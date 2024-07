Las acusaciones piden que se impute a Barrabés tras haber admitido ante el juez que acudió a Moncloa

Las acusaciones populares personadas en el caso Begoña han solicitado que Carlos Barrabés, que ha declarado este lunes como testigo, sea considerado, desde ahora, investigado (lo que anteriormente se conocía como imputado).

Barrabés es el empresario en favor del cual Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, firmó en 2020 dos manifestaciones de interés —una suerte de cartas de recomendación— que fueron presentadas a un proceso de adjudicación en el que resultó vencedora una compañía de su grupo.

Este lunes, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Carlos Barrabés ha desvelado que acudió al Palacio de la Moncloa "varias veces", invitado por Gómez. En dos de esas citas estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esposo de la hasta ahora única investigada en la causa, a la que da nombre.

Ahora, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL con cada una de las acusaciones personadas en la causa (los partidos Iustitia Europa y Vox, la asociación católica Hazte Oír y el sindicato Manos Limpias), todas estas acciones populares pedirán que el empresario sea citado a declarar como investigado.

De hecho, la Fiscalía, en el recurso en el que solicitó a la Audiencia Provincial de Madrid que acotase el objeto de investigación de esta causa, reprocha duramente que el juez del caso, Juan Carlos Peinado, trate al empresario como un investigado, pese a que, por el momento, tan sólo es un testigo.

Juan Carlos Barrabés fue citado a declarar en esta causa dada su relación con Begoña Gómez: además de haber presentado a un proceso de adjudicación las cartas firmadas por ésta, es miembro del claustro de profesores del máster que la esposa de Pedro Sánchez co-dirige en la Universidad Complutense de Madrid.

Este lunes, ante el juez Peinado, preguntado por el contenido de esas reuniones en Moncloa, Barrabés se limitó a decir que trataron sobre "innovación" y sobre dicho máster. El testigo, no obstante, no fue capaz de concretar la fecha de las mismas.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en una imagen reciente. Álex Cámara Europa Press

De forma vaga, declaró que algunos de los encuentros en Moncloa fueron "post-pandemia". Es decir, posteriores a la pandemia de la Covid-19. Pero no dio muchos más datos, en una declaración en la que aludió varias veces a la afectación física y mental que le provoca la grave enfermedad que sufre. De hecho, será intervenido médicamente en las próximas horas.

Sobre las dos cartas de recomendación presentadas por la empresa Innova Next SL al proceso de adjudicación en que se acabó llevando más de 10 millones de euros, Juan Carlos Barrabés señaló que era un procedimiento habitual que esta compañía, parte de su grupo, las solicitase a otras entidades vinculadas a ella. "No recuerdo muy bien cómo funcionó", declaró, antes de deslizar que no creía que hubiesen sido solicitadas expresamente a Begoña Gómez.

No obstante, la porción del caso Begoña relativa a estos dos manifiestos de interés ha sido ya asumida por la Fiscalía Europea, dado que los procesos de contratación pública a los que se aportaron fueron sufragados con fondos de la UE. Pero el juez Peinado, tal y como plasmó en una de sus últimas resoluciones, sigue investigando otros contratos adjudicados al Grupo Barrabés por otras Administraciones. Entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Superior de Deportes.

El testigo también manifestó este lunes que en una de las citadas reuniones en Moncloa estuvo presente Manuel de la Rocha, miembro del PSOE y secretario general del Departamento de Asuntos Económicos en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España. Vox ya ha solicitado que De la Rocha sea citado a declarar como testigo.

Reacción del PP

En reacción a la noticia, el Partido Popular ha manifestado que "el Palacio de la Moncloa sirve para recibir a [el tenista ganador de Wimbledon Carlos] Alcaraz, pero no está para agasajar a los patrocinadores de la esposa del presidente del Gobierno ni para que ella cierre tratos con nadie".

"Los españoles estamos sometidos a una imagen de un país donde algunos utilizan su posición de poder para conseguir beneficios económicos o empresariales", ha criticado Borja Sémper hace unas horas en una rueda de prensa.

"Para saber la verdad hemos tenido que esperar a la declaración jurada de un testigo ante un juez. El presidente Pedro Sánchez fue interpelado por el conocimiento que tenía sobre los negocios de su mujer en el Congreso (...) y mintió", ha manifestado el dirigente. "La Moncloa no es la residencia de Pedro Sánchez, es la sede de la presidencia, allí no se pueden hacer negocios particulares", ha reprochado el portavoz del PP.

"¿Sánchez utilizó su encuentro para convencer a Barrabés de que invirtiera en Begoña Gómez? ¿Sugirió el ofrecimiento de contratos públicos al socio de su esposa? Que se reunieran los dos a la vez deja otra reflexión: o la señora Gómez participaba en estos encuentros en nombre del Gobierno o Sánchez lo hacía en nombre de los negocios de su mujer", ha planteado Sémper.