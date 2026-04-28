El Gobierno ya no se compromete a presentar los Presupuestos: "La prórroga está prevista en la Constitución"

La posibilidad de presentar Presupuestos para 2026 se aleja, y el Gobierno estudia si presentar el proyecto para 2027 antes de final de año.

El Ejecutivo acumula más de 220 días de retraso en la presentación de los Presupuestos y ha incumplido todos los plazos legales.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha justificado el retraso por la incertidumbre internacional, especialmente por la guerra en Irán.

El Gobierno no se compromete a presentar nuevos Presupuestos y alega que la prórroga está prevista en la Constitución.

En su primera rueda de prensa en la sala de Moncloa como ministro de Hacienda, Arcadi España ha evitado comprometerse con la presentación de nuevos Presupuestos.

De hecho, el Gobierno ha retrasado presentar el cuadro macroeconómico que es uno de los pasos necesarios para las cuentas públicas alegando "la incertidumbre por el impacto de la guerra", como ha explicado el vicepresidente Carlos Cuerpo.

El Gobierno de Pedro Sánchez no presenta Presupuestos desde 2022, a pesar de que la guerra de Irán ha empezado hace apenas dos meses. Desde 2022 ha insistido, incluido el propio presidente, en su voluntad de presentarlos, pero de facto no lo han hecho nunca y nunca han explicado la razón.

"Gracias por la pregunta, no me la esperaba", ha respondido con ironía al ser interrogado sobre esta cuestión.

A renglón seguido, ha insistido en que el Ejecutivo está centrado en "las prioridades de los ciudadanos", entre las que ha citado la vivienda y "las consecuencias de la guerra ilegal en Irán en el contexto de incertidumbre". De ahí no se ha movido.

España ha defendido que "a pesar de la prórroga, que está prevista en la Constitución de los Presupuestos, el Gobierno sigue funcionando bien".

Hasta ahora, el miembros del Gobierno, al ser preguntados por esta cuestión, siempre se habían comprometido a presentarlos. Hoy por primera vez ya no lo dicen.

En todo caso, los Presupuestos no pueden presentarse ya antes de finales de junio, porque hay que cumplir trámites como la aprobación del techo de gasto, por eso la opción más probable es renunciar a los de 2026.

Y, en todo caso, estudiar si antes de final de año se presenta el proyecto de ley para 2027.

Es más, el plazo legal para presentar los PGE —que se ha incumplido consecutivamente durante esta legislatura— expira el 30 de septiembre. Estamos ante la enésima promesa del Gobierno para presentar unas cuentas que ya llevan siete meses de retraso.

Es así como lo normal es que la tramitación de los PGE comience a principios de septiembre para aprobarse a finales de noviembre o durante diciembre.

De hecho, el Gobierno dio el pistoletazo de salida a las cuentas públicas de 2026 a principios de septiembre del año pasado.

Entonces se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial para la elaboración de los PGE, pero hasta la fecha no se ha presentado el proyecto tras sucesivos retrasos y promesas incumplidas.

Ni en octubre, ni noviembre, ni diciembre, ni el comienzos de este año.

Todos los plazos que ha dado la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han incumplido.

El Ejecutivo se ha encontrado con el sucesivo rechazo de grupos parlamentarios como Junts, el PP o Vox, por lo que ni siquiera ha cumplido con los plazos y trámites legales.

Y ya lleva más de 220 días de retraso.