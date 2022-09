Segundo cónclave en el CGPJ para negociar el TC: sin expectativa de pacto y mirando al pleno del día 29

Segundo encuentro, esta vez presencial, entre los representantes de los dos grupos del Consejo General del Poder Judicial para negociar los nombres de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que deben ser elegidos por el CGPJ.

La designación hubiera debido hacerse antes del pasado 13 de septiembre, cuando venció el plazo dado al CGPJ por el Gobierno a través de la reforma legal exprés que promovió para forzar los nombramientos. Al propio Ejecutivo le corresponde elegir a otros dos miembros del TC, que de esta manera tendrá una mayoría de magistrados propuestos por el PSOE para los próximos años.

El plazo ha sido ignorado por el órgano de gobierno de los jueces con el argumento de que se trata de una obligación legal "de actividad, no de resultado". Es decir, que deben actuar para llegar a un acuerdo, pero no se les puede obligar a alcanzarlo.

Subyace el rechazo a una ley que la mayoría de los vocales consideran un agravio: "ahora, cuando conviene al Gobierno, se nos permite hacer los dos nombramientos del TC, pero se nos sigue impidiendo cubrir las vacantes del Tribunal Supremo, que tiene varias Salas en una situación difícil", dicen.

A muchos vocales de la minoría también les incomoda esa "instrumentalización" de las competencias del CGPJ. Pero es la confianza en que habrá un acuerdo sobre el TC lo que hasta ahora mantiene al grupo minoritario en una actitud pacífica.

Fuentes de este sector, integrado por los vocales propuestos por el PSOE, PNV e IU, admiten que no esperan ningún avance significativo de la reunión de hoy. Su esperanza está puesta en el pleno convocado para el próximo día 29, cuando confían en que la situación en torno al TC se haya desbloqueado o bien que haya una expectativa viable de renovación del propio Consejo.

Justo ese día el comisario europeo de Justicia, el liberal belga Didier Reynders empieza una visita de dos días a España con el objetivo declarado de "intervenir en el diálogo [sobre la renovación institucional]. No sólo pedir que haya una discusión sino actuar para acercar posturas", ha dicho este martes en Bruselas.

Preocupado por la demora de casi cuatro años en sustituir al actual CGPJ, Reynders celebrará reuniones al más alto nivel con el Gobierno y con el PP, y se entrevistará con el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y con las asociaciones de jueces.

En todo caso, en la reunión de hoy los representantes del grupo minoritario -Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo- pedirán empezar a hablar de nombres para el TC.

Los currículos de los siete candidatos que han presentado ya están en poder de los negociadores designados por el sector mayoritario, Carmen Llombart y José Antonio Ballestero. Se trata del presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Jacobo López Barja de Quiroga; la presidenta de la Sala de lo Social, María Luisa Segoviano, y la magistrada de esa Sala Rosa Virolés; los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Ángeles Huet, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Pablo Lucas, y el exvocal del CGPJ Rafael Fernández Valverde, jubilado el pasado febrero como magistrado del Supremo.

El grupo mayoritario no tenía anoche un candidato definido. Varios magistrados del Tribunal Supremo a los que se ha propuesto ir al TC han declinado marcharse. Otros que han tomado la iniciativa y se han ofrecido no tienen apoyos suficientes entre los vocales de este sector, que no los reconocen como candidatos propios o, en algún caso, estiman que no se encuentran en las mejores condiciones para ir a un órgano tan dificultoso como el TC.

De otro lado, en el sector mayoritario se considera que la minoría debe ir a una criba de su listado y seleccionar uno o dos nombres, en vez de plantear un espectro tan amplio. En definitiva, quiere saber qué candidato es el preferido del sector progresista para poder concretar un perfil adecuado por parte de los conservadores.

