto permitía hacer los pagos, vale. Respecto a la gestación de los contratos del COVID, de las mascarillas, usted hablaba al inicio de su relación con Juan Carlos Cueto y ¿él cómo se llega a plantear esta opción al Ministerio de Transportes, al señor Ábalos? ¿Se lo plantea usted ya directamente, la oferta de Soluciones?

Aldama:

Bueno, primero hablo con el señor Coto, le digo 'hay esta oportunidad'. Él me dice 'bueno, vamos a verlo. ¿Tenéis los contactos en China?' Le digo que sí, que tenemos los contactos en China. Él me dice que puede aportar también tema logístico y sobre todo muy importante, financiación, porque había que adelantar los pagos. Tenemos una reunión en el Ministerio y se presenta la oferta. Es decir, nuestra oferta no era la única en ese momento, había otras ofertas, así nos lo transmiten. Por eso también en la oferta se presenta el condicionante de adelantar el dinero. Lo acepta, digamos, en este caso, Soluciones de Gestión.

Pastor:

Usted sabe que en este caso el cómo se gestionó estos pagos, estos anticipos de dinero, tanto por parte de Adif como Puertos del Estado, que hicieron un depósito en Bankinter.

Aldama:

Claro, todos estos pagos se depositaban y cuando se traía parte de la mercancía se iban, digamos, como despignorando.

Pastor:

Bueno, según iba llegando la mercancía se iba desbloqueando las cantidades.

Aldama:

Eso es.

Pastor:

Dentro del Ministerio su relación era directamente, concretamente en el caso las mascarillas, con Ábalos y con Koldo García Izaguirre, ¿no?

Aldama:

Así es.

Pastor:

¿Con alguna otra persona más? ¿Usted se relacionó con Sánchez Manzanares? ¿Usted no tuvo, no intercambió una serie de correos con...?

Aldama:

¿Sánchez Manzanares es Álvaro?

Pastor:

Álvaro Sánchez Manzanares, sí.

Aldama:

Con Álvaro tenía una relación, antes de las mascarillas, personal. Con Álvaro a través de lo que ya estábamos viendo con Koldo y tal, me presenta a Álvaro y con Álvaro yo he tenido una relación personal porque le digo en un momento dado si podemos tener en algún puerto del Estado de España, si podíamos licitar de alguna manera lo que se llama 'suelo franco', suelo dentro del puerto que llegara a la mercancía y que hasta que no lo sacaran del puerto no tenías que pagar aranceles ni tienes que pagar ningún tipo de tributación.

Se nos pone, nos hace la gestión, se pone a mirar y nos dice que no hay suelo disponible. Esa era la relación que tenía con con Álvaro y por eso tenía una relación mucho más cercana con él.

Pastor:

¿Únicamente en el tema de las mascarillas únicamente fue con esta persona con la que tuvo relaciones o tuvo también algún tipo de relación con el que entonces era subsecretario del Ministerio, con Manuel Jesús Gómez?.

Aldama:

No, no, Manuel Jesús no, con quien sí tenía relación también directa era con el presidente de Correos

Pastor:

Con el presidente Correos también.

Aldama:

Y con Isabel Pardo, de Adif.

Pastor:

Concretamente con Isabel Pardo, con relación a la contratación, ¿mantuvo algún contacto con ella?

Aldama:

Bueno, cuando Koldo igual la llama para decirle que tienen que hacer un pedido de mascarillas y tal, pues Isabel me manda un whatsapp y me dice 'oye, Víctor, explícame un poco más esto, porque ya sabes como es Koldo, que llama como una ametralladora'. Y le digo 'no, explícame las necesidades que tengáis, decidnos para hacer los pedidos', porque en ese momento también hay que saber o entender que era una guerra en China, que había países que robaban... La palabra robar está mal... Que pagaban más dinero para llevarse las mascarillas de otros países, era una guerra absoluta. Entonces nosotros pudimos conseguir lo que conseguimos pues a través de los contactos que teníamos en China. Y luego era, digamos, una manera de distribuir a las diferentes personas o diferentes entes o administraciones que nos ponían en contacto.

Pastor:

Usted también en la contratación con Soluciones también se fijaba la logística con Air Europa, y Soluciones estipuló

Aldama:

No solamente con Air Europa, con Iberia también

Pastor:

¿Usted sabe si realmente llegó a efectuarse únicamente un único viaje con Air Europa?

Aldama:

No, no, para nada. Con Air Europa, fácil, se hicieron más de diez viajes a Shenzhen, fácil, más luego los viajes a Canarias y a Baleares, que no era solamente llegar las mascarillas desde China aquí, sino luego llevar las mascarillas de aquí a Islas Baleares o en este caso Canarias.

