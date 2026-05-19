Más participación no era más PSOE: Juanma Moreno arrancó 67.000 votos más que María Jesús Montero de la abstención

Las fugas de votos del PSOE se dirigieron mayoritariamente hacia formaciones a su izquierda, como Por Andalucía y Adelante Andalucía.

El PP mantuvo la mayor fidelidad de voto (más del 80%) y también ganó votos socialistas y abstencionistas, lo que consolidó su amplia ventaja.

El PP captó 251.158 votos de antiguos abstencionistas, superando en 67.599 votos a los conseguidos por el PSOE de María Jesús Montero entre este grupo.

El aumento de la participación en las elecciones andaluzas benefició principalmente al bloque de la derecha, especialmente al PP de Juanma Moreno.

Durante varias semanas, el PSOE alentó la participación porque, como sostienen en Ferraz, a mayor movilización, mayores opciones para los socialistas.

Es el mismo argumento que utilizaron tras la debacle en Aragón, que atribuyeron a no haber logrado activar a su electorado.

Este 17-M la participación aumentó en torno a un 7% y se activaron 764.398 antiguos abstencionistas, que constituyeron el principal granero de votos. Sin embargo, la principal beneficiada fue la derecha.

Según el estudio de transferencia de voto elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el PP convirtió la abstención en su principal fuente de crecimiento: logró 251.158 votos de antiguos abstencionistas, un 10% de los que no acudieron a las urnas hace cuatro años, una cifra decisiva para compensar la fuga hacia Vox de 94.000 votantes.

En cambio, María Jesús Montero movilizó a 183.559 abstencionistas, un 7,20%.

La diferencia a favor del PP fue de 67.599 votantes. A esta cifra se suman los 127.864 abstencionistas que optaron por la papeleta de Vox.

En conjunto, el bloque de la derecha concentró cerca de 378.000 votos procedentes de la abstención, frente a los 304.381 de la izquierda, sumando los 45.163 de Por Andalucía y los 75.659 de Adelante Andalucía.

Juanma Moreno presenta, además, el mayor nivel de fidelidad de voto, superando el 80%, mientras que el PSOE retiene el 66,7% de sus votantes y Vox en torno al 60%.

El ganador de las elecciones logró atraer a casi 60.000 votantes socialistas. Son esos votos que en Ferraz califican de "prestados" y que confían en recuperar en unas elecciones generales.

Sin embargo, la principal fuga de votos del PP se produce hacia Vox: transfiere 94.756 a esta formación y sólo recibe 74.963 a cambio.

Eso representa un saldo negativo de casi 20.000 votos. Se trata de papeletas clave en un contexto en el que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta y a unos 21.000 votos en dos provincias.

El dato más relevante es que el PP no basa su crecimiento en un único factor, sino que gana en casi todos los frentes: lidera la captación de abstencionistas, mantiene la mayor fidelidad de voto y, además, presenta saldo positivo frente al PSOE. Esta combinación es la que explica la amplitud de su ventaja.

Solo presenta saldo negativo frente a Vox y Adelante Andalucía. En este último caso es menos importante que en el caso de Santiago Abascal. Moreno cede 17.151 votos a Juan Ignacio García y apenas recibe 4.650.

Por otro lado, las principales fugas del PSOE no se dirigen hacia la derecha, sino hacia su izquierda. Por Andalucía recibió 30.146 antiguos votantes socialistas y Adelante Andalucía captó 78.367.

Este último, el partido revelación (que pasó de 2 a 8 escaños), se nutre sobre todo de votantes que en anteriores elecciones optaron por otras formaciones, especialmente el PSOE.

También recibe 57.731 votantes procedentes de Por Andalucía e incorpora 75.659 nuevos votantes desde la abstención, una cifra cercana a la mitad de los que moviliza el propio PSOE.

En Vox llama la atención la caída de su fidelidad. Mientras que en otros comicios solía situarse por encima del 70%, en las elecciones de Castilla y León descendió hasta el 65%.

En Andalucía, la primera comunidad en la que logró entrar en un parlamento autonómico en 2018, baja ahora por primera vez por debajo del 60%, hasta el 59,4%.

Entre las pérdidas destaca la fuga de 74.963 votantes hacia la papeleta de Juanma Moreno. No obstante, el saldo global resulta favorable para Vox gracias a la incorporación de exvotantes del PP, así como a los 25.216 que se marchan al partido de Alvise Pérez.

Por su parte, el PP también pierde en torno a 21.000 votantes en favor de SALF, que encadena así una nueva debacle al continuar fuera del Parlamento.

Ficha técnica

Metodología. Para calcular la matriz de transferencia final, se ha utilizado el acumulado de las tres encuestas realizadas para El Español en Castilla y León (N=3.400) y se ha realizado una doble ponderación interativa sustituyendo el recuerdo de voto por el voto real en febrero de 2022 y la intención de voto por el voto real en urna el pasado 15 de marzo. Los datos en miles se han calculado sin más que multiplicar las frecuencias verticales por el voto en miles real en 2022. El resultado final tiene un error teórico similar al muestral, exactamente un 2,5% para dos sigmas.