Fiscalía pide al juez Pedraz que ordene detener al hijo de Obiang imputado por torturas a dos españoles

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Santiago Pedraz que emita una orden de detención nacional e internacional contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Así lo confirman fuentes fiscales a EL ESPAÑOL.

Carmelo Ovono está imputado por el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Pedraz, por el supuesto secuestro y torturas cometidas contra dos guineanos nacionalizados españoles y opositores al régimen de su padre.

El magistrado citó a declarar como investigado a Ovono para el pasado 28 de marzo y permitió que el interrogatorio, como solicitó la defensa del imputado, se celebrase mediante videoconferencia. No obstante, el hijo de Teodoro Obiang se negó a comparecer: ni se conectó a la videollamada ni apareció físicamente en la Audiencia Nacional.

"Ponderando los requisitos que concurren, habiéndose voluntariamente y sin causa legal sustraído a la acción de la Justicia, y ello pese a que se les notificó la existencia del procedimiento, se les permitió el acceso al mismo, se atendió a su petición de que la declaración de los querellados se efectuara por videoconferencia, teniendo en cuenta la necesidad de que los investigados estén a disposición del Juzgado, la Fiscalía interesa como medio necesario y proporcionado para asegurar la puesta a disposición de los querellados que se acuerde la Orden Nacional e Internacional de detención los mismos", concluye el Ministerio Público en su escrito.

Ovono Obiang, además de hijo del presidente del país africano, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero. El juez Pedraz le investiga por, supuestamente, haber secuestrado y, posteriormente, torturado brutalmente a cuatro personas. Dos de ellas tenían DNI español y habían servido en las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Además de Ovono, también figuran como investigados Nicolás Obama e Isaac Nguema. El primero es el ministro encargado de la Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial. El segundo, director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.

A petición Ovono Obiang, la Audiencia Nacional autorizó que éste declarase por videoconferencia y no de forma presencial, como se ordenó en un inicio. Su defensa, no obstante, ya avanzó que no respondería a las preguntas de la Justicia española.

El pasado 28, cuando los tres debían haber declarado, la Embajada guineana en Madrid envió una nota verbal (una comunicación diplomática entre Estados) dirigida al Ministerio de Exteriores, cuyo contenido aún se desconoce.

Muerte de Julio Obama

Esta causa judicial se inició con la admisión a trámite de una querella presentada por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), opositor al régimen de los Obiang, que gobiernan la antigua colonia española con puño de hierro.

El MLGE3R señala que los tres investigados secuestraron en 2019 en Sudán del Sur a Julio Obama y Feliciano Efa, dos guineanos nacionalizados españoles. El primero murió recientemente en una prisión ecuatoguineana, poco después de que, una vez la Justicia española notificara la querella a los imputados, éstos pudiesen volver al país africano. El Movimiento sospecha que el fallecimiento de Obama fue una "represalia".

Un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional incluido en el sumario de esta causa, al que EL ESPAÑOL tuvo acceso, confirma que Carmelo Ovono Obiang y los otros dos investigados —Nicolás Obama e Isaac Nguema—utilizaron un avión presidencial para cometer el supuesto secuestro.

La Policía Nacional también acusa a Ovono de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, la CGI asegura que creó una empresa en España para camuflar las vigilancias y seguimientos que coordinaba contra los disidentes políticos.

Una vez Ovono fue localizado en Madrid, el juez Pedraz, instructor del caso, modificó su criterio previo —antes, había ordenado a la Policía que le detuviese— y optó únicamente por notificarle la querella del MLGE3R.

El Ministerio de Exteriores español también ha solicitado información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y Pedraz ha ordenado repatriar el cadáver para practicarle la autopsia. Por el momento, los restos no han sido enviados a España.

