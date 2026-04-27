Sánchez, al año del apagón y 100 días después de Adamuz: su "prioridad nacional" son los "servicios públicos de calidad"

Las investigaciones apuntan a fallos en la gestión e insuficiente inversión en infraestructuras críticas como la red eléctrica y ferroviaria, lo que ha derivado en tragedias y pérdidas millonarias.

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, mantiene su cargo pese a un expediente por una falta muy grave en la gestión del apagón y las presiones políticas para no destituirla.

El aniversario del apagón con 8 muertos y el accidente de Adamuz con 46 fallecidos ponen en evidencia problemas de gestión y falta de mantenimiento en los servicios públicos.

Pedro Sánchez defendió que los servicios públicos de calidad son su "prioridad nacional", en contraste con las prioridades de Vox en Extremadura y Aragón.

El presidente Pedro Sánchez presumió este domingo de que los "servicios públicos de calidad" son su "prioridad nacional", frente a la introducida por Vox en los pactos de Extremadura y Aragón.

En un acto de precampaña del PSOE celebrado en Córdoba, Sánchez enumeró sus prioridades: "La paz y no la guerra, el empleo y no el paro, los servicios públicos de calidad blindados frente a los recortes y la privatización, el progreso justo, y no el retroceso".

El presidente del Gobierno pronunció estas palabras cuando se cumplen 100 días del accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, y un año (mañana martes) del apagón total que causó 8 muertos y pérdidas que la CEOE cifró en más de 1.600 millones.

Las dos tragedias tienen su origen en la mala gestión de los servicios públicos, o en su deterioro por falta de mantenimiento, sin que el Gobierno haya ofrecido aún explicaciones claras sobre sus causas.

Y en ambos casos, sin que haya asumido ningún tipo de responsabilidad.

Beatriz Corredor (que fue ministra en el Gobierno de Zapatero) sigue al frente de Red Eléctrica (REE) con un sueldo de 546.000 euros anuales, pese a que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) le ha abierto expediente por falta "muy grave" en la gestión del apagón.

"Si Corredor se mantiene es porque Zapatero fuerza a Sánchez", señalaban este fin de semana fuentes socialistas a EL ESPAÑOL, "no pueden ni quieren quitarla, porque supondría reconocer que el apagón fue culpa de Red Eléctrica".

Presionado por los socios independentistas del Gobierno, el ministro Óscar Puente destituyó a dos cargos públicos (el director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y al director general de Explotación de Adif, Raúl Míguez) por el accidente de las Rodalies en el que murió un maquinista.

Pero en cambio no ha asumido ninguna responsabilidad por la tragedia de Adamuz, y ni siquiera acudió al funeral por las víctimas oficiado el pasado mes de febrero en la catedral de Huelva.

Sí lo hizo la entonces vicepresidenta María Jesús Montero, aunque utilizó un acceso distinto al del resto de autoridades y, a diferencia de Juanma Moreno, no se acercó a consolar a las víctimas junto a los Reyes, por temor a ser increpada.

Ambas tragedias tienen otros puntos en común. Pedro Sánchez apuntó en un principio a la tesis de "sabotaje" para explicar el apagón total del 28 de abril de 2025, y luego apuntó a la responsabilidad de las compañías eléctricas privadas.

Pero desde un primer momento, todos los datos que se han ido conociendo apuntan a la mala gestión del mix energético por parte de Red Eléctrica.

Ya el pasado 24 de mayo, el diario británico The Telegraph describía lo ocurrido como "un experimento controlado que salió mal", en el que las autoridades españolas intentaban "evaluar hasta dónde podían aumentar la dependencia de las energías renovables", para preparar el terreno al cierre de las centrales nucleares.

Y aclaraba que el apagón no se debió tanto al exceso de renovables (cuyo peso es aún mayor en Alemania), como a la falta de inversiones para garantizar la estabilidad de la red ante las oscilaciones de tensión que generan, y para almacenar la energía que producen.

También los audios entre el centro de control de REE y las compañías eléctricas, conocidos en los últimos meses, apuntalan esta tesis.

Tres meses antes del apagón, el 31 de enero de 205, un técnico de REE admitía que se había producido "una oscilación muy muy bestia", que atribuyó a la "poca generación que le da inercia al sistema" (es decir, la baja presencia de energía de generación térmica o nuclear que aporta mayor estabilidad a la red).