Pastor:

¿No hubo un problema con las autoridades chinas que a determinadas compañías no las dejaron operar a partir de los primeros de abril a efectos del transporte de mascarillas, y tuvo que ser Iberia?

Aldama:

No, no fue así. Fue que Air Europa... Bueno, todas las compañías para volar a cualquier país tienen que pedir permisos en espacios aéreos, dependiendo de donde vaya sobrevolando el país, pues hay diferentes espacios aéreos. Entonces tiene que pedir diferentes permisos a diferentes países. Air Europa no tenía permiso para no sé qué país que se había revocado o había -decir la palabra caducado está mal dicha-. Entonces lo que hicimos es solicitar ayuda al Ministerio de Transportes para que varios de esos vuelos, cuando hubo este problema, se denominaran de alguna manera 'vuelos diplomáticos' y así fueron, constan en los vuelos.

Pastor:

Vamos ahora con el tema de la casa de la alcaldesa. A mí no me queda claro porque en un primer momento hubo un intento de operación en la que intervienen concretamente Enrique José Rodríguez Guillén y Alfredo Chirino Chirino, hay una tal Catalina, creo recordar, una tal Katy, que son los que hacen una primera visita a la casa de alcaldesa.

Aldama:

No, jamás han ido ellos a la casa de alcaldesa.

Pastor:

¿No mandaron usted unas fotos y un vídeo...?

Aldama:

Jamás, lo puede decir el propio dueño de la casa. La única persona que ha ido a ver esa casa es Carmen Pano.

Pastor:

Sí, y estas personas no llegaron a señalizar la casa ni nada de nada.

Aldama:

Nada.

Pastor:

O sea, únicamente fue con Carmen Pano y Have a Got Time la que compró el inmueble. Este inmueble que fue elección de Ábalos...

Aldama:

Elección de Ábalos después de mandar como siete anuncios de Idealista.

Pastor:

Bien. ¿Ábalos pagó el alquiler de este inmueble?

Aldama:

A mí me consta que por lo menos tres meses, cuatro pagó. A mí me consta.

Pastor:

Sí. Es decir, digamos usted lo que hizo aquí en este caso digamos que fue la gestión aquí de buscarle una casa. ¿Pero vamos, simplemente que no, no el digamos en darle fin de alguna manera para el que disfrutara de forma, digamos, de forma gratuita, no?

Aldama:

No.

Pastor:

Bien. Un momento. [Rebusca en los papeles] Aquí, vamos a ver. Respecto a la hoja esta de Excel, que se intervino en su portátil, en el que se establece las previsiones de gastos cuando el beneficio es la compra y los gastos de venta. Bueno, hizo un desglose de determinados gastos, de transitario, avión carguero, charter, tal... Ya ha indicado quién era 'El Gran' y quién era el 'Goblin'. Pero también cita una serie de personas. Habla de que entre una previsión de un pago de 200.000 a Bernardo.

Aldama:

Bernardo es una persona que intervino en la operación, que al final no hizo el contacto. No nos pudo vender las mascarillas y por eso no se le abonó.

Pastor:

¿Cristian?

Aldama:

Cristian, lo mismo. Es otra persona que intervino en la operación, e igual, no...

Pastor:

Es decir, son pagos que no se hicieron finalmente...

Aldama:

En esa lista, ahí, Israel me parece...

Pastor:

Israel Pilar.

Aldama:

Israel Pilar que él sí intervino, pero ya lo cobró por parte de los proveedores que él aportaba, al final llegó a un acuerdo con los proveedores que aportaba, él sí cobró, y Fadi, que también cobró, creo que viene ahí en la lista.

Pastor:

No.

Aldama:

Pues falta. Es un señor libanés que también cobró con factura y contrato.

Pastor:

El contacto con Israel Pilar, usted previamente que tenía relación con esta persona que la conocía a

Aldama:

Israel Pilar lo conocía, lo conocía de tiempo. Él tiene una empresa de informática, de suministros informáticos. Es más, yo fui asesor de su compañía y he sido pagado por su compañía por la compañía de Israel Pilar. Israel Pilar aportó muchos contratos, muchos contactos también en China.

Pastor:

'J Core' es Juan Carlos Cueto, ¿no?

Aldama:

Sí.

Pastor:

Bien. ¿Bolarque?

Aldama:

Bolarque es la empresa financiadora la empresa de Juan Carlos que es la que financió digamos la operación.

Pastor:

Bueno y luego ya finalmente Íñigo Rotaeche.

Aldama:

Bueno, el administrador de Soluciones.

Pastor:

El administrador de Soluciones, ¿no? Bien. [Rebusca en sus papeles]. Le voy a hacer una cuestión, no figura en las actuaciones, pero ha dado una información sobre ello. No se ha hablado, en fin, de un alquiler de una casa en Marbella en el verano del 2020...

