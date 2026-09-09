Sánchez elude toda referencia a la crisis de Ceuta durante la sesión de control pese a las preguntas de Feijóo y Abascal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control del Congreso. J.J. Guillén Efe

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Las claves Generado con IA Pedro Sánchez evitó mencionar la crisis de Ceuta durante la sesión de control, pese a las insistentes preguntas de Feijóo y Abascal. Feijóo criticó la gestión del Gobierno en Ceuta y Melilla, recordando que dependen del Ministerio de Educación, y acusó a Sánchez de hacer dejación de funciones en la frontera. Santiago Abascal acusó a Sánchez de rendir España a Marruecos y exigió explicaciones sobre posibles chantajes y la crisis de Ceuta. Sánchez respondió a las acusaciones diciendo que su Gobierno no acepta chantajes y anunció la publicación de informes previos a la crisis, pero sin aludir directamente a Ceuta.

Era el elefante en la habitación del discurso socialista. De nada servía que la oposición estuviera mencionando a Ceuta durante sus intervenciones. Sánchez jugaba al tabú para evitar mencionar a la ciudad autónoma.

Y eso que no faltaban las alusiones. Empezaba el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que nada más arrancar disparaba con el varapalo del informe PISA: "Las aulas se vacían de conocimiento y las mochilas de Ceuta se llenan de sprays de pimienta".

El presidente del Gobierno se limitaba a acusar al líder de la oposición de "mezclar unas cosas con otras" y a culpar al PP de "no ejecutar esos recursos".

Feijóo recogía el guante y le recordaba que los dos territorios que peores notas obtienen son Ceuta y Melilla, que dependen del Gobierno, en concreto del Ministerio de Educación, al no tener transferidas las competencias educativas.

Sánchez, que en la interparlamentaria del PSOE de este pasado lunes había dicho que Ceuta es "prioridad", evitaba cualquier alusión a la ciudad autónoma. Y eso que Feijóo elevaba el tono y le acusaba de hacer dejación de funciones en la frontera.

"Ha desprotegido su país y se lo hará pagar", afirmaba, al tiempo que añadía: "Ponga fecha y nos vemos en las urnas".

El líder socialista prometía en su réplica que "habrá elecciones en 2027" y auguraba: "Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar".

Para Feijóo, el futuro de Sánchez "depende del silencio" de muchas personas, aludiendo a los casos judiciales en los que está inmerso su entorno personal y político, pero también a la presión de Marruecos.

"Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando lo que saben de usted", y citaba al expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, o a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que este miércoles declara ante los juzgados.

"Usted no es un presidente libre", añadía. "Si Marruecos canta, usted se va". Y era entonces cuando preguntaba: "¿Si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, usted qué haría?".

Sánchez callaba. Algo que aprovechaba Feijóo: "Su lealtad está comprometida. No me responde sobre Marruecos".

El tabú continuó durante la intervención de Santiago Abascal.

El líder de Vox comenzaba disparando: "¿Está siendo chantajeado por la información de que disponen sobre su corrupción y la de su familia?", dijo en alusión al espionaje del móvil con el software Pegasus.

Pedro Sánchez respondía que su Gobierno "no acepta el chantaje de ningún partido ni ningún país" y añadía que "no tenemos nada que esconder", y que por eso iban a publicar este mismo miércoles los informes previos a la crisis de Ceuta. Pero ni una mención a la ciudad.

El líder de Vox acusó a Sánchez de "rendir" España a Marruecos. "España no puede seguir siendo un protectorado marroquí", aseguraba, para después afirmar que quería saber "cuántos diputados tiene Marruecos en esta cámara".

Y concluía: "Toda España sabe que nuestro Gobierno está en Rabat". Pero ni por esas. Sánchez callaba sobre Ceuta en la primera sesión de control tras la invasión.