"Como desmantelen las nucleares, va a ser el punto de inflexión", advertían desde Endesa en la conversación. Y el técnico de Red Eléctrica admitió: "No puedes soportar esto".

No se hizo nada para evitarlo. En la misma mañana del 28 de abril, hora y media antes del apagón, el responsable de otra operadora advirtió a REE: "Creo que vamos a ver un cero gordo".

Un año, ocho muertos y más de 1.600 millones de euros en pérdidas después, la máxima responsable de la empresa pública, designada por el Gobierno, no ha asumido ninguna responsabilidad.

El paralelismo con el accidente de Adamuz es inevitable. En la misma noche del siniestro, el ministro Óscar Puente se mostró estupefacto: "Los técnicos están extrañados, porque en este momento es muy difícil explicar las causas", narró en rueda de prensa.

Porque la colisión entre los vagones de cola de un Iryo, que golpearon a un Alvia de Renfe que circulaba en dirección a Huelva, se produjo "en un tramo de recta y en una vía que terminó de renovarse en mayo", explicó el ministro.

Desde el primer momento, Puente aseguró que la vía de alta velocidad entre Madrid y Sevilla en la que se registró el siniestro había sido "completamente renovada", con una inversión de 780 millones de euros.

Pero no era así. La rotura se produjo precisamente en la soldadura de un tramo renovado en 2025, con otro que tiene más de 33 años de antigüedad, inaugurado en 1992, cuando entró en servicio el AVE entre Madrid y Sevilla.

Decidido a eludir la responsabilidad de la empresa pública Adif, Puente barajó como posible causa un "fallo de fabricación" del raíl. Y su Ministerio difundió todo tipo de cifras para negar la falta de inversiones en la red ferroviaria.

Pero éstas no han crecido de forma proporcional al incremento del tráfico que soportan las vías, como consecuencia de la entrada de tres operadores privados (que pagan un canon millonario a Adif para costear las inversiones en mantenimiento).

Seis meses antes del accidente, el sindicato de maquinistas había solicitado a Adif reducir la velocidad máxima en todo el trazado de AVE porque el deterioro de las vías estaba "produciendo una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías".

Confirmando esta tesis, en las semanas posteriores al accidente de Adamuz Adif impuso restricciones de velocidad en los trayectos de AVE en toda España, para evitar que se repitiera la tragedia.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil para el juez instructor ha confirmado ahora que la rotura de la soldadura de la vía se produjo la noche anterior al accidente, sin que Adif lo detectara ni emitiera ninguna alerta.

Tres trenes circularon por la misma vía antes del siniestro, y en su material rodante quedó marcada la muesca del raíl roto.

En un encuentro con los familiares de las víctimas, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, admitió el pasado día 7 que la empresa pública carece de un sistema de sensores adecuados para detectar este tipo de rotura de la vía, como informó EL ESPAÑOL.

Y el propio ministro Óscar Puente ha reconocido que Adif sólo tiene cuatro trenes auscultadores operativos (encargados de recorrer las vías para detectar cualquier rotura), aunque dos de ellos aún están "en proceso de calibración".

A todo esto se suman otras irregularidades. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha detectado "incongruencias" en el parte de inspección de la soldadura que se rompió.

El ministro Óscar Puente ha tachado de "bulos" (ahora lo hace desde una web creada por el Ministerio) cada una de estas informaciones, hasta que no le ha quedado más remedio que admitir su veracidad.

Y en vísperas del inicio de la campaña de las elecciones andaluzas, intentó trasladar la responsabilidad a la Junta de Juanma Moreno, por la atención sanitaria ofrecida a través del 112.

El PP ha impulsado una comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz y el estado de la red ferroviaria en el Senado, que echará a rodar este lunes.

Están citados a declarar el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón de Angoiti.

Y el jueves lo harán el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), Diego Martín Fernández, que convocó una huelga para denunciar que el mal estado de la red pone en peligro las vidas del personal y de los pasajeros.

A todo este cúmulo de irregularidades, negligencias y falta de inversión calificó este domingo el presidente Pedro Sánchez "servicios públicos de calidad".