La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago. Gustavo Valiente Europa Press

Sumar amenaza a Sánchez con no acudir al Consejo de Ministros del martes si no se aprueba el 'decreto Maricarmen'

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se aprueba el 'decreto Maricarmen' con medidas efectivas de vivienda. La formación exige prórroga reforzada de alquileres, protección frente a desahucios y regulación de viviendas turísticas y alquileres temporales. Sumar reclama la recuperación de la vivienda de Maricarmen y la renovación automática de contratos para evitar desahucios por intereses especulativos. El Gobierno necesita el respaldo de Junts, que condiciona su apoyo a medidas fiscales para propietarios e inquilinos, generando tensiones internas.

Sumar amenaza con plantarse ante Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros de este martes si el Gobierno no aprueba un paquete de medidas de vivienda tras el caso de Maricarmen, la vecina de 87 años desalojada el miércoles de su piso de Retiro en Madrid.

"El próximo martes el Consejo de Ministros tiene que aprobar un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda. No valen parches", ha reclamado Sumar en un comunicado difundido este sábado.

¿Qué pide Sumar? "La prórroga reforzada de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y a los fondos buitre" y "la regulación de los usos especulativos de la vivienda como los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones".

Los de Yolanda Díaz también reclaman "la recuperación de la vivienda de Maricarmen y la renovación automática de los contratos de alquiler, para que nadie tenga que dejar su hogar porque alguien quiera hacer negocio con él".

"El PSOE no se puede poner más de perfil", lamenta Sumar. "Y no valen parches".

No es la primera vez que Sumar utiliza el plantón como vía de presión dentro del Gobierno, y además precisamente en materia de vivienda.

"Hace apenas seis meses nuestros Ministros tuvieron que negarse a entrar en el Consejo de Ministros para que los ministros del PSOE aceptasen aprobar el decreto que prorrogaba los alquileres", recuerda el comunicado.

La formación también reprocha al PSOE su posición sobre los fondos buitre: "Justo la semana pasada llevamos una ley al Congreso para prohibir la compra de vivienda por fondos buitre en la que el PSOE se abstuvo".

"Por eso, este acuerdo es responsabilidad del Gobierno del que formamos parte, un Gobierno que nació precisamente con ese mandato", continúa el texto. Y "el PSOE no se puede poner más de perfil".

Y si no, "nos volveremos a plantar el martes si hace falta", insiste Sumar.

"La sociedad no va a aceptar respuestas parciales ni medidas descafeinadas frente al drama de los desahucios y ante un problema tan profundo y urgente como la crisis de vivienda", advierte la coalición de izquierdas.

Negociación con Junts

La presión de Sumar llega mientras Pedro Sánchez hace equilibrios para sacar adelante el decreto. El Gobierno necesita los siete votos de Junts, que condiciona su apoyo a que se incorporen medidas fiscales para propietarios e inquilinos.

El problema es que algunas de las condiciones que plantea Junts chocan con las posiciones de Podemos.

La formación de Puigdemont condicionará su respaldo a que el decreto incorpore buena parte de sus propuestas, como deducciones para los arrendatarios, bonificaciones para los caseros afectados por las prórrogas y ventajas fiscales para pequeños propietarios con hipoteca.

No es la primera vez que Junts se convierte en el voto decisivo en materia de vivienda.

El partido de Puigdemont se sumó al bloque que tumbó en febrero la moratoria antidesahucios, junto al PP y Vox, por 177 votos frente a 172. En abril, volvió a votar en contra de la prórroga de los alquileres, que cayó con 177 votos frente a 166 y cinco abstenciones del PNV.