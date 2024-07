Barrabés admite ante el juez que acudió dos veces a Moncloa para verse con Sánchez y Begoña Gómez

El empresario Juan Carlos Barrabés ha admitido ante el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar el caso Begoña, que se reunió "varias veces" en la Moncloa con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Unas "siete u ocho". En dos de estas ocasiones, según ha declarado este testigo, estuvo brevemente el presidente del Gobierno.

Pasadas las once de la mañana de este lunes, Barrabés ha declarado como testigo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encargado del caso Begoña, en el que está investigada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Lo ha hecho durante treinta minutos y ha respondido a las preguntas del juez Peinado y de las acusaciones populares (el sindicato Manos Limpias, la asociación Hazte Oír y los partidos Vox y Iustitia Europa).

Barrabés fue citado a declarar en esta causa dada su relación con Begoña Gómez: es miembro del claustro de profesores del máster que la esposa de Pedro Sánchez co-dirige en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, en 2020, Barrabés presentó dos manifestaciones de interés (una suerte de cartas de recomendación) firmadas por Gómez a dos procesos de adjudicación pública a las que se presentó una unión de empresas en la que participaba y que finalmente fue vencedora.

Preguntado por el contenido de esas reuniones en Moncloa, Barrabés se ha limitado a decir que trataron sobre "innovación". El testigo, no obstante, no ha sido capaz de concretar la fecha de las mismas. De forma vaga, ha declarado que los encuentros en Moncloa fueron "post-pandemia". Es decir, posteriores a la pandemia de la Covid-19. Pero no ha dado muchos más datos, en una declaración en la que ha aludido varias veces a la afectación física y mental que le provoca la grave enfermedad que sufre.

Sobre las dos cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez y presentadas por la empresa Innova Next SL al proceso de adjudicación, Juan Carlos Barrabés ha señalado que era un procedimiento habitual que la compañía las solicitase a otras entidades vinculadas a ella. No obstante, la porción del caso Begoña relativa a estos dos manifiestos de interés ha sido ya asumida por la Fiscalía Europea, ya que los procesos de contratación pública a las que fueron aportadas fueron sufragados con fondos de la UE.

Según la declaración del testigo, fue Begoña Gómez quien le ofreció dar clases en el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Tras ello, de acuerdo con la versión del empresario, la esposa de Pedro Sánchez acudió a "innumerables" reuniones en las oficinas del Grupo Barrabés a tratar asuntos de este proyecto académico.

El testigo también ha manifestado que en una de las citadas reuniones en Moncloa también estuvo presente Manuel de la Rocha, miembro del PSOE y secretario general del Departamento de Asuntos Económicos en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España. Otro de los detalles que ha desvelado Barrabés es que conoce al empresario Juan Carlos Cueto, uno de los investigados en caso Koldo por el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de contratos públicos durante la pandemia de la Covid-19.

