La exescolta de Irene Montero dice al juez que Podemos usó de niñera a otra empleada del partido

M. E. G. J., la exescolta de la ministra Irene Montero, ha acudido este martes a los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla a declarar como testigo por el llamado caso Niñera, en el que se investiga si la asesora Teresa Arévalo cuidó, a sueldo de Podemos, de una hija de la titular de Igualdad.

Ante el juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, la extrabajadora de seguridad ha asegurado que la canaria Gara Santana, antigua responsable del equipo de Comunicación de la formación, también cuidó de los hijos de Montero y Pablo Iglesias. Así lo trasladan a EL ESPAÑOL varias fuentes presenciales en el interrogatorio.

En el llamado caso Niñera, el juez analiza el supuesto uso por parte de la ministra de Igualdad de su asesora Teresa Arévalo —que está imputada—, para cuidar de una de sus hijas, menor de edad. Este martes, la exescolta ha apuntado a que era una práctica habitual en Podemos que determinados trabajadores realizasen funciones más allá de las que tenían establecidas.

Su declaración puede abrir otro frente en este caso, ya que, tras esta testifical, Vox, que ejerce la acusación popular, ha avanzado en declaraciones a la prensa que pedirá al magistrado la declaración de Gara Santana.

Según ha asegurado M. E. G. J. ante el juez Escalonilla, si supo que Santana cuidaba a los hijos fue porque esta última se lo manifestó cuando la exescolta la trasladaba en coche desde el chalet de Irene Montero, en Galapagar (Madrid), a su vivienda. Asimismo, de acuerdo con el relato de la testigo, tuvo constancia de que varios miembros del equipo de prensa del que Santana formaba parte entonces se quejaron de que ésta desatendía ciertas labores de su puesto, dado que tenía que compaginarlo con el cuidado de los menores.

La exescolta de Irene Montero, a su entrada a los Juzgados. Javier Corbacho

Actualmente, Gara Santana figura como jefa de redacción en La Última Hora Noticias!, la web afín a Podemos en la que cargan contra ciertos jueces, determinados políticos de otros partidos y periodistas críticos con la formación izquierdista, además de loar la gestión de los morados. Asimismo, Santana es pareja de Rafa Mayoral, diputado en el Congreso. Dicho diario está dirigido por Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

En el caso Niñera también se investiga el pago, por parte de Unidas Podemos, de billetes de tren a Alicante para la hija de la ministra y para Teresa Arévalo, fechados el 20 de octubre de 2019. Aquel domingo, la formación celebró un mitin en la ciudad.

Teresa Arévalo se abraza con la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Y M. E. G. J. era responsable de la seguridad de Irene Montero —entonces candidata— en esa fecha y durante la campaña de aquellas elecciones generales. Sin embargo, en su declaración como testigo, ha asegurado que no le consta si Arévalo cuidaba o no a los hijos de la ministra, porque la escolta no tardó en desvincularse laboralmente del partido, tras pactar un despido con Irene Montero una vez ésta fue nombrada ministra.

Esta pieza —apodada Niñera— es una de las que compone el denominado caso Neurona, en el que Escalonilla trata de desentrañar si el partido Podemos utilizó a una consultora latinoamericana para financiarse electoralmente de manera irregular.

Acuerdo para evitar el juicio

Tal y como informó este diario, el juez citó para este martes como testigo a la exescolta de la actual ministra de Igualdad. Irene Montero, nada más tomar posesión de su cargo, llegó en enero de 2020 a un acuerdo extrajudicial con su exempleada, que había denunciado que la usaban para tareas domésticas y que prescindieron de ella cuando se negó a cumplir los recados. De esta forma, evitó ir a juicio.

Toda la causa se deriva de la denuncia de la exrresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, que alertó, entre otros asuntos, de que Irene Montero usaba a "una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos", en referencia a Teresa Arévalo, hoy asesora del Ministerio de Igualdad como parte del gabinete de la ministra. El 27 de julio de 2021, Carmona aseguró ante el juez que no podía aportar pruebas de su denuncia porque fue cesada en el partido y no pudo seguir investigando.

Sigue los temas que te interesan