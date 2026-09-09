Vivas invita a Von der Leyen a Ceuta para que defienda el territorio UE de sus agresores como ha hecho en Groenlandia

El PP exige una resolución europea más firme que la de 2021, mientras el Gobierno español evita señalar a Marruecos como responsable del asalto.

Vivas reclama más recursos y presencia europea en Ceuta y Melilla, y pide una respuesta contundente de la UE ante la presión migratoria y política de Marruecos.

La invitación llega tras el asalto masivo a la frontera de Ceuta, que una investigación judicial vincula a un posible método de "guerra híbrida" planificado por actores marroquíes.

Juan Jesús Vivas ha invitado a Ursula von der Leyen a visitar Ceuta y Melilla para que defienda la soberanía y las fronteras europeas, como hizo en Groenlandia.

Juan Jesús Vivas prepara una carta para invitar a Ursula von der Leyen a visitar Ceuta y, preferiblemente, también Melilla.

El presidente de la ciudad autónoma quiere que la jefa de la Comisión Europea traslade a ambas ciudades el mismo mensaje de defensa del territorio, la soberanía y las fronteras europeas que ha expresado esta semana en Groenlandia.

La invitación llega tras el viaje de Von der Leyen a Nuuk, capital del territorio autónomo danés, en plena presión de Donald Trump para que Estados Unidos asuma el control de la isla.

La presidenta comunitaria anunció un paquete de inversión de 200 millones de euros y defendió que el futuro de Groenlandia corresponde a sus ciudadanos y a Dinamarca, "a nadie más".

La visita fue solicitada por el Gobierno danés de la socialdemócrata Mette Frederiksen, que buscaba un gesto de respaldo europeo ante las pretensiones de Washington. Vivas pretende que la Comisión responda de forma comparable ante Ceuta y Melilla, territorio español y frontera exterior de la UE en el norte de África.

Von der Leyen, presidenta de la Comisión, junto a Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen, primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia, en su visita a Nuuk. Reuters

Hasta ahora no consta que el Gobierno de Pedro Sánchez, también socialista, haya pedido formalmente a Von der Leyen que se desplace a las dos ciudades autónomas.

Moncloa, al contrario, ha buscado el apaciguamiento con Marruecos, negando la atribución del asalto a Rabat.

Y ha descrito el episodio de los días 30 y 31 de julio como "una crisis migratoria y humanitaria", pese a que Sánchez lo calificó inicialmente de "ataque" y de "violación de la integridad territorial de España".

La posición del Ejecutivo contrasta con la investigación abierta este lunes por la Audiencia Nacional. La juez María Tardón indaga si actores vinculados al Estado marroquí planificaron y ejecutaron el asalto como un "método característico de guerra híbrida".

La instrucción parte de un informe policial que aprecia "coordinación" entre fuerzas de seguridad marroquíes y agentes dinamizadores sobre el terreno. El procedimiento se encuentra en una fase inicial y deberá precisar las responsabilidades concretas.

El Ministerio del Interior, sin embargo, ha sostenido que no dispone de "ningún informe policial" que atribuya la planificación o ejecución de la entrada masiva a las fuerzas de seguridad de Marruecos.

El documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitido a la Audiencia Nacional concluye, según la información publicada por EL ESPAÑOL, que las fuerzas marroquíes realizaron un "guiado activo" y que el propósito migratorio habría sido la "cobertura formal" de una operación planificada.

Un mensaje a Marruecos

Fuentes del equipo de Vivas entienden que el viaje de Von der Leyen a Groenlandia "justifica de sobra" pedir una visita a Ceuta.

"La foto de la presidenta europea en nuestras dos ciudades autónomas mandaría un mensaje muy potente, tanto a los ciudadanos ceutíes y melillenses como a Marruecos", explican.

El presidente ceutí lleva más de una semana tratando de cerrar un encuentro con Von der Leyen durante su viaje a Bruselas. La reunión no estaba confirmada al cierre de esta información, aunque la semana pasada se consideraba "casi segura" en su equipo.

Dolors Montserrat, secretaria general del PP Europeo, este martes en la recepción a Juan Jesús Vivas en la Eurocámara, en Bruselas. PP

Vivas ha trasladado ya de palabra a Magnus Brunner, comisario de Interior y Migraciones, una invitación para que visite Ceuta.

La reiteró este martes en la reunión mantenida en Bruselas, donde defendió que la crisis no puede reducirse a una emergencia de acogida, sino que supone un desafío a una frontera exterior de la Unión.

El entorno del presidente ceutí eleva, sin embargo, la expectativa sobre una eventual visita de Von der Leyen.

