El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá en la sede de la Presidencia de la Junta este sábado, 13 de junio, para dar a conocer al nuevo Gobierno que dirigirá el Ejecutivo tras el acuerdo rubricado entre PP y Vox y que estará formado por diez consejerías y dos vicepresidencias.

En concreto, Fernández Mañueco ha citado a los medios de comunicación a las 12.00 horas en la Sala de Mapas de Palacio de la Asunción para informar de las once personas que le acompañarán en la labor de Gobierno, ocho designadas por la parte 'popular' y tres por los representantes de Vox.

El reparto de las carteras entre ambos partidos surgió del pacto de Gobierno que rubricaron el 3 de junio el propio Mañueco, quien tomó este jueves posesión de su cargo como presidente tras el Pleno de Investidura del pasado 9 de junio, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán.

De este modo, los 'populares' contarán, además de con la Presidencia, con la Vicepresidencia Segunda sin cartera, la cual dispondrá de competencias en Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Por su parte, la Vicepresidencia Primera será ocupada por Vox, previsiblemente por Carlos Pollán, quien también gestionará una de las tres carteras que corresponden a la formación de Abascal.