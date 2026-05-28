Empieza el turno de los acusados en el juicio del caso Kitchen. Este jueves declarará primero el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y a continuación lo hará Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy y acusado de una presunta operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

La Audiencia Nacional encara así la recta final de esta vista oral, en la que se enjuicia una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP entre 2013 y 2015 y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP, cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B. Se espera que cada declaración se extienda varias horas.

Francisco Martínez, que al igual que el exministro encara una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía, declara primero tras aceptar el tribunal la petición de la defensa del exministro del Interior, que considera que el "esencial" elemento incriminatorio contra éste son las declaraciones que su exnúmero dos prestó en instrucción y los mensajes que registró ante notario.

Durante la instrucción, el exministro y su exnúmero dos protagonizaron un careo porque ambos mantenían versiones contradictorias sobre la operación, donde es clave la presunta captación como confidente del chófer del extesorero, Sergio Ríos Esgueva, a quien se habría pagado presuntamente con fondos reservados y que también se encuentra entre los acusados.