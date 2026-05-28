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El exministro Jorge Fernández Díaz y su 'número dos' en Interior declaran en el juicio del 'caso Kitchen'
Empieza el turno de los acusados en el juicio del caso Kitchen. Este jueves declarará primero el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y a continuación lo hará Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy y acusado de una presunta operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.
La Audiencia Nacional encara así la recta final de esta vista oral, en la que se enjuicia una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP entre 2013 y 2015 y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP, cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B. Se espera que cada declaración se extienda varias horas.
Francisco Martínez, que al igual que el exministro encara una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía, declara primero tras aceptar el tribunal la petición de la defensa del exministro del Interior, que considera que el "esencial" elemento incriminatorio contra éste son las declaraciones que su exnúmero dos prestó en instrucción y los mensajes que registró ante notario.
Durante la instrucción, el exministro y su exnúmero dos protagonizaron un careo porque ambos mantenían versiones contradictorias sobre la operación, donde es clave la presunta captación como confidente del chófer del extesorero, Sergio Ríos Esgueva, a quien se habría pagado presuntamente con fondos reservados y que también se encuentra entre los acusados.
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Arranca el juicio al hermano de Sánchez, el exlíder del PSOE extremeño y otros nueve acusados
La Audiencia de Badajoz abre este jueves el juicio por el proceso de contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, en el que once personas, entre ellas el hermano del presidente del Gobierno y el extitular de la institución provincial pacense, Miguel Ángel Gallado, se sientan en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El juicio estará marcado tanto este jueves como el viernes por las cuestiones previas que las partes -los abogados de los once acusados como los letrados de las siete acusaciones populares- tienen previsto elevar al tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano.
El hecho de que la Audiencia haya destinado dos días a esta cuestión revela que serán muchas las cuestiones que se eleven relacionadas con posibles vulneraciones de derechos fundamentales, consideraciones al contenido de las pruebas y la finalidad de las mismas, propuestas de más pruebas, posible falta de competencia y hasta peticiones de nulidad de determinadas actuaciones.
No obstante, el juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de acusación y de defensa; todo ello tras el procesamiento de los once investigados al considerar la jueza instructora Beatriz Biedma que existen indicios suficientes sobre "el presunto carácter delictivo" de las conductas imputadas, una exposición que fue ratificada por la Audiencia de Badajoz hace ahora un año.