Fuentes del PP consideran que tendría, en su dimensión institucional, un valor de inflexión comparable al viaje del Rey Felipe VI anunciado por Sánchez para "las próximas semanas", después de haberlo considerado "no conveniente, de momento" hasta hace pocas semanas.

La tesis del equipo de Vivas es que una visita permitiría a los 83.000 residentes de Ceuta, que llevan "40 días bajo una situación excepcional", comprobar que son europeos "no sólo de nombre, sino de derecho".

También serviría, según estas fuentes, para recordar a Rabat que la UE defiende la integridad territorial de sus Estados miembros y disuadir nuevos episodios de uso político de la presión migratoria.

Tras reunirse este martes con los comisarios Brunner y Šuica, Vivas sostuvo que ambos coincidieron en la "necesidad urgente de recuperar la normalidad" en Ceuta.

El presidente ceutí insistió en que ambos coincidían en la necesidad de que Marruecos colabore en los trámites para el retorno, "en el menor plazo posible", de los adultos y menores que permanecen en la ciudad desde el asalto.

Dubravka Šuica, comisaria para el Mediterráneo, recibe a Juan Jesús Vivas este martes en la sede de la Comisión Europea, en Bruselas. PP

Vivas pidió a la Comisión recursos materiales, humanos, legales y financieros para aliviar una presión que describió como "a punto de estallar".

También reclamó el refuerzo y el "blindaje" de una frontera que definió como española y europea, más presencia de Frontex y de la Agencia de Asilo y una resolución "contundente" de la Eurocámara que deje claro a Rabat que no puede aspirar a cooperar con la UE sin respetar sus fronteras.

Acallar a Vivas en Bruselas

El PP denuncia "fortísimas presiones" de la delegación socialista española en Bruselas, encabezada por Iratxe García, para limitar la proyección institucional de la agenda de Vivas.

Aparte de la "contraprogramación" de Albares, este martes en Bruselas, los populares aseguran que el PSOE ha presentado quejas formales por la rueda de prensa convocada por el presidente ceutí en las instalaciones de la Eurocámara.

La convocatoria fue promovida por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, LIBE, que ya celebró a comienzos de agosto una sesión extraordinaria sobre el asalto de entre 70.000 y 80.000 personas procedentes de Marruecos.

A aquella sesión fueron convocados Brunner, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. El comisario europeo asistió, mientras que los dos miembros del Gobierno español rechazaron la invitación.

La ausencia se produjo después de que Sánchez hubiera descrito, inicialmente, el asalto como "un ataque" y una "violación de la integridad territorial de España", pero luego sustituyera esa fórmula por la referencia a una "crisis migratoria" y huyera de toda responsabilidad para Marruecos.

Vivas, por el contrario, mantiene el mismo discurso desde finales de julio. Y este lunes en Madrid que "Marruecos está detrás del golpe" y que utilizó la entrada masiva "como instrumento para poner en jaque la integridad territorial de España y la soberanía de un Estado miembro de la UE".

La misma redacción, casi letra a letra, de la resolución de condena a Rabat aprobada en la Eurocámara tras el asalto de mayo de 2021. El presidente ceutí reclama el "retorno de todos", y pide un "refuerzo de la frontera" además de una respuesta comunitaria "más firme" ante Rabat.

Una resolución más dura

El objetivo inmediato de Vivas en Bruselas es obtener el mayor apoyo político y, al menos, declarativo posible de la Comisión, del Parlamento Europeo y del PPE.

La Eurocámara ya ha convocado un debate monográfico sobre Ceuta en el próximo pleno de Estrasburgo, que coincidirá con el Debate sobre el Estado de la Unión de Von der Leyen.

Y precisamente, el precedente de la resolución de hace cinco años es clave. Entonces, el Parlamento Europeo condenó expresamente que Marruecos utilizara "el control fronterizo y la migración, especialmente de menores no acompañados, "como presión política" contra un Estado miembro.

Fuentes del PP implicadas en la negociación de la nueva resolución aseguran que no aceptarán un texto por debajo de aquél. A su juicio, el episodio de finales de julio fue de mayor dimensión y constituye el uso de personas como "armas" en una estrategia de guerra híbrida.

La clave política será la posición de los socialistas europeos.

El PP Europeo cuenta con una mayoría posible junto a liberales y fuerzas conservadoras para aprobar una condena "más firme", según fuentes populares. Pero una eventual ausencia del grupo socialista en la negociación puede romper el consenso de 2021 y ahondar la división española en la Eurocámara.