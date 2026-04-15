El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concluido este miércoles su visita oficial a China, en la que se dio un paso más en la relación bilateral entre ambos países, pensando ya en el viaje que prevé volver a hacer a Pekín el próximo año.

Son cuatro las veces que Sánchez ha visitado China en los últimos cuatro años, aunque esta fue la primera en la que tuvo consideración diplomática de oficial y de ahí la invitación de las autoridades chinas para que estuviera acompañado de su esposa, Begoña Gómez.

Ambos asistieron al almuerzo y la cena que les ofrecieron este martes, respectivamente, el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang.

Los últimos actos en la agenda de Sánchez han consistido en una reunión con representantes de empresas de España y China y un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio Unión Europea-China, Jens Eskelund.

Los objetivos económicos y comerciales han constituido uno de los ejes de la visita, con el mensaje de que China debe abrir más su mercado para facilitar el acceso de productos de España y de la Unión Europea para reducir un déficit comercial con el país asiático que el jefe del Gobierno llegó a calificar de "insostenible".