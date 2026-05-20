Sánchez apoya a Zapatero, descarta elecciones y Feijóo le reprocha que siga "un día más manchando la Presidencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención este miércoles en el pleno del Congreso. Chema Moya Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez respalda públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación judicial y descarta adelantar elecciones. Alberto Núñez Feijóo critica duramente a Sánchez por mantener su apoyo a Zapatero y acusa al Gobierno de estar implicado en operaciones de tráfico de influencias. Sánchez defiende el legado de Zapatero en el Congreso, promete colaboración con la justicia y rechaza las acusaciones de la oposición. El líder del PP señala que sin la intervención del Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido cometer delitos, y recuerda otros casos recientes en el PSOE.

No era una sesión más. El auto del juez Calama tras imputar por primera vez a un expresidente del Gobierno ha caído como un jarro de agua fría en la bancada socialista y el desasosiego se reflejaba en los rostros de la bancada gubernamental.

Nada más comenzar la sesión de control, Alberto Núñez Feijóo disparaba recordando que "ayer un juez imputó a su faro moral".

El líder de la oposición cambiaba las preguntas que había registrado para preguntarle a Pedro Sánchez cómo ejercía Zapatero su influencia, si hablaba directamente con Moncloa y cerraba su intervención señalando a la bancada azul: "¿Qué hacen todavía ahí manchando la presidencia de España?"

Por primera vez desde que se conoció la imputación, Sánchez se pronunciaba para prometer "toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero".

Un argumento que ayer ya anticipaba en un mensaje que enviaba a los miembros de la Ejecutiva del PSOE con la orden de volcarse en el expresidente.

Sánchez cumplía su hoja de ruta y lo siguiente era defender ante el Congreso el legado de Zapatero para concluir que no iba a aceptar "lecciones de quienes tanto tienen que tapar, vergüenzas que ocultar".

Feijóo se remontaba a hace un año. "Esto ya lo hemos visto", terciaba y recordaba que defendieron a Santos Cerdán cuando ya se especulaba sobre un informe de la UCO contundente.

Ahora, el que fuera secretario de organización está imputado tras pasar por prisión preventiva. "Aplaudieron a Ábalos y ahora está en la cárcel", remataba.

El presidente del principal partido de la oposición preguntaba: "¿Cuánto tiempo va a aguantar sin negar a Zapatero?" Lo siguiente era recordar a Emiliano García Page que conoció la imputación durante una entrevista en Onda Cero y afirmaba que se había quedado "de piedra".

El líder del PP le lanzaba un capote al asegurar que "algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra".

Todo mientras señalaba al Gobierno como clave para las operaciones de tráfico de influencias de Zapatero. "Sin su Consejo de ministros, Zapatero no habría podido delinquir".

Lo siguiente era soltar su artillería pesada en forma de afirmaciones. "Usted no ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo. Han robado hasta los que estaban, teóricamente, retirados".

Sánchez descartaba cualquier adelanto electoral o dimisión tras conocerse esta nueva trama: "Habrá elecciones en 2027". Incluso trataba de apuntarse a una teoría de la conspiración culpando a Feijóo de tener información confidencial sobre un sumario que estaba bajo secreto de sumario. "¿Qué información le pasan a usted?", añadía.

El presidente del Gobierno sacaba a colación, una vez más, la fotografía de Marcial Dorado. "Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo o recuerde las fotos que tiene de su pasado", añadía.

Un argumento de hace 30 años que el Ejecutivo saca cada vez que está asediado.