"Sánchez traidor, corrupto y dictador": 20.000 personas en Madrid piden elecciones y claman por la "defensa de Ceuta"

Entre los asistentes estuvieron líderes políticos como Santiago Abascal y Miguel Tellado, quienes criticaron la política migratoria y la respuesta del Gobierno ante la crisis en Ceuta.

Durante la protesta se corearon consignas contra la inmigración y la actuación del Gobierno, reclamando mayor protección para Ceuta y acusando al Ejecutivo de negligencia y corrupción.

La marcha contó con el apoyo de más de 150 entidades de la sociedad civil y partidos como PP y Vox, y se exigió la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales.

Unas 20.000 personas se manifestaron en Madrid convocadas por Sociedad Civil Española para denunciar la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta.

Unas 20.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, han participado este sábado en la segunda 'Marcha por la Dignidad' en Madrid para denunciar la gestión del Gobierno en la crisis en Ceuta y pedir la convocatoria de elecciones generales ya con garantía de que "serán limpias" ante la "creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral".

La marcha, que se ha desarrollado sin ningún incidente, fue convocada por Sociedad Civil Española (SCE), entidad que aglutina a más de 150 entidades de la sociedad civil como asociaciones, fundaciones, foros y sindicatos. Asimismo, también fue secundada por partidos políticos como el PP y Vox.

A las 10:00 horas comenzaron los manifestantes desde la Plaza de Cibeles de Madrid a corear cánticos como: "La inmigración destruye la nación" o "Sánchez traidor, corrupto y dictador".

Asimismo, se podían escuchar gritos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tales como "Marlaska cabrón, defiende la nación", mientras portaban carteles que exigen la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales ante lo que denominan "podredumbre sistemática".

El ambiente de la manifestación ha estado marcado por las críticas a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez entre cánticos que coreaban los asistentes, pero ha transcurrido de manera completamente pacífica desde su inicio a su fin donde han participado diversos movimientos, así como entidades de la sociedad civil y ciudadanos que se han ido uniendo.

Desde su inicio, ha estado el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha afirmado que el Gobierno "no ha hecho nada" desde que se produjo la entrada los inmigrantes a finales de julio para arreglar la situación de Ceuta más que decirle a sus habitantes que "tienen que acostumbrarse a una realidad estructural".

🟢 Abascal carga contra Sánchez, este sábado, al inicio de la marcha convocada en Madrid por Sociedad Civil Española en la que se manifiestan en contra de la gestión del Gobierno central en esta crisis de Ceuta



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En este contexto, Abascal ha proclamado su "desconfianza" ante "cualquiera de las acciones" de un Ejecutivo que, a su juicio, "obedece a los intereses de Marruecos". "No sabemos el tiempo que va a durar la situación. Lo que sí sabemos es que cada vez hay más problemas en Ceuta", ha proseguido, después de volver a acusar al Gobierno de seguir "promoviendo la invasión migratoria".

Además, se ha mostrado convencido de que el Gobierno no sabe realmente cuántos inmigrantes menores hay solos en Ceuta "porque no ha hecho las pruebas de edad" y porque "mienten en todas partes". En todo caso, ha reiterado que lo que hay que hacer con estos niños y adolescentes que "han entrado irregularmente" en España es "mandarlos con sus padres a Marruecos", un país que, ha recordado, ha dicho que quiere su retorno.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha acudido a la marcha y ha defendido la urgencia de "echar al Gobierno" de Pedro Sánchez y a "los invasores" de Ceuta, y ha confiado en la actuación de la justicia ante la "negligencia máxima" del Ejecutivo con el cruce masivo de personas migrantes en julio desde Marruecos.

Preguntado por la postura de los populares, Tellado ha respondido que "el manifiesto es el que han acordado las distintas entidades de la sociedad civil" y ha recordado que en estos momentos hay unas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional, en cuya actuación confían.

❗ Miguel Tellado, secretario general del PP, ha acusado al Ejecutivo de actuar con "negligencia máxima" ante el cruce masivo de personas migrantes desde Marruecos en julio y ha defendido que se activen los mecanismos legales para acelerar su devolución pic.twitter.com/syx68cULwC — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 26, 2026

"Respaldamos esta convocatoria que nos ha traído aquí de distintas entidades de la sociedad civil española, el manifiesto es su manifiesto, pero nosotros estamos con ellos", ha explicado.

Para Tellado, "hay un sentir común" de que el Ejecutivo "no ha actuado de forma responsable" porque "sabía lo que iba a pasar y no actuó". "Se cruzó de brazos y dejó que las fronteras de España fuesen traspasadas por una marea humana de 80.000 invasores. Hay una negligencia clara, una responsabilidad evidente, y el Gobierno no puede eludir sus responsabilidades", ha zanjado.

Durante casi tres horas las 20.000 personas recorrieron las calles de Alcalá, Gran Vía y Princesa para concluir en el Arco de la Victoria, en Moncloa mientras coreaban: "Sánchez, basura saca tus manos de la judicatura".

"Ceuta la tenemos que defender porque sino la defiende el pueblo no se quien la va a defender porque Sánchez está vendiendo España, no sé qué tendrá con Marruecos…tenemos un rey que tenía que haberse puesto el traje de militar, los moros siguen entrando", gritaba Mari con un megáfono.

Mari, manifestante este sábado. EE.

"Ha cruzado todas las líneas rojas, no se puede cruzar ya más y por eso se tienen que ir fuera", explicaba a EL ESPAÑOL Amelia al tiempo que portaba un cartel en el que podía leerse "No es inmigración, es una invasión", por un lado y por el otro podía leerse Ceuta con la bandera de España dibujada.

Amelia portando su cartel en la manifestación contra el Gobierno. Iranzu G. Vergara Madrid

Entre vítores, pitidos y cánticos los miles de manifestantes han llegado a Moncloa con un mantra unificado: "Ceuta aguanta, España se levanta".

El hartazgo de los asistentes podía palparse en los comentarios y conversaciones que iban manteniendo mientras transcurría la propia manifestación.

A su llegada al arco se ha podido escuchar la canción de "Viva España" de Manolo Escobar seguida del himno de España entre aplausos y banderas españolas y ceutíes ondeando.

🇪🇸🎶 "Que viva España" se escucha en la manifestación por Ceuta en Madrid pic.twitter.com/mnU4mpbA3J — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 26, 2026

"Ceuta somos todos porque nos van a invadir a todos, así que Ceuta somos todos", ha afirmado un manifestante.