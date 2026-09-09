El PSOE votará la ley de Sumar para nacionalizar a saharauis aunque teme la reacción de Rabat: 'No es el mejor momento'

La iniciativa, impulsada como reparación histórica, ha generado inquietud en Rabat por las implicaciones legales y políticas para Marruecos.

La ley permite obtener la nacionalidad a saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, incluso sin residencia legal en España.

La votación se produce tras la reciente entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, lo que preocupa por posibles repercusiones en la relación con Marruecos.

El PSOE votará a favor de la ley de Sumar que concede la nacionalidad española a unos 70.000 saharauis nacidos bajo administración española.

El PSOE votará a favor este jueves de la ley para conceder la nacionalidad española a los 70.000 saharauis nacidos bajo la administración española del territorio.

La votación llega en un momento delicado, tras la invasión de Ceuta de los pasados días 30 y 31 de julio, con más de 72.000 inmigrantes ilegales entrando en la ciudad autónoma.

Fuentes socialistas admiten su preocupación por cómo puede afectar la iniciativa a las relaciones con Marruecos. "No es el mejor momento", aseguran.

De hecho, hace unas semanas, el exministro y exportavoz del Gobierno de Marruecos Mustapha El Khalfi llegó a vincular el asalto a Ceuta con esta ley que estaba pendiente de su aprobación definitiva.

A Exteriores "no le consta" que Rabat vaya a mover ficha con una reacción virulenta tras la aprobación de la norma. Pero aun así, los socialistas no descartan una posible sobrerreacción de Marruecos.

El portavoz parlamentario, Patxi López, trataba este martes de defender que su partido hace "la política autónomamente sin que nos condicione lo que piense Marruecos".

Unas palabras muy medidas que ha repetido hasta en dos ocasiones cuando se le ha preguntado por una hipotética reacción marroquí.

La propuesta, promovida por la diputada hispano-saharaui Tesh Sidi, de Sumar, fue aprobada en ponencia el pasado 30 de junio. El 23 de julio recibió el visto bueno de la Comisión de Justicia del Congreso para ser remitida al Pleno.

Ahí ya quedaba claro que se aprobaría en el hemiciclo en la primera semana del nuevo periodo de sesiones. Aunque nadie imaginaba lo que iba a suceder en Ceuta sólo una semana más tarde.

Durante su tramitación, el PSOE intentó frenar y ralentizar la iniciativa en varias ocasiones. Incluso pidió eliminar de ella el término "pueblo saharaui" para no irritar a Marruecos.

Quien no se ha pronunciado es el PP. Los populares, que llegaron a respaldar la iniciativa en la toma en consideración, se abstuvieron en la Comisión de Justicia.

Ahora, las comunicaciones entre Sumar y los populares siguen activas, aunque en la izquierda cuentan con, al menos, una posible abstención de los de Feijóo que facilitaría su aprobación.

Ante esta situación, el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia, Enrique Santiago, espera que lo ocurrido en Ceuta no influya en el Pleno y ha expresado su deseo de que hasta Vox, que votó en contra, cambie su posición y se sume a la iniciativa "para no situarse en una posición que sólo beneficia a Marruecos".

Reparación histórica

La norma salió adelante como una "reparación histórica", ya que, hasta ahora, el Sáhara Occidental era la única excepción que no contaba con ninguna facilidad a la hora de acceder a la nacionalidad española, como sí ocurre con los latinoamericanos, ecuatoguineanos o filipinos.

El acceso a la nacionalidad de estas 70.000 personas puede complicar la represión marroquí, ya que los crímenes cometidos contra personas con DNI español pueden ser investigados por la Audiencia Nacional. Esto es lo que más preocuparía en Rabat.

Además, el escritor y periodista Ali Lmrabet aseguraba en EL ESPAÑOL hace unas semanas que en Marruecos temen que conceder la nacionalidad española a los saharauis puede crear una "masa electoral compacta, militante y pro Polisario".

Una vez complete su tramitación en el Senado y entre en vigor, la ley concederá la nacionalidad española por carta de naturaleza a todos los nacidos en la antigua colonia española antes del 29 de septiembre de 1977, incluso aunque no dispongan de residencia legal en España.

Para acreditar la condición de saharaui será suficiente con presentar un DNI español, aunque esté caducado, o un justificante de inscripción en el censo de la ONU para el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, una consulta que nunca llegó a celebrarse ante la negativa de Rabat.