Podemos pide al juez del 'caso Neurona' que inste a la UDEF a "comportarse con neutralidad"

Podemos ha pedido al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, que reprenda a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y le inste a "comportarse en las investigaciones que desarrolle por orden judicial con la debida neutralidad esperable de las instituciones públicas en un Estado de Derecho".

Así consta en un escrito enviado este lunes por la formación al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, según confirman fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL.

Con él, Podemos responde al informe de 250 folios que redactó la UDEF el pasado 21 de marzo, en el que los agentes indicaron al magistrado, entre otras cuestiones, que el partido no ha aportado las contraseñas de su cuenta de Facebook, lo que les impidió acceder a los contenidos electorales —vídeos, carteles...— publicados en dicha red social durante la campaña de las generales de 2019. "Sin el mencionado acceso, no pueden ser comprobados los datos técnicos sobre las publicaciones", reprochó la Policía en su último informe.

"Ninguna relación guardaba la pretensión de la UDEF de acceder al perfil de Facebook (...) con el cotejo ordenado por su señoría, resultando que la solicitud de la fuerza actuante era, no solo excesiva respecto de lo ordenado por su señoría, sino igualmente inútil a los fines que se pretendía", afea ahora el escrito de Podemos.

En el caso Neurona, el juez investiga el supuesto desvío de fondos por parte del partido mediante un contrato con la consultora latinoamericana que da nombre a esta causa y a la que Podemos habría encargado material electoral y diversas labores para la campaña de 2019. A principios de 2022, Escalonilla reprochó al partido que tratase de justificarlos presentando al Juzgado "archivos sin orden ni lógica alguna que no se correspondían en absoluto con los servicios prestados por sus trabajadores [los de Neurona]".

En su escrito de este lunes, el partido muestra su "extrañeza" y argumenta que aportar las contraseñas del perfil de Facebook no era necesario, porque "no existía habilitación judicial" para ello y dicha diligencia no respondía a ninguna orden dada por el juez.

Por ello, la formación —imputada como persona jurídica en el caso Neurona— solicita al juez Escalonilla que reprenda a la UDEF e inste a la unidad a "limitar las investigaciones policiales" que desarrolle a los extremos solicitados por el Juzgado de Instrucción.

Asimismo, según subraya Podemos, el informe de la UDEF ponía "en duda" la tasación ordenada por la formación a un perito. Con ella, el partido pretendía demostrar que los servicios encargados a Neurona, en un contrato de más de 360.000 euros, sí se habían realizado. Juan José Escalonilla, por contra, ha asegurado en reiteradas ocasiones que parte de los trabajos sí se pueden certificar, mientras que no pueden acreditarse algunos otros servicios.

El escrito de Podemos critica que la UDEF dude de las labores de este perito, al que la Policía llegó a investigar y concluyó que el partido le había contratado previamente para "la ejecución de diversos trabajos". "Por otro lado, y esto es lo más grave, se realiza una investigación sobre la trayectoria profesional de un tercero ajeno al procedimiento, que no nos consta que haya sido reclamada ni autorizada por el juzgado", responde la formación política, tras comparar la labor de la UDEF en el caso Neurona con la de "una acusación más".

