Juan Carlos I afirma en una entrevista que "con el Gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

El rey emérito Juan Carlos I, el pasado sábado en la Asamblea Nacional de Francia, al recoger el premio a su libro de memorias. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Carlos I afirma que las relaciones de Felipe VI con el actual Gobierno español son muy difíciles y que debe ser cauteloso con sus declaraciones. El rey emérito destaca que la monarquía ha perdido peso institucional y que los encuentros entre el rey y el presidente del Gobierno son menos frecuentes que antes. Defiende la monarquía como fuente de estabilidad y unidad para España, y considera que su nieta Leonor debería tener más visibilidad pública como heredera. Recuerda episodios de su reinado, como su papel en el reconocimiento de Israel, y expresa inquietud por la situación en Oriente Medio.

El rey emérito Juan Carlos I se muestra convencido, en una entrevista publicada este sábado en el diario francés Le Figaro, de que las relaciones de su hijo Felipe VI con el actual Gobierno español "deben ser muy difíciles".

Aunque ha sido publicada hoy, la entrevista fue realizada hace una semana en París, cuando Juan Carlos I recibió en la Asamblea Nacional de Francia el Premio Especial del Jurado del Libro Político por su libro de memorias Reconciliación.

"En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo", indica el rey emérito ante el periodista.

Juan Carlos asegura que "los tiempos cambian y España ha cambiado", al tiempo que se pregunta "¿en qué dirección?".

Deja esta pregunta en el aire e indica que, en estos momentos, tiene que mostrarse cauteloso: "Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra".

Especialmente, porque en la Casa Real incomoda el protagonismo que Juan Carlos busca en los últimos meses, en un intento de ver reconocido su papel histórico, después de que se viera obligado a abandonar españa por sus escándalos económicos.

El hombre que reinó en España desde la muerte del dictador Franco en 1975 hasta su abdicación en 2014 cita dos ejemplos de cómo la monarquía ha perdido peso en el día a día de la vida del país.

Según recuerda, durante su reinado "todas las semanas tenía cita con el presidente del Gobierno". Sin embargo, con Pedro Sánchez en la Moncloa, "ahora esos encuentros son menos frecuentes".

También señala que en cada uno de sus viajes oficiales iba acompañado del ministro de Exteriores, algo que ya no siempre sucede con su hijo, Felipe VI.

En varias ocasiones, el Gobierno de Sánchez ha rebajado esta representación oficial a un secretario de Estado, o incluso a un escalafón inferior de la Administración, en varios viajes de Felipe VI.

En la entrevista, Juan Carlos I asegura que toda su vida "ha estado dictada por las exigencias de España y del trono" y lamenta: "Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia pero nunca me pude yo beneficiar de ella".

Defiende tradiciones como la caza o los toros: "La corrida es como la caza, quieren prohibirlas. Pero es una fiesta nacional", ha informado Efe.

Juan Carlos no duda en defender la monarquía como sistema de Gobierno aunque reconoce que "es criticada en ciertos países".

"Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país".

Y recuerda que "el rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido", señala.

Pese a que esta situación se ha visto cuestionada, "actualmente hay once monarquías en Europa, eso quiere decir algo", señala al respecto.

El rey emérito considera que su nieta Leonor, heredera del trono, "tendría que estar más en primera línea" porque "da una muy buena imagen de la monarquía".

Juan Carlos repasa también algunos hechos del pasado, como cuando el presidente socialista Felipe González (1982-1996) le pidió que intercediera entre los países árabes para que España pudiera reconocer el Estado de Israel: "Llamé al rey Abdalá (de Jordania) y cuatro meses más tarde me dijo: 'Adelante'".

También rememora su primer discurso en la Asamblea Nacional francesa pronunciado en 1993 y como, al pasar entre la guardia con los tambores, le dijo al entonces presidente de la cámara, Philippe Seguin: "Esto me recuerda algo", haciendo con la mano el signo de la guillotina.

Residente en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), el rey emérito también se refiere a la situación en Oriente Medio por la que siente "inquietud, como todo el mundo".

"Estuve presente en la ceremonia de celebración del 2.500 aniversario de la fundación del imperio persa en 1971. Iba dos veces al año, sobre todo cuando viajaba a China. Tenía una relación amistosa con el Sha", rememora.

"Recuerdo que su esposa dijo a la reina que estaba preocupada porque veía cada vez más mujeres con velo. Me apena ver a ese país así", agrega.

También se refiere a la princesa María Carolina de Borbón Dos Sicilias, que ha oficializado su relación amorosa con el líder de la extrema derecha francesa Jordan Bardella, brazo derecho de Marine Le Pen: "Es la rama italiana pero lejana de la familia".