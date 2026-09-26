El PP pide "echar a los invasores de Ceuta" igual que a Sánchez: "Tiene menos honorabilidad que un clan de traficantes"

El dirigente popular insiste en la responsabilidad del Gobierno y exige la devolución inmediata de los migrantes que permanecen en Ceuta, asegurando que Marruecos está dispuesto a recibirlos.

El PP se distancia de la petición de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar por traición a Sánchez y confía en la investigación judicial abierta.

Tellado acusa al Ejecutivo de tener "menos honorabilidad que un clan de narcotraficantes" y reclama elecciones generales antes del 15 de noviembre.

Miguel Tellado, secretario general del PP, exige "echar a los invasores" de Ceuta y critica la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis migratoria.

Miguel Tellado ha reclamado este sábado "echar a los invasores" de Ceuta y también "echar al Gobierno" de Pedro Sánchez, que tiene "menos honorabilidad que un clan de narcotraficantes".

El secretario general del PP ha participado en Madrid en la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para exigir elecciones generales antes del 15 de noviembre y protestar por la gestión del Ejecutivo durante la crisis de Ceuta.

A la protesta también ha acudido Santiago Abascal, que ha vuelto a reclamar que se active el artículo 102 de la Constitución para juzgar por traición a Sánchez. Es una de las demandas incluidas en el manifiesto de los convocantes.

El PP, sin embargo, se ha desmarcado de esa vía. Preguntado por la petición de Vox, Tellado se ha remitido a las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido en Ceuta.

"El manifiesto es el que han acordado las distintas entidades de la sociedad civil", ha explicado. "Nosotros estamos con ellos", ha añadido, aunque ha dejado claro que el PP confía en la investigación judicial ya abierta.

Tellado sí ha elevado el tono contra el Gobierno por su actuación durante la crisis. A su juicio, existe "un sentir común" de que el Ejecutivo "no ha actuado de forma responsable" porque "sabía lo que iba a pasar y no actuó".

"Se cruzó de brazos y dejó que las fronteras de España fuesen traspasadas por una marea humana de 80.000 invasores", ha denunciado el número dos del PP.

Para Tellado, lo ocurrido responde a una "negligencia clara" y una "responsabilidad evidente" que el Gobierno "no puede eludir". El dirigente popular ha insistido en que ahora debe responder ante la Justicia por su actuación.

Pero también ha dirigido sus críticas a la gestión posterior de la crisis. "¿Por qué no devuelve a los invasores por donde han venido?", se ha preguntado, en referencia a los migrantes que permanecen en Ceuta.

Tellado ha reclamado que el Ejecutivo active "los mecanismos legales, jurídicos" necesarios para que ese retorno sea "inmediato". Según ha dicho, Marruecos "ha mostrado su disponibilidad" para recibir de vuelta a quienes entraron en la ciudad.

"Hay más sentido de Estado en el presidente de Ceuta que en todo el Gobierno junto", ha afirmado. Para Tellado, el Ejecutivo "ha abandonado a la ciudad" y no está actuando con "la celeridad y la responsabilidad exigible".

El secretario general del PP ha cargado también contra el Gobierno por la información de este periódico sobre los contactos de las cloacas del PSOE con el clan de narcotraficantes Los Rochos.

Según publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, los contactos buscaban que el clan intimidara a una jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez. Tellado ha utilizado este episodio para elevar todavía más el tono contra La Moncloa.

"Cuando un Gobierno se convierte en un clan, cuando hay más honorabilidad en un clan de narcotraficantes que en el propio Gobierno", ha afirmado, "la realidad es que sólo podemos pedir elecciones ya".

"Tenemos un Gobierno irresponsable, lo que hace falta es echar al Gobierno, igual que hay que echar a los invasores", ha añadido.

Y ha reclamado que, tras las elecciones, llegue a La Moncloa "un Gobierno serio, honesto y limpio" que se dedique "a gobernar y a resolver los problemas de la gente".