Cien mil invasores y cien muertos: el escándalo político y humanitario se cierne sobre Sánchez y Rabat tras la crisis

Inmigrantes ilegales, este fin de semana, abandonan Ceuta, ante la mirada de los militares españoles. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 60.000 inmigrantes cruzaron a Ceuta en un asalto masivo, causando al menos 100 muertos según asociaciones policiales. El Gobierno español atribuye la crisis a mafias de tráfico de personas, pero la mayoría de partidos y socios europeos sospechan de una implicación de Marruecos. La situación ha generado un fuerte aislamiento diplomático de España y críticas desde la UE por su política migratoria. Para reforzar la frontera, se han desplegado 3.000 efectivos y se ha instalado una barrera neumática de boyas en la playa del Tarajal.

Los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente han celebrado que el Gobierno ha resuelto en "apenas 24 horas" la grave crisis creada por la irrupción de más de 60.000 inmigrantes en Ceuta.

La euforia de ambos ministros apenas oculta el elevado coste de estos hechos en términos humanitarios (con al menos 100 muertos, según las asociaciones policiales), diplomáticos (con todos los socios de la UE enfrentados a España) y de imagen exterior.

La entrada masiva de inmigrantes, emitida en directo por televisiones de todo el mundo, ha transmitido la imagen de un país extremadamente débil, incapaz de defender sus fronteras.

PP y Vox coincidieron este domingo en apuntar que el asalto a Ceuta ha sido un ensayo o un tanteo del régimen de Mohamed VI, antes del intento definitivo de apoderarse de ambas ciudades autónomas.

El Gobierno de Rabat no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido hasta la noche de este domingo.

El mensaje publicado este sábado en X por el ministro Óscar Puente. X

En un comunicado, su portavoz de Interior achaca el asalto a Ceuta a "la explotación maliciosa del espacio digital y de la actividad de redes de trata de personas", junto a "la promoción de información engañosa y malas interpretaciones" de la sentencia del Supremo que impide las devoluciones en caliente de los inmigrantes que llegan a España por mar.

Y asegura que Marruecos va a seguir siendo "un socio fiable y responsable", una expresión casi idéntica a la que empleó el sábado Marlaska.

Pero ni siquiera los socios de Sánchez dan crédito a la tesis del Gobierno, según la cual el régimen de Mohamed VI ha sido completamente ajeno a lo sucedido en Ceuta.

Durante una visita a los municipios afectados por los incendios, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso denunció este domingo que Ceuta ha sufrido una "invasión intolerable". "Me temo que es una prueba de Marruecos para la siguiente", añadió.

Ayuso reiteró el compromiso del PP de apoyar a los ceutíes porque "Ceuta es España. No podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre, y ya veremos en el futuro qué más van a intentar quitarnos".

La dirigente popular negó que Ceuta haya recuperado la normalidad como sostiene el Gobierno: "Hay decenas de miles de personas deambulando todavía por las calles", señaló. Y lamentó el aislamiento internacional al que Sánchez ha sometido a España, tras unas imágenes que "comprometen la seguridad y el orden de todo el continente".

El Gobierno sostiene que ya ha abandonado Ceuta la práctica totalidad de los más de 60.000 inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta.

Sin embargo, el diputado del PP Juan Bravo ha difundido varios vídeos, que él mismo grabó en la madrugada del domingo, en los que aparecen cientos de inmigrantes acampados en las calles, carreteras y en la playa de Ceuta.

Aunque el Gobierno hable de vuelta a la normalidad y el Presidente se dedique a hacer tiktoks de recomendaciones musicales, esta es la situación de Ceuta durante la noche: pic.twitter.com/Gqi5OFXoho — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) August 2, 2026

Varias organizaciones de derechos humanos marroquíes han informado de que unas 100.000 personas se desplazaron hacia la frontera norte del país con intención de cruzar a Ceuta. Lo consiguieron cerca de 70.000, según las asociaciones de Policía.

Estas cifras hacen completamente improbable que un movimiento tan masivo pasara desapercibido tanto para el régimen de Rabat, como para los servicios de información españoles.

La propia prensa oficialista afín al Gobierno de Rabat sostiene que la crisis migratoria de esta semana demuestra que resulta "insostenible" mantener la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, como ha informado EL ESPAÑOL.

Durante su visita a Ceuta, Pedro Sánchez y Marlaska achacaron este fin de semana toda la responsabilidad de lo ocurrido a las "mafias de tráfico de personas" y elogiaron la impecable colaboración del régimen de Mohamed VI.

