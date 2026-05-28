Márquez de Prado defenderá a 'Julito' Martínez tras la renuncia de su anterior abogado por "diferencias irreconciliables"

María Dolores Márquez de Prado y de Noriega, en una imagen de archivo.

Las claves

Las claves Generado con IA Bernardo del Rosal ha renunciado a defender a Julito Martínez por diferencias irreconciliables en la estrategia judicial. La defensa de Martínez será asumida por María Dolores Márquez de Prado, exfiscal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Julito Martínez está implicado en el caso Plus Ultra, acusado de ser testaferro de Zapatero y de recibir comisiones por gestionar el rescate de la aerolínea. Durante un registro, la UDEF halló 286.070 euros en efectivo y libretas con referencias a altos cargos venezolanos y tráfico de recursos naturales.

El abogado Bernardo del Rosal ha renunciado a la defensa del empresario Julito Martínez Martínez (al que la UDEF sitúa como "testaferro" del expresidente Zapatero), por "diferencias irreconciliables" a la hora de fijar la estrategia con su cliente.

La decisión del abogado y catedrático Bernardo del Rosal ya ha sido comunicada al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra.

La defensa de Julio Martínez recaerá ahora en María Dolores Márquez de Prado y de Noriega, abogada que cuenta con una amplia trayectoria como fiscal en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.

El abogado y catedrático Bernardo del Rosal. Europa Press

Julito Martínez es el máximo responsable y accionista de la consultora Análisis Relevante, que pactó con la aerolínea Plus Ultra una comisión del 1% a cambio de conseguir que la Sepi le otorgara un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia.

Esta cantidad que recibió Análisis Relevante acabó, casi íntegramente, en las cuentas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus dos hijas.

En los mensajes interceptados por la UDEF, varios miembros de la trama se referían a Martínez como el "lacayo" de Zapatero.

El empresario aún no ha declarado como imputado, mientras que el juez Calama ha aplazado la declaración de Zapatero a los días 17 y 18 de junio, a petición de su defensa, para que pueda hacerlo tras conocer con detalle el contenido del sumario.

Durante el registro de la vivienda de Julito Martínez, los agentes de la UDEF hallaron 286.070 euros en efectivo, ocultos en bolsas, cajas, cajones, un neceser, una bolsa de golf y hasta en un radiador de calefacción.

Como ha informado EL ESPAÑOL, los agentes también hallaron en la vivienda cinco sobres con indicaciones escritas en caracteres chinos, cada uno de los cuales contenía 10.000 euros.

Las libretas que le incautó la Policía están repletas de anotaciones con "referencias a altos cargos del estado venezolano" o "de empresas estatales (como CVM, la petrolera PDVSA o CVG)", junto a alusiones al tráfico de recursos naturales de aquel país, como carbón, gas, petróleo, oro o níquel.