Consumo amplía la regulación de los comedores saludables a la educación de 0 a 3 años y obliga a facilitar la lactancia

El Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en el Congreso de los Diputados en una imagen de archivo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Consumo amplía la regulación de comedores escolares saludables a centros de educación infantil de 0 a 3 años y obliga a facilitar la lactancia materna. Las escuelas deberán habilitar espacios para amamantar y garantizar la lactancia diferida, asegurando la correcta manipulación y conservación de la leche materna. Los menús escolares incluirán fruta, verdura fresca, pescado y legumbres, limitarán los fritos y precocinados, y solo se permitirá agua y leche como bebidas. Se incorporan criterios de sostenibilidad, supervisión de menús por nutricionistas y medidas de seguridad alimentaria para los más pequeños.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ampliará la regulación de los comedores escolares saludables a las escuelas infantiles de 0 a 3 años y obligará a los centros a facilitar la lactancia materna, tanto de forma presencial como mediante lactancia diferida.

La nueva norma, que extenderá al primer ciclo de Educación Infantil las exigencias ya vigentes para colegios públicos, concertados y privados, establece que las escuelas deberán habilitar, siempre que sea posible, espacios reservados para que las madres puedan amamantar a sus hijos durante la jornada.

Además, tendrán que garantizar las condiciones adecuadas para la denominada lactancia diferida, es decir, aquella en la que la leche materna se extrae previamente y se conserva para administrarla posteriormente al bebé mediante biberón u otros sistemas de alimentación.

En este último caso, los centros estarán obligados a asegurar la correcta recepción, conservación, manipulación y administración de la leche materna extraída.

El objetivo, según Consumo, es favorecer el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos sanitarios nacionales e internacionales, que aconsejan la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida y su mantenimiento, junto con otros alimentos, hasta los dos años o más.

Pescado y legumbres

Más allá de la lactancia, el departamento que dirige Pablo Bustinduy extenderá a las escuelas infantiles las mismas pautas nutricionales que ya rigen en el resto de etapas educativas.

De este modo, los menús deberán incluir fruta y verdura fresca todos los días, con al menos un 45% de productos de temporada, así como una presencia mínima obligatoria de pescado y legumbres.

La norma también fija los cereales integrales como opción preferente —salvo el arroz, que deberá ser blanco hasta los tres años— y limita el consumo de fritos y precocinados.

Estos últimos no podrán servirse más de una vez al mes, mientras que las frituras quedarán restringidas a un máximo de una vez por semana.

Asimismo, el agua y la leche serán las únicas bebidas permitidas en los centros, desapareciendo refrescos, bebidas azucaradas y edulcoradas.

Los comedores tendrán que incorporar además criterios de sostenibilidad, destinando al menos un 5% de la compra alimentaria a productos ecológicos o sirviendo dos platos principales ecológicos al mes.

La regulación incorpora también medidas específicas para esta etapa por razones de seguridad alimentaria.

Entre ellas figura la prohibición de ofrecer alimentos que no hayan sido introducidos previamente en el entorno familiar, restricciones a determinados vegetales por su contenido en nitratos, la obligación de servir los alimentos con riesgo de atragantamiento en formatos seguros y la limitación del uso de sal en los más pequeños.

Además, los menús deberán estar supervisados por profesionales con formación acreditada en nutrición y dietética, mientras que las familias recibirán información mensual detallada para poder complementar adecuadamente las cenas en casa.

Huelga 0-3 años

El anuncio de Consumo, que busca mejorar la salud y la alimentación de los menores desde los primeros años de vida, llega en un momento especialmente delicado para el sector de la educación infantil.

Las trabajadoras de las escuelas de 0 a 3 años mantienen movilizaciones y jornadas de huelga en toda España para denunciar los bajos salarios, la elevada carga burocrática y las condiciones laborales del sector.

A estas reivindicaciones podría sumarse ahora la aplicación de nuevas obligaciones asociadas a la lactancia diferida, que implican tareas de recepción, conservación, esterilización y administración de la leche materna, además de los protocolos de seguridad e higiene que exige su manipulación diaria.