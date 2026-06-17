El Gobierno se agarra ahora a la tesis de la conspiración y achaca la investigación a Zapatero a una venganza de Trump

Morant defiende la legalidad del rescate a Plus Ultra y critica los registros e incautaciones practicados en la oficina de Zapatero.

El móvil de Rodolfo Reyes, incautado en 2021 en Florida, es una de las pruebas clave que el abogado de Zapatero intenta anular.

La ministra Diana Morant relaciona la investigación con la postura internacional de Pedro Sánchez frente a Trump y la guerra, y los acercamientos a China.

El Gobierno sugiere que la investigación judicial a Zapatero responde a una venganza política de Donald Trump contra España.

El Gobierno empieza a abrazar la tesis de una supuesta maniobra política de Donald Trump detrás de la investigación judicial a José Luis Rodríguez Zapatero.

Hasta ahora, desde el Ejecutivo había hablado de conspiraciones judiciales llegando a tildarlas, como Óscar Puente, de maniobras "golpistas", pero nunca había señalado a Washington como inductor.

Este miércoles, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha apuntado a una posible conexión entre las investigaciones sobre el expresidente —sobre el que ya pesan seis delitos— y la posición internacional mantenida por Pedro Sánchez al intentar convertirse en una némesis de Trump.

En unas declaraciones realizadas en el pasillo del Congreso a la misma hora en la que Zapatero comparecía ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, la ministra apuntaba a una venganza de la Casa Blanca contra La Moncloa utilizando a uno de los principales referentes del PSOE.

"Me levanta muchas sospechas el hecho de que EEUU a un ciudadano venezolano en un aeropuerto le clona el móvil en el año 2021 y justamente ahora, cuando nuestro país, el presidente se planta contra Trump, se planta con su no a la guerra o incluso nuestro trabajo con China, lleguen estas informaciones", ha señalado.

Morant se refería al móvil incautado en 2021 en un aeropuerto de Florida a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra.

Aunque este móvil fue clonado por los servicios norteamericanos bajo el mandato del demócrata Joe Biden. Una información que se ha remitido hace unos meses a España y que el abogado de Zapatero quiere anular como prueba contra el expresidente.

A juicio de la ministra, que también es líder de la federación valenciana, los chats de Reyes en los que se señala a Zapatero como "el pana" tienen relación con la oposición de Sánchez a la guerra en Irán y a su quinto viaje a Pekín para estrechar relaciones con el gigante asiático mientras Washington abre una guerra comercial.

Según esta teoría, la información remitida por Homeland Security Investigations sería una especie de castigo por la posición española en el contexto geopolítico. Fuentes del Ejecutivo han evitado desautorizar a Morant, asumiendo así su teoría.

Se da la casualidad que casi a la vez que Morant apuntaba a EEUU, Pedro Sánchez recibía en La Moncloa al flamante embajador norteamericano, Benjamin León, que fue designado por Donald Trump.

Hace unas semanas, el diputado de Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago, fue el primero en apuntar a una conspiración al relacionar las informaciones de Zapatero con unas reuniones de León con los líderes de PP y Vox producidas en la Embajada de EEUU

Aunque lo cierto es que las reuniones con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se enmarcan en una ronda de contactos del nuevo embajador con los principales líderes y que ahora recala en La Moncloa.

La ministra Morant también ha defendido la actuación del Gobierno en la operación de rescate de la aerolínea Plus Ultra, al afirmar que fue una operación “auditada" y dentro de la normalidad.

“Eran préstamos", ha remarcado, cuestionando que el principal indicio de la investigación pueda justificar las actuaciones realizadas contra el entorno del expresidente.

Morant también ha criticado los registros practicados "en la casa", pese a que el juez Calama no ha ordenado entrar en el domicilio del expresidente, y la oficina de Zapatero, al considerar que en una democracia no se puede actuar “de manera prospectiva" para buscar elementos incriminatorios.

“En una democracia nadie tiene derecho a entrar en la casa de nadie de manera prospectiva para ver qué encuentra", ha afirmado.

Morant no ha acabado ahí y ha citado la ley de matrimonio igualitario o sus políticas feministas para afirmar que “el legado" de Zapatero “no lo va a borrar nada, ni siquiera unas joyas", en referencia a las encontradas en su oficina y que según los tasadores supera 1,3 millones.

Hasta ahora, quien más lejos había llegado en las teorías de la conspiración era la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que había abonado la teoría de la conspiración de los jueces a los que había acusado de tener "muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano".

Unas declaraciones que, hasta ahora, habían abrazado ministros como Óscar Puente u Óscar López.