Pedro J.: "El documento que más interesa desclasificar es el de las actividades de Sánchez en agosto mientras ardía Ceuta"

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Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez pide desclasificar la agenda de Pedro Sánchez en agosto, coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta. El director de EL ESPAÑOL critica la "inacción" de Sánchez y su falta de respuestas ante preguntas sobre la gestión de la crisis. Pedro J. señala el lapsus de Sánchez sobre la fecha de las elecciones, interpretándolo como muestra de deseo de dejar el cargo. El periodista cuestiona la ausencia de la ministra de Defensa y destaca la importancia del papel del Rey en la crisis de Ceuta.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha afirmado que el documento que debería desclasificarse es el diario de actividades del presidente del Gobierno del mes de agosto, mientras "ardía" Ceuta.

Hoy, el Ejecutivo desclasifica 40 documentos relacionados con la entrada masiva de migrantes irregulares en España entre el 30 y 31 de julio, Pedro J. ha destacado la importancia de corroborar la "inacción" de Pedro Sánchez haciendo pública su agenda.

"¿A qué se dedicaba cuando se estaba gestando la catástrofe en Ceuta?", se ha preguntado. "Igual se parece a la de Luis XVI cuando la Revolución [francesa] estallaba. Caza de venado, luego comida...", ha ironizado el periodista en una entrevista concedida a 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco.

Acerca de la primera sesión de control del Congreso ha reseñado que Sánchez haya optado por "la callada por respuesta" ante la pregunta "taxativa" del líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, sobre "qué haría usted si mañana entraran 80.000 personas en Ceuta".

"The answer está flotando en el viento", ha apostillado Pedro J. y ha reseñado el "desentendimiento [de Pedro Sánchez] con el mayor problema que tiene España", el cual asegura que ha sido "creado por su negligencia y el incumplimiento de sus obligaciones más elementales".

También ha subrayado la ausencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la cual se encuentra en París en un encuentro con su homóloga francesa. "No está nunca presente cuando el presidente tiene que contestar las preguntas de actualidad. A lo mejor para que no le toque a ella contestarlas".

Elecciones en 2026

Pedro J. ha comentado el "lapsus de las elecciones de 2026" en el que Sánchez ha señalado inconscientemente que la cita electoral no se producirá cuando debería, en el verano de 2027, como sí ha afirmado con rotundidad en otras ocasiones.

"Ya se siente de salida y en su subconsciente necesita que las elecciones sean cuanto antes para dejar sus responsabilidades", ha apuntado Pedro J., en relación al origen de este error en la respuesta del jefe del Gobierno al líder del Partido Popular en el hemiciclo.

"Hemos tenido a un presidente ausente cuando más se le necesitaba", ha aseverado.

El periodista ha afirmado que el líder del Ejecutivo dirá después que fue "un acto fallido como lo del Rey", en relación al dato erróneo que dio Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser en la que afirmó que Felipe VI lleva 20 años reinando cuando accedió al trono en 2014.

Sobre el monarca ha asegurado que trasladó su "preocupación" por la situación que atraviesa la ciudad autónoma a los medios en la inauguración del Museo Faro de Santander. En palabras del director de EL ESPAÑOL, "hay una coherencia en su intervención de 2016 con el Procés" y la que está teniendo en esta crisis.

Ha destacado que frente a "un riesgo en el ámbito de la Defensa Nacional" el monarca es "el jefe supremo de las Fuerzas Armadas", por lo que tiene sentido que tenga un papel destacado en la resolución de la crisis.

Gira mediática

Sobre la entrevista al presidente Sánchez que tendrá lugar hoy en TVE, Pedro J. ha afirmado que "va a intentar compensar con una gira mediática por los medios más afines" su falta de presencia durante la crisis de Ceuta por encontrarse de vacaciones durante 27 días.

El periodista ha anticipado que esta solo será la primera entrevista que conceda. A lo que ha añadido que no es de extrañar que "se salga del guión para intentar camuflar su verdadera relación con los medios".