"Marruecos no es una amenaza ni para Ceuta, ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable", llegó a afirmar Marlaska el sábado.

Pero ningún otro partido, salvo el PSOE, da crédito a esta versión.

En su visita a la ciudad autónoma, el presidente de Vox, Santiago Abascal, calificó este domingo lo ocurrido como "un acto de guerra promovido por Marruecos, y tolerado y permitido por Pedro Sánchez".

Pidió "militarizar permanentemente" la frontera de Ceuta y Melilla, y calificó al presidente Pedro Sánchez como un "sátrapa, corrupto, mafioso y psicopático", que a su juicio "debería estar en el banquillo y en prisión".

Pero tampoco los principales socios de Sánchez dan crédito a la tesis del Gobierno, según la cual lo ocurrido en Ceuta el día de la Fiesta del Trono ha sido orquestado por las mafias de la inmigración ilegal, sin la menor participación del régimen de Rabat.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostiene que el asalto a Ceuta ha sido un "chantaje de Marruecos" a España.

Exige romper relaciones diplomáticas con el régimen de Mohamed VI y que Marruecos quede apartado de la organización del Mundial de Fútbol de 2030.

Ante la emergencia migratoria en Ceuta por la sentencia del Tribunal Supremo y el oportunismo de Marruecos, procede el traslado de migrantes y menores a otras CCAA.



El país debe afrontar los retos de forma solidaria.



¿Dejarán los gobiernos autonómicos de PP-Vox tirada a Ceuta? pic.twitter.com/ezJO5vb6wi — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) July 30, 2026

La primera reacción del secretario general del PCE, Enrique Santiago, fue pedir que los 60.000 inmigrantes ilegales que irrumpieron en Ceuta sean trasladados a la Península y repartidos entre las distintas comunidades autónomas.

Esta propuesta justifica la decisión de Giorgia Meloni de suspender temporalmente el espacio Schengen en su frontera marítima y aérea con España, y la de Macron de reforzar la vigilancia en la frontera entre Francia y España, con patrillas, aviones y drones.

Con Aliança Catalana pisándole los talones, Junts ha aprovechado para reclamar de nuevo el traspaso integral de las competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña.

Sumar, Más Madrid y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se han abonado a la teoría conspiranoica según la cual el asalto a Ceuta ha sido orquestado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, con Mohamed VI convertido en un mero títere, para saldar cuentas con Pedro Sánchez.

La dictadura marroquí al servicio de EEUU e Israel chantajea un verano más a España y Europa convirtiendo a su propia gente en carne de cañón arrojadiza.



Algo que en lugar de ser objeto de politiqueo partidista debería ser objeto de un pacto de Estado transversal. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 30, 2026

Aunque desde el sábado Pedro Sánchez disfruta de sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote), su Gobierno debe rendir cuentas mañana ante la Unión Europea.

Este martes se celebra la reunión de ministros de Interior de la UE convocada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para abordar la crisis migratoria.

Pedro Sánchez dirigió el sábado una carta a Von der Leyen llena de reproches contra la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el resto de mandatarios europeos que han criticado su política migratoria.

Acusaba a estos mandatarios europeos de "atacar a España" basándose en "los prejuicios, las noticias falsas, la ignorancia o los intereses políticos".

Pero en el seno de la UE hay pleno consenso en que uno de los detonantes del asalto a Ceuta ha sido el "efecto llamada" por la regularización masiva de 1,3 millones de inmigrantes que impulsa el Gobierno.

Los líderes de 22 gobiernos europeos, encabezados por Giorgia Meloni (Italia) y Friedrich Merz (Alemania), firmaron este sábado una carta en la que censuran la política de inmigración de Pedro Sánchez.

"No podemos permitir cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas para crear la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea es posible", señala el escrito.

Firman esta carta todos los gobiernos de la UE salvo Francia, Luxemburgo, Irlanda y Portugal (y por supuesto, salvo España).

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, informó este domingo de que unos 3.000 efectivos, entre agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y miembros del Ejército, permanecen desplegados en la ciudad para garantizar la seguridad y continuarán "el tiempo que sea necesario", informó Efe.

La Armada y la empresa pública de Salvamento Marítimo completaron este domingo la instalación de una barrera neumática, con una línea de boyas, ante la playa del Tarajal

No se trata sólo de un obstáculo para impedir la llegada de inmigrantes a nado.

Actuará también como una suerte de frontera marítima, para poder llevar a cabo la devolución en caliente de estos inmigrantes, sin vulnerar la sentencia del Tribunal Supremo.