El vídeo de Aznar: "En esta situación insostenible, la frase 'el que pueda hacer que haga' cobra más sentido que nunca"

El expresidente del Gobierno José María Aznar, durante su intervención la semana pasada en un foro económico en Alcalá de Henares. Javier Lizón Efe

Las claves

Las claves Generado con IA José María Aznar reaparece en un vídeo pidiendo a los ciudadanos actuar ante la situación política que califica de "insostenible" en España. Aznar recupera su famosa frase "el que pueda hacer que haga" y la vincula al contexto actual tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos. El expresidente afirma que la Justicia y los jueces en España son independientes, evitando valorar directamente la imputación de Zapatero. El debate político actual gira en torno a una posible moción de censura contra Pedro Sánchez, exigida por Vox y rechazada por el PP por falta de apoyos.

"En esta situación insostenible de España, la frase 'el que pueda hacer que haga' cobra más sentido que nunca". José María Aznar recupera su ya célebre proclama para volver a embestir contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque no ha hecho referencia explícita al caso Zapatero, sus declaraciones se producen después de la imputación de su sucesor en Moncloa por supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Aznar se ha manifestado así en un breve vídeo compartido en redes sociales en el que ha reclamado "ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos".

El exdirigente popular pronunció la sentencia por primera vez en un acto en la Universidad Francisco de Vitoria el 2 de noviembre de 2023. En plena polémica por la investidura de Sánchez y la amnistía a los líderes del procés, dijo: "El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva".

Los socialistas han recriminado en varias ocasiones tanto a Aznar como al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dichas manifestaciones del expresidente. La última vez fue hace tan solo una semana, nada más conocerse la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra.

El PSOE defendió la "presunción de inocencia" del expresidente Zapatero y añadió que la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado por los avances sociales que logró mientras gobernaba. "'El que pueda hacer que haga, llevado a su máxima expresión", señaló la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

El pasado martes, Aznar no quiso entrar a valorar la imputación de Zapatero, pero sí dejó claro que en España "la Justicia es independiente y los jueces son independientes". Según destacó, los jueces toman decisiones "en función de los hechos que conocen".

"Yo sobre ese tema no tengo nada que decirle. Y no voy a decir nada, nada más que en España los jueces son independientes", afirmó en un foro en Madrid, poco después de que en su auto el juez José Luis Calama situase a Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

El mensaje de Aznar de 'el que pueda hacer que haga' se produce cuando el debate político lleva una semana girando en torno a una posible moción de censura, una petición que Vox lleva meses exigiendo al PP.

En Génova siguen manteniendo que esa iniciativa está "abocada al fracaso" en este momento porque no dan los números. Los dirigentes populares han optado por poner el foco en los socios de Sánchez para que asuman el desgaste político del PSOE: "Que se cuezan en sus autos".