Aldama:

Sé perfectamente la casa que dice usted. He estado en esa casa, pero si la pregunta es si yo he pagado esa casa, no.

Pastor:

No la pago usted. Usted no tuvo nada que intervenir. Perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos con Rubén Villalba. Usted dice que le hace una serie de pagos recurrentes por la utilización de teléfonos.

Aldama:

Básicamente.

Pastor:

Aparte de esto, es decir, ¿a usted le hizo otro tipo de prestación de servicios Rubén?. ¿En hacer una búsqueda de micrófonos, tanto en su oficina en [la calle] Antonio Mara como en sus vehículos? ¿Algún tipo de intervención de ese tipo?

Aldama:

La intervención de mi vehículo no la hizo Rubén, la hizo el hermano de Koldo, Joseba, y la intervención en mi oficina sí la hizo Rubén. Alguna prestación más... Puedo decir que cuando se marchó a la Embajada de Venezuela me pidió para regalar, no sé si fueran 2.000 o 3.000 botellas de vino, que además no es oculto para nada, porque se mandó a su casa, a su domicilio particular, desde una bodega de Toro que era patrocinador del Zamora. Pues sí, lo que se hizo, que no lo pidió como porque él iba de agregado de Defensa, me parece, a la embajada.

Pastor:

De agregado de Interior.

Aldama:

De Interior. Entonces, bueno, como como para dar un regalo, sí, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Bueno, para dar un detalle a la gente que fuera yendo a la Embajada y tuviera contacto con ellos.

Pastor:

Además de esto, le pidió si le podía facilitar informaciones relativas al inspector de Hacienda que en aquel momento le estaba haciendo una inspección en Zaragoza ¿no?

Aldama:

Eso no es así, se lo puedo explicar. A mí se me dice que... Ya teníamos una relación ya muy tensa, por no decir mala. Se me dice que Koldo con este señor han llegado a un acuerdo para hacerme una inspección, que tenga mucho cuidado con este señor, con Raúl Burillo, porque es el inspector del caso Noós, que ha tenido muchos problemas y que por eso se le echa de Palma de Mallorca y recala en Zaragoza, que es su plaza, y que me va a hacer la vida imposible, ¿vale?. A lo que yo le digo a Rubén: 'oye, Rubén, está pasando esto. Vosotros me habéis dicho que cualquier cosa que os informe, si me podéis decir al final este señor por dónde va o por donde viene os lo agradecería'.

Nunca se me dice nada, jamás se me dice nada a este señor, a lo que yo voy a las tres citaciones que me hace este señor y casi más que preguntarme por la Inspección de Hacienda que teníamos, estaba más interesado por el viaje de Delcy y por Ábalos que por la Inspección de Hacienda.

Pastor:

Bien, vamos ahora con el que se ha planteado su letrado, el tema de las sociedades portuguesas. ¿Usted está vinculado, tiene vinculación con Atmósfera Audaz?

Aldama:

Soy el gerente

Pastor:

Es el gerente. Y ha indicado para quién facturo? A Salamanca Fuel y a [ininteligible]. A esta serie de sociedades que están vinculadas a otras personas que eran socios suyos, ¿no? Díaz Tapia, Serrano Costurero, Moreno García y Escolano Marín. Concretamente, se lo voy a citar, tiene usted el conocimiento de Etap Invisível, Fenómene Esférico, Cubo Flamejante, Agarróbvio y Proez Encontrada. ¿Estas sociedades hicieron lo mismo que hizo usted con Atmósfera Audaz, es decir, facturaron, sabe si facturaron a sociedades vinculadas a negocio de hidrocarburos como hizo usted con Atmósfera Audaz?

Aldama:

Ninguna de esas sociedades... Bueno, primero, no conozco las sociedades, sí conozco las personas. Solamente de esas sociedades vinculadas al tema de hidrocarburos facturó Javier Serrano, porque yo le dije que facturara con alguna de sus sociedades, para que luego se hiciera un pago a una sociedad que tenemos, que se llama PRM, que era la de los coches de competición, ¿vale?. Y Alberto Escolano, que también le dije que hiciera que cobrara, creo que fueron dos facturas de una de las sociedades que nombró antes, pero en ninguna de las otras sociedades, ninguna de las otras personas, ha cobrado absolutamente nada del tema de hidrocarburos.

Pastor:

¿Y estas sociedades han utilizado alguna manera de decir, pues las ganancias y las que hubieran derivadas de las comisiones de Soluciones de Gestión para el utilizar, para traspasar los fondos que hubiera en España a estas sociedades y depositados en Portugal?

