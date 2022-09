Nadia Calviño enseña los colmillos: "Usted busca sólo salir en TV", "tengo su lista de nombramientos"...

Nadia Calviño, este miércoles en la sesión de control al Gobierno, muestra la supuesta lista de "nombramientos altamente cuestionables" que hicieron gobiernos del PP, pero que no leyó.

La expectación de la sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de este miércoles era mínima. La ausencia del presidente, Pedro Sánchez, por su participación en la Asamblea de la ONU, hacía prever un pleno descafeinado. Pero, ahí estuvo Nadia Calviño para ejercer su papel más político.

La responsable de Asuntos Económicos, identificada con el perfil más técnico del Gobierno, ha enseñado los colmillos en sus respuestas a la oposición, espetándole a los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos una retahíla de frases como "Usted busca sólo salir en televisión", "tengo aquí su lista de nombramientos altamente cuestionables" o "no me hable de La Liga".

Calviño ha respondido con vehemencia a las críticas de la bancada del centro y la derecha. El primero en comprobarlo fue Jaime de Olano, portavoz del Partido Popular, que ha cuestionado el nombramiento en la CNMV de Mariano Bacigalupo, marido de la vicepresidenta Teresa Ribera.

"¿Considera que en su caso no existen intereses familiares?", planteaba el dirigente popular. A lo que Calviño advertía: "Tengo aquí una lista de nombramientos [sujetando con dos dedos unos papeles y mostrándolos a la oposición] altamente cuestionables del Partido Popular, pero no pienso ponerme a su nivel, no pienso entrar en su juego".

"Qué papelón le ha tocado tener que hacer con una pregunta que le debería dar vergüenza", continuaba Calviño. Después, la vicepresidenta defendía al cónyuge de su colega: "Ha demostrado su valía".

Volvía el portavoz popular aseverando que el Gobierno "a las rentas medias y bajas las asfixia, a sus amigos los enchufa, a los únicos servidores públicos los cesa, a los corruptos los indulta, los ministros se pelean y a la alternativa la insulta".

Y a esto, visiblemente enfadada, ha contraatacado Calviño: "Su intervención se califica a sí misma. Es controversia y ruido. ¿Por qué Moreno Bonilla se ha metido en una guerra con Ayuso para beneficiar a grandes fortunas? Al PP cada vez se le ve más el plumero, no aciertan ni una vez para beneficiar a los ciudadanos".

Después ha llegado el turno para Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox: "Me piden que dé las gracias a la ministra de Economía y a Pedro por lo bien que va España, por lo barata que esta la cesta de la compra. ¿Cuándo va a entender que su mensaje triunfalista no tiene nada que ver con la realidad cotidiana de los españoles?"

"No hable de fútbol"

Con un rostro aún más serio, la titular de Economía ha desautorizado este comentario: "La verdad que no entiendo por qué hace usted chistes y chascarrillos con un tema tan serio como las dificultades que tienen los españoles para llegar a fin de mes".

Y Espinosa, sorprendido por la actuación de Calviño, ha proseguido: "Además de hundir a los españoles viene aquí con mal genio y echa broncas". Entonces, cambiaba de tercio y hacía un símil futbolístico con la bajada a segunda del Levante para explicar que, aunque España crezca, sigue en el vagón de cola.

[Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, abandona la CNMC y se incorpora como consejero a la CNMV]

"El Levante quedó penúltimo [después de sumar muchos puntos en el tramo final del campeonato], pero no valió para nada. Partía de una base muy pequeña. De la misma manera, probablemente deberíamos cambiar también de entrenador en esta Liga, porque usted nos ha bajado a Segunda División". Y Calviño, atónita, ha cargado contra su oponente: "No estamos aquí para hablar de la Liga de fútbol".

Finalmente, ha acusado a Inés Arrimadas, de registrar una pregunta y una interpelación en la Cámara sólo porque "quiere salir en televisión". Todo ello cuando la portavoz de Ciudadanos le planteaba: "¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para ayudar a familias afectadas por la subida de las hipotecas?".

Arrimadas había arrancado su intervención con el ejemplo de una familia que, por la subida de los tipos de interés, tiene que pagar prácticamente el doble por su hipoteca. La pregunta o el ejemplo no gustaron a la vicepresidenta, pese a que el tono de Arrimadas no había sido hiriente. Después, y sin amilanarse por los reproches de la oposición, volvió a defender la actuación del Gobierno, pero dejando a un lado el estilo moderado y técnico que la suele caracterizar.

Sigue los temas que te interesan