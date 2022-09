El cónclave del CGPJ sobre la elección de jueces del TC acaba sin acuerdo y sin nueva fecha de reunión

El segundo encuentro celebrado en el Consejo General del Poder Judicial entre los vocales encargados de negociar la elección de dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ha concluido, como se esperaba, sin acuerdo. Y también sin que se haya concretado la fecha de un nuevo encuentro.

Los representantes del sector minoritario, integrado por los consejeros designados por PSOE, IU y PNV, han manifestado que es necesario someter una propuesta al próximo Pleno del Consejo, convocado para el día 29.

Los portavoces de la mayoría han asegurado que "vamos a cumplir" con la obligación de realizar los nombramientos, pero no pueden garantizar que ello se haga dentro de ocho días porque, afirman, aún no tienen candidatos.

A la vista de esa situación, Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo, los negociadores de la minoría, han optado por no poner encima de la mesa los nombres de sus candidatos, dado que el examen de los currículos no iba a llevarse a cabo.

Hasta el momento, el sector minoritario maneja nueve nombres: el presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Jacobo López Barja de Quiroga; la presidenta de la Sala de lo Social, María Luisa Segoviano, y la magistrada de esa Sala Rosa Virolés; los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Ángeles Huet, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Pablo Lucas, y el exvocal del CGPJ Rafael Fernández Valverde, jubilado el pasado febrero como magistrado del Supremo.

Aún no ha concretado por cuál de ellos optarán.

Los negociadores del sector minoritario hicieron público un comunicado al finalizar el encuentro, manifestando que "hemos constatado la voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo lo más amplio posible" pero existe "una diferencia en cuanto a los tiempos"

"Por nuestra parte", explican, " hemos reiterado la voluntad de alcanzar dicho acuerdo en el plazo más breve posible y siempre antes del Pleno convocado para el día 29 de septiembre".

"Sin embargo, una vez más, nuestros interlocutores nos han manifestado que al día de hoy no están en condiciones de presentar candidatos o candidatas y que no consideran que deba producirse la designación en el pleno del día 29", añaden, dejando constancia de que "no nos hacemos responsables de la dilación que se está produciendo en la designación de los magistrados para el Tribunal Constitucional".

Los representantes del grupo mayoritario han anunciado que celebrarán una reunión interna -sólo de los vocales designados por el PP- para analizar la posibilidad o no de proponer candidatos antes del día 29.

"Somos conscientes de que hay que renovar el TC. Pero tenemos que actuar como siempre hemos hecho con los nombramientos: sin presiones, con tiempo y por amplia mayoría", señalan fuentes de este sector.

Las mismas fuentes han indicado que el encuentro, que se ha prolongado unas dos horas, ha sido "distendido" y "cordial".

Los portavoces de la mayoría también difundieron un comunicado tras la reunión. En él indican que "hemos manifestado el más firme compromiso de cumplir con las competencias propias del Consejo para los nombramientos que nos ocupan".



"Hemos transmitido que no hemos recibido en el seno del grupo ninguna candidatura ni oficial ni oficiosa, más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual", afirman.

A su juicio, la relevancia de estos nombramientos "exige que rija el principio de eficiencia y no el de urgencia". Y "solo aquellos candidatos seleccionados tras análisis y deliberación de nuestro grupo serán propuestos como tales. A tal efecto, el grupo buscará a aquellos aspirantes que, por su excelencia, considere idóneos para tan alta magistratura".

