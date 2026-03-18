Iglesias, Pisarello y Corbyn se suman a la flotilla internacional que viajará a Cuba para tratar de romper el bloqueo de EEUU

Las claves nuevo Generado con IA Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello y Jeremy Corbyn se suman a la flotilla internacional Nuestra América para llevar ayuda humanitaria a Cuba. La iniciativa busca transportar 20 toneladas de alimentos, medicinas y material sanitario en respuesta al endurecimiento del bloqueo de EEUU sobre la isla. La expedición cuenta con el respaldo de la Internacional Progresista y movimientos sociales, y pretende visibilizar el impacto de las sanciones estadounidenses en la población cubana. La llegada de la flotilla a La Habana se plantea como un acto político y simbólico en defensa del derecho cubano a decidir su futuro sin injerencias externas.

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello Prados,y el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn viajarán el próximo mes a bordo de la Flotilla Nuestra América, una iniciativa de una coalición internacional de movimientos sociales y organizaciones sindicales y humanitarias, con la misión de llevar 20 toneladas de suministros esenciales a Cuba en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense sobre la isla.

La Flotilla, similar a las enviadas a Gaza, zarpará en abril a través del Caribe ante, señala la organización, "una situación que se deteriora rápidamente” y que afecta negativamente al funcionamiento “de los hospitales, de los sistemas de transporte y la vida cotidiana de la gente”.

La situación en la isla se ha agravado en los tres últimos meses debido al bloqueo petrolero impuesto por la Administración Trump, que ha interrumpido las importaciones de combustible, ha dejado vuelos en tierra y ha obligado a adoptar medidas de ahorro y emergencia en todo el país. "Este cerco provoca apagones y pone límites a la gasolina, lo que repercute en los hogares, en los centros médicos y en las infraestructuras esenciales", indican los organizadores.

Junto a Iglesias o Corbyn y con el respaldo de la Internacional Progresista y de una amplia constelación de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de izquierdas de distintos países, participarán otras figuras de peso como la dirigente colombiana Clara López, el estadounidense Hasan Piker, el grupo irlandés Kneecap y el líder sindicalista estadounidense Chris Smalls.

También participarán Gerardo Pisarello Prados, diputado de Sumar, y David Adler, co-coordinador general de la Internacional Progresista, junto a activistas, sindicalistas y representantes de plataformas solidarias procedentes de Europa y América Latina.

El proyecto nace como respuesta al deterioro de la situación económica y social en la isla, marcada por la escasez de alimentos, medicinas y combustible, que los organizadores atribuyen directamente al endurecimiento del bloqueo y de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La flotilla pretende transportar cargamentos de ayuda básica —productos alimentarios, insumos médicos y material sanitario— con la doble intención de aliviar parcialmente la emergencia cotidiana y visibilizar ante la opinión pública internacional el impacto de esas medidas sobre la población cubana.

Más allá de la dimensión estrictamente humanitaria, la expedición tiene un claro componente político y simbólico. Sus promotores enmarcan la iniciativa en una campaña global contra las políticas de “castigo colectivo” y establecen paralelismos entre el cerco económico a Cuba y otros escenarios de crisis, como Gaza, para subrayar la necesidad de articular respuestas transnacionales de solidaridad.

En las distintas flotillas organizadas para intentar romper el bloqueo sobre Gaza han participado tanto celebridades como figuras políticas de primer plano, lo que ha contribuido a darles una enorme visibilidad internacional.

Entre los nombres más recientes destacan la activista climática sueca Greta Thunberg, la actriz estadounidense Susan Sarandon, el actor irlandés Liam Cunningham o la actriz francesa Adèle Haenel, todos ellos embarcados en la llamada Global Sumud Flotilla junto a eurodiputadas como Emma Fourreau y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Corbyn, Iglesias, López y otros participantes en la próxima flotilla insisten en que se trata de una acción pacífica, que se acoge al derecho internacional y que aspira a ejercer presión moral y mediática sobre Washington y sus aliados.

Los organizadores llaman a partidos, sindicatos, colectivos ciudadanos y personalidades del mundo de la cultura a sumarse al esfuerzo, ya sea integrándose en alguna de las delegaciones o respaldando la misión desde sus países.

La idea es que las embarcaciones y las delegaciones por mar, aire y tierra confluyan en La Habana al mismo tiempo, para convertir la llegada de la Flotilla en un acontecimiento político de alto perfil.

Nuestra América se presenta como algo más que un convoy de ayuda: como un gesto de desafío al bloqueo y una reafirmación del derecho del pueblo cubano a decidir su futuro sin injerencias externas.