Una acusación pide no ceder el 'caso Koldo' a la Fiscalía Europea: "España fue la principal víctima"

Además, Liberum ha manifestado que debería ser el juez de la Audiencia Nacional quien debería continuar con la causa. "Con todo, aunque demos por buena la aportación de los fondos europeos, es necesario recordar que los tres contratos en cuestión ascendían a 38.548.222,50 euros, mientras que la ayuda [de los fondos europeos] fue de 1.631.132,53 euros, es decir, un 4,2% del total pagado con fondos nacionales. En consecuencia, la víctima más afectada con creces fue la nación española, y no la Unión Europea", señala la asociación.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Liberum también se opone a considerar que la Fiscalía Europea esté en mejores condiciones que las autoridades nacionales para investigar este supuesto caso de corrupción.

El Ministerio Público europeo, a la hora de reclamar la investigación al juez, aludió a su propio "carácter y magnitud trasnacional" para reivindicar sus capacidades para encargarse de la instrucción.

En respuesta, Liberum señala que, de seguir "ese hilo argumental, nos llevaría al absurdo de que, de facto, no podría realizarse la inmensa mayoría de las investigaciones" de las que se realizan en el país.

En el escrito presentado, la acusación popular explica los pagadores de los contratos investigados fueron, además, distintos: el Ministerio de Transportes, el de Interior, el Gobierno canario, el balear... Por ello, se opone a considerar el caso como una trama única.

La Fiscalía Europea es una institución independiente en la Unión Europea (UE). Es responsable de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE.

Ahora, el aun instructor de esta causa, Ismael Moreno, deberá decidir si se inhibe o no ante la Fiscalía Europea. Por el momento, ya ha solicitado un informe a la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, este dictamen no es vinculante.

Si Moreno rechaza inhibirse, puede plantear un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo. De ser así, será el máximo órgano judicial español el que decida quién lo asume.