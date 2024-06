Koldo niega su incremento patrimonial y que cobrara mordidas: "Sigo pagando la cuota del PSOE, volveré"

Koldo García Izaguirre ha declarado en una entrevista realizada por el influencer Javier García García (@javiersocialmedia) en Instagram que cuando le "declaren inocente", volverá a ser afiliado del PSOE. Cuando el entrevistador le ha preguntado por su actual relación con el PSOE, el exasesor de Ábalos ha explicado que actualmente no tiene ningún vínculo con el partido, aunque sí guarda "buenos amigos".

El exasesor del antiguo ministro José Luis Ábalos en Transportes está siendo investigado por una supuesta trama de corrupción durante la pandemia del Covid-19 y el cobro de comisiones en los contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión.

Durante los casi once minutos que dura la entrevista, Koldo García ha explicado diferentes asuntos sobre su desempeño en el Ministerio. Sobre su labor durante la pandemia ha asegurado que era muy variada y que "todos intentaban ayudar en todo".

Además, el exasesor ha asegurado de forma contundente que ni él "ni ninguna persona que haya trabajado o trabaje a día de hoy en el Ministerio" ha cobrado mordidas de la empresa Soluciones de Gestión, la firma que facturó más de 53 millones de euros por el suministro de mascarillas.

Sobre el personal de Transportes ha afirmado que "son todos unos profesionales como la copa de un pino". "Lo único que nos interesaba era encontrar material sanitario, y así lo hicimos", aseveró.

Por otro lado, ha argumentado que todo el suministro realizado por Soluciones de Gestión se utilizó al completo y que se trató de un trabajo rápido y eficaz. El exasesor explica que el principal problema durante aquella época, además de la búsqueda de material sanitario, era encontrar el transporte y la logística.

Koldo ha explicado durante la entrevista que no ha asistido a la Comisión de Investigación de Baleares porque no recibió "ningún tipo de notificación", ni él ni sus abogados. El investigado ha insistido en que no tiene "nada que ocultar", y que su situación judicial "es lo único que importa ahora mismo".

Sobre la investigación realizada por la UCO en la que detalla el incremento de patrimonio de Koldo García y de su círculo más cercano, ha explicado que "se está preparando todo para que la vía judicial tenga acceso a toda la información" y que puede detallar el origen del dinero.

Además, sobre este tema, ha incidido en que todos los medios han hablado de ese incremento como algo personal, pero que se trata de algo que no sólo le incumbe a él. "Hay cuatro personas involucradas en todo esto (compra de propiedades), no sólo yo". El investigado ha asegurado que demostrará ante la Justicia de "dónde ha venido el dinero".

Koldo García también destaca en la entrevista de Javier García que "no entiende cómo la Guardia Civil no puede distinguir entre un contrato de emergencia y de urgencia". El exasesor justifica así que la empresa Soluciones de Gestión supiera que iba a ser adjudicataria antes de que se formalizara dicho contrato con el Ministerio.

"Es un error de la Guardia Civil", sentencia. García Izaguirre rebate de esta forma el informe de la UCO que destacaba que la empresa conociera la adjudicación antes de que se hiciera pública y de que se firmara el contrato, cuando es un "trámite normal y habitual".

"Esto va a ser muy largo, por desgracia, y se van a decir muchas cosas", afirmó Koldo García cuando fue preguntado por las informaciones publicadas por los medios de comunicación. "Que se publique lo que sea verdad y que tengan responsabilidad", pidió el exasesor sobre la labor de la prensa que cubre habitualmente su caso.

Vinculación con el PSOE

Koldo García fue la mano derecha del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quien ha defendido en todo momento. En una entrevista que concedió a EL ESPAÑOL, el exasesor sentenció que para él "José Luis Ábalos es el mejor político que ha tenido España", y que se siente muy decepcionado con el PSOE por cómo le ha tratado.

Sobre su relación actual con el partido de Pedro Sánchez, García Izaguirre ha asegurado que no tiene ninguna vinculación, aunque sí que guarda "buenos amigos", y que cuando le declaren "inocente", volverá a ser afiliado al partido.

"Sigo pagando mi cuota de afiliado, en cuanto esto se acabe lo primero que haré será que me readmitan en el partido", aseguró el exasesor sobre su suspensión de militancia en el PSOE.

Aún así, él mismo reconoció a este periódico que en las pasadas elecciones europeas del 9 de junio decidió no votar al PSOE, ya que no le parecía justo que a él le hubieran suspendido por estar investigado y a otras personas que también lo están siendo, no.

Con esto, Koldo García hizo referencia, de forma indirecta, a la diferencia de trato que ha tenido el partido entre él y Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez e investigada por el Juzgado Nº41 de Instrucción de Madrid por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

También afirmó que no votaría al PSOE en las elecciones europeas por estar en desacuerdo con Pedro Sánchez y la dirección del partido por el rumbo que habían tomado.