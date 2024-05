Victoria Ortega, primera mujer en dirigir la Abogacía, convoca elecciones y no concurrirá

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha anunciado esta mañana ante el pleno de la institución su decisión de convocar elecciones para el próximo 28 de junio y ha comunicado que no concurrirá.

El anuncio de no optar a la reelección ha causado sorpresa entre los consejeros, que sí esperaban la convocatoria electoral, pero también que Ortega se presentase.

Varios miembros del Consejo le han pedido que reconsidere su decisión, lo que Ortega ha descartado. La presidenta del CGA, la primera mujer en presidir la institución, ha explicado que debe dejar el cargo "por coherencia": Ortega promovió una modificación de los estatutos que limita a dos los mandatos del presidente del Consejo.

Aunque ese cambio no le sería, en rigor, aplicable porque ella fue elegida con anterioridad al establecimiento de esa restricción, no considera procedente que la limitación rija para sus sucesores pero no para ella, ha señalado durante la reunión del Consejo.

Victoria Ortega se ha sometido a dos elecciones para presidir el Consejo General de la Abogacía y en las dos obtuvo mayoría absoluta.

La primera vez fue en enero de 2016, cuando sucedió a Carlos Carnicer. Logró el apoyo de 47 de los 83 consejeros, el 56,6%.

En enero de 2020 fue reelegida con el 72,5% de los votos de los decanos de los Colegios de Abogados.

Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y abogada en ejercicio desde 1981, fue decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008, vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española entre 2002 y 2008 y secretaria general de este organismo desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2015.

Desde abril de 2018 es presidenta de la Unión Profesional y en 223 fue reelegida vicepresidenta de la Unión Mundial de Profesiones Liberales reelegida en el 2023.

La persona que ocupará la presidencia a partir del próximo 19 de julio -día previsto para la toma de posesión- será elegida por los 83 decanos de la los otros tantos Colegios de la Abogacía existentes en España.

Será elegido el candidato que, en una votación secreta, obtenga la mayoría absoluta en primera o segunda vuelta. Si fuese preciso realizar una tercera votación, los consejeros deberán elegir solo entre los dos candidatos más votados. Será proclamado presidente quien obtenga un mayor número de votos y, en caso de empate, quien tenga mayor antigüedad colegial.

Pueden presentarse a las elecciones todos los colegiados ejercientes, aunque lo habitual es que presida el CGA uno de los decanos actuales.

El sucesor de Ortega tomará las riendas del Consejo en un momento en el que están pendientes importantes reformas, como la de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley de Derecho de Defensa.

Además, se están negociando con el Ministerio de Justicia nuevos baremos para el turno de oficio y está pendiente de solución la problemática de las pensiones de los abogados.