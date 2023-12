Bolaños defiende que la amnistía "es un canto a la Constitución" en su debut en la comisión de Justicia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido durante su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso la ley de amnistía, pactada a cambio de la investidura de Pedro Sánchez y que borrará los delitos y cualquier otra responsabilidad derivada del proceso independentista catalán.

La proposición de ley de amnistía "es un canto a la Constitución y al Estado de derecho en España", ha sostenido Bolaños en respuesta a las críticas de la portavoz del PP, María Jesús Moro, que se ha referido a esa iniciativa como el "ataque más grave en democracia al Poder Judicial".

La diputada ha pedido a Bolaños que haga un "ejemplar borrón y cuenta nueva" y retire la propuesta de ley de amnistía para así trabajar juntos "de verdad" por la independencia judicial.

[Bolaños elude decir si se amnistiará a etarras y compara el pacto con Bildu con los de la Transición]

El debate entre ambos no puede haber puesto en evidencia un mayor alejamiento, pese a que Bolaños tendió su mano para llegar a acuerdos -en primer lugar, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en prórroga de mandato desde hace cinco años- y a que la representante del PP respondió que recogerá la mano del ministro si es "para blindar la independencia judicial" y trabajar por una "justicia ágil".

Ataques a jueces

Moro ha cuestionado que Bolaños haga declaraciones "de cara a la galería" para defender a los jueces de los ataques de Junts per Catalunya.

"No vale que diga que defiende a los jueces, cuando asiste una y otra vez, sin mover un músculo, a los ataques de la portavoz de Junts y no le pide a la presidencia del Congreso que cumpla su función constitucional y cesen los ataques despiadados a la justicia", ha dicho Moro.

"Voy a defender la profesionalidad y la integridad de Marchena, de Llarena, de Espejel. Y también de Conde-Pumpido y de Campo. De todos los jueces", ha contestado el ministro.

Bolaños ha recordado que el senador Monago también descalificó al juez José Ricardo de Prada y ha sostenido que, aunque el parlamentario se disculpó posteriormente, "el silencio del PP fue atronador".

"Yo defiendo a todos los jueces, tengan la sensibilidad que tengan. Por eso voy a defender al Poder Judicial también del PP, de sus descalificaciones y de sus intentos de injerencia. Que nos conocemos, que les conocemos mucho", ha añadido.

Bolaños ha repetido el mismo mensaje en réplica directa al portavoz de Junts, Josep Maria Cervera. "Le digo con toda claridad que los jueces y magistrados en España hacen su tarea con imparcialidad, independencia y con arreglo a la ley, y yo les voy a defender para que así siga siendo", le ha dicho.

CGPJ: "Mi plan es dialogar"

Entre risas de las filas socialistas, la portavoz del PP ha asegurado que no hay bloqueo en la renovación del CGPJ.

Si es así, ha contestado Bolaños, "a la democracia española le tocaría el Gordo", en referencia a la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, celebran mañana.

El ministro ha acogido con sarcasmo la negación del PP de que bloquea el recambio del órgano de gobierno del Poder Judicial. "Ya tienen la excusa perfecta para no renovarlo", ha dicho.

No obstante, ha reiterado que "no vamos a rebajar las mayorías parlamentarias para renovar el CGPJ".

Ha admitido que tanto el comisario europeo de Justicia Didier Reynders como la vicepresidenta Věra Jourová le han preguntado expresamente por esa cuestión.

Y, ante las peticiones de Enrique Santiago (Sumar) y Jon Iñarritu (Bildu) para que se reforme la ley y se cese a los actuales vocales, ha dicho "mi plan es dialogar".

"Sigo abierto a cualquier propuesta que pueda servir para renovar el CGPJ. Estamos dispuestos a estudiar la propuesta del presidente suplente del Consejo, cualquier fórmula será estudiada", ha añadido.

Al portavoz de Vox, Javier Ortega, que ha hablado de los "pactos de la infamia de Waterloo", "golpe de estado institucional" y "profanación de la división de poderes", Bolaños le ha pedido que "procure no decir tantos disparates" ni hacer "discursos grotescos".

Polémica por el catalán

La sesión ha comenzado con polémica al haber aceptado su nuevo presidente, el socialista Francisco Lucas, que el portavoz de Junts hablara en catalán pese a no haberse implementado en la Comisión los sistemas de traducción necesarios.

"No nos preocupa el catalán, que respetamos profundamente. Lo que nos preocupa es que la presidenta del Congreso no ha tomado las medidas adecuadas para que en comisión se use el catalán. Para debatir hay que entenderse".

A la protesta se ha sumado el diputado de Vox Carlos Flores, que afirmó que "se está impidiendo el ejercicio del cargo público representativo a quienes no entienden o no desean entender el catalán".

Lucas ha cortado con brusquedad cualquier conato de protesta, negando el uso de la palabra a los parlamentarios del PP y Vox. Y, en contra del Reglamento del Congreso, ha impedido al diputado del PP Agustín Conde responder a una alusión personal realizada por Bolaños.

"Esto es una vergüenza", han protestado desde las filas populares en referencia a la inflexible actuación del presidente de la Comisión.

