El PSOE se anticipa a la derrota y premia a los nacionalistas rebajando las exigencias para formar grupo en el Congreso

El cambio es defendido por el PSOE y Sumar como una medida para aumentar la pluralidad democrática, mientras que PP y Vox critican que busca asegurar privilegios a los socios de Sánchez.

La reforma evitaría que partidos nacionalistas dependan del "préstamo parlamentario" de diputados para formar grupo, una práctica habitual hasta ahora.

La iniciativa, impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG, busca aplicarse en la próxima legislatura, incluso si PP y Vox controlan la Mesa del Congreso.

El PSOE y sus socios proponen rebajar los requisitos para formar grupo propio en el Congreso, pasando del 5% al 3% de votos nacionales y del 15% al 10% en las provincias.

El PSOE se ha sumado a sus socios para impulsar una reforma del Reglamento del Congreso que pretende rebajar del 5% al 3% el porcentaje de votos a nivel nacional para conformar grupo propio, y del 15% al 10% el porcentaje en las provincias en las que se presentan.

La propuesta, registrada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG, busca blindar esta ventaja de cara a la próxima legislatura, cuando empezaría a aplicarse, aun cuando la Mesa del Congreso pasase a estar controlada por PP y Vox, como anticipan las encuestas.

En el debate sobre esta reforma, Mikel Legarda, del PNV, admitió que buscan no tener que recurrir "al préstamo parlamentario", cuyo uso, pese a ser constitucional, "queda al albur de la Mesa de la Cámara".

En esta legislatura, ni ERC ni Junts alcanzaron por sí solos las condiciones fijadas por el Reglamento de 1982.

Los de Gabriel Rufián no alcanzaron el 15% de los votos en Barcelona, se quedaron en el 12%, y los de Carles Puigdemont se quedaron en el 9,6%.

Por ello, diputados del PSC facilitaron la formación del grupo a Junts y representantes de En Comú hicieron lo propio con ERC.

En todas las legislaturas suele haber una artimaña que permite formar grupos parlamentarios sin haber obtenido legítimamente ese derecho.

En 2019, el PSOE se negó a prestar diputados a Junts, ya que no alcanzó en Barcelona el 15% -se quedó en el 11%-, así que los de Puigdemont acabaron conformando una suerte de segundo Grupo Mixto, llamado Plural, junto a Más País de Íñigo Errejón, el PRC de Miguel Ángel Revilla o Teruel Existe.

Tener grupo parlamentario cambia el peso real que tiene un partido dentro de la Cámara: le permite disponer de más tiempo en los debates parlamentarios, recibir una subvención fija, tener más asesores, más recursos de comunicación y más tiempo en las ruedas de prensa.

Pese a rebajar las exigencias, el diputado del PSOE Joaquín Martínez Salmerón ha negado que esto vaya a permitir "la proliferación de grupos", como auguró el popular José Antonio Bermúdez de Castro, que preguntaba: "¿Cuántos privilegios más pretenden conseguir en esta legislatura?".

Para el PSOE, se trata de "corregir una rigidez difícilmente compatible con la pluralidad democrática". Algo que respaldan en Sumar, cuyo portavoz Alberto Ibáñez defendía que la nueva normativa "mejorará la representatividad, como se hace en el resto de Europa".

También defendía esa posición Podemos, uno de los impulsores del cambio. Su diputado Javier Sánchez Serna aseguraba que, con esta reforma, "se amplía el pluralismo".

Mientras tanto, IgnacioGil Lázaro de Vox, denunciaba que los socios "buscan conservar un estatus a futuro que no les darán las urnas, aprovechando la influencia que tienen ahora sobre Pedro Sánchez".

Tras la toma en consideración, la reforma seguirá su tramitación parlamentaria, pero con el bloque cohesionado desde la primera votación, todo apunta a que saldrá adelante.