Aldama:

No, para nada. Al revés, de Portugal se mandaba el dinero a España para hacer inversiones. Es más, también se ha escuchado que había despatrimonialización mía o en algún informe viene que había de despatrimonialización mía de que yo estaba mandando cosas a Portugal y es al revés, todo lo que ha tenido Atmósfera Audaz se ha vendido o se ha traspasado de alguna manera a España.

Pastor:

Bien, y ya, ya para terminar, con relación a Air Europa. La intervención que usted tiene aquí, y lo que tiene contacto es directamente a través de José Luis Ábalos.

Aldama:

Sí.

Pastor:

¿Con alguna otra persona que hubiera participado en la gestión del rescate de Air Europa vinculada al Gobierno o administración?

Aldama:

En la gestión participó la señora Calviño, participó el presidente de SEPI, participó la señora Montero... Obviamente estaba en conocimiento del presidente, Suara, y yo creo que nadie más. Porque Mauri, presidente de AENA, no es que participara, es que de alguna manera se le informaba, pero no tenía una participación, digamos, directa. Se le informaba porque en ese momento Air Europa tenía deudas con el aeropuerto por el tema de handling y por alguna cosa, y se pedía aplazamientos.

Pastor:

Su relación era con José Luis Ábalos...

Aldama:

Era el titular...

Pastor:

... no con otros, con otras personas...

Aldama:

Yo tuve reunión directa con la señora Calviño para el rescate y con Javier Hidalgo. Ahí sí tuve reunión directa en el Ministerio de Economía, y con el señor Ábalos. Luego hubo una videoconferencia con la señora Montero, que también estuve, pero fue videoconferencia, no fue reunión presencial.

Pastor:

¿Y usted en esa estaba solo o estaba acompañando al señor Hidalgo?

Aldama:

Siempre estaba acompañando.

Pastor:

Una cuestión que se me olvidaba. El tema de los contratos con Canarias y Baleares. La gestión de estos contratos también fue por parte de... fue realizada.... ¿Intervino usted, intervino Koldo García Izaguirre...?

Aldama:

Todo el 100% de los contactos era Koldo y luego, básicamente yo cogía el relevo en muchos de ellos, de seguir la gestión.

Pastor:

Es decir, el abrir el contacto con la administración fue Koldo García Izaguirre y ¿le comentó las personas con las que había contactado directamente?

Aldama:

Sí, claro. Es más, me pasaba en muchas ocasiones, si no tenía el teléfono, el teléfono y yo se lo pasaba a Íñigo Rotaeche para que hiciera la gestión.

Pastor:

Para que hiciera la gestión. Bien. Luego, posteriormente se realizaron gestiones por parte de Koldo García Izaguirre como por el Servicio Canario como con el Servicio Balear de Salud para la venta de test PCR. Creo que son Eurofin Megalab, que son sociedades a las que están vinculados alguno de sus socios, Ignacio Díaz Tapia, y creo que el otro es Serrano. ¿Usted tuvo algún tipo de intervención o participación en esto?

Aldama:

Nada, ahí no intervine.

Pastor:

Esto fueron Koldo y sus socios.

Aldama:

Sí.

Pastor:

Pues ya para terminar, usted ha declarado aquí a instancia, voluntariamente, quiero decir... Que ratifique su voluntad o su intención de declarar y comparecer tanto en este Juzgado como ante Central número cinco, como ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde se sigue la causa especial 20775/2020, a efecto de comparecer todas las veces que sea, no sólo a instancia suya, sino a instancia del órgano de instrucción. Comparecer y declarar siempre a todas las preguntas que le sean formuladas, al menos, por el juez y el fiscal. ¿Manifiesta usted su disposición?.

Aldama:

Manifiesto mi disposición y colaboración.

Pastor:

Perfecto, muchas gracias. Pues yo por mi he terminado. Únicamente, Señoría, interesaría deducción de copia testimoniada de esta declaración que sea remitida tanto al Juzgado Central de Instrucción número cinco, para su incorporación al diligencias previas 147/24 y a la Sala del Penal de Tribunal Supremo a la causa especial 20775/2020. Por mi parte ya no hay más preguntas, más cuestiones, Señoría.

Juez Moreno: ¿Conforme, señor letrado, con la petición que hace el señor fiscal?

Choclán: Totalmente de acuerdo, muchas gracias.

Juez Moreno:

Bien. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Quiere usted añadir o aclarar alguna cosa?

Aldama:

No.

Juez Moreno:

Una cosa únicamente. Cuando se ha referido usted a Canarias creí entender que le habían solicitado cierta cantidad de dinero. ¿Llegó usted a satisfacer esa cantidad de dinero?

Aldama:

No.

Juez Moreno:

Bien, pues nada más. Si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada esta diligencia. Hemos terminado.