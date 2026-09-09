[El revés de la 'ley de nietos' y que Tardón investigue sobre Ceuta relanzan la ofensiva de Moncloa contra jueces que le contrarían]
[Vivas invita a Von der Leyen a Ceuta para que defienda el territorio UE de sus agresores como ha hecho en Groenlandia]
-
La gerente del PSOE declara ante el juez por los pagos del partido destinados a Leire Díez
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, acude este miércoles a la Audiencia Nacional como investigada en una causa que trata de determinar si desde el partido se pagó a la exmilitante Leire Díez para tratar de maniobrar en contra de casos que pudiesen afectar a la formación o al presidente del Gobierno.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz retoma con la declaración de Fuentes un procedimiento que mantiene investigados a exdirigentes socialistas como Santos Cerdán, Gaspar Zarrías o Juan Manuel Serrano -exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el partido-, así como a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
Precisamente el antecesor de ésta en el instituto armado, Leonardo Marcos, está citado también este jueves como investigado después de que un mando de la UCO, unidad que ha investigado causas contra el entorno de Pedro Sánchez, le achacara presiones para ponerse de perfil en la investigación al hermano del presidente del Gobierno.
-
Sánchez y Feijóo retoman los cara a cara en el Congreso en una sesión marcada por la crisis de Ceuta
El Congreso retoma este miércoles la actividad plenaria con un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión que estará marcada por la crisis de Ceuta.
Feijóo preguntará a Sánchez cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, lo hará sobre si está siendo chantajeado por Marruecos por la "información que disponen de su corrupción y la de su familia".
También tendrá que responder al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien, en la misma línea que Feijóo, se interesará por cómo "afronta lo que queda" en la recta final de legislatura.
La crisis de Ceuta por la llegada masiva de migrantes a finales de julio centrará varias de las preguntas e interpelaciones de la oposición a los ministros del Gobierno, a los que interrogarán sobre la gestión que han hecho desde sus respectivos departamentos.
El PP quiere además que la ministra de Educación, Milagros Tolón, responda sobre los derechos educativos de los alumnos de Ceuta, aunque es previsible que el informe Pisa, cuyos malos datos sobre los estudiantes españoles se han conocido este martes, sea uno de los asuntos que salga durante el debate.