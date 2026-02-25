Vox se reunirá con Guardiola esta misma semana, pero el PP da por hecho que seguirá en el "postureo" hasta pasado el 15-M

Si no hay acuerdo tras las dos primeras investiduras en Extremadura, podría haber elecciones anticipadas a finales de junio, coincidiendo con las andaluzas.

La dirección nacional del PP ha asumido un papel más activo en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón.

El PP considera que Vox está escenificando dureza en las negociaciones, mientras en privado siguen los contactos para la investidura.

Vox se reunirá esta semana con María Guardiola, aunque no se esperan avances públicos antes de las elecciones de Castilla y León.

Que no habrá acuerdos entre PP y Vox hasta que pasen las elecciones de Castilla y León es algo que se da por sentado, tanto en Génova como en las sedes del PP en Mérida y Zaragoza. Pero los de Santiago Abascal se reunirán con María Guardiola esta misma semana, lo que demuestra que todo avanza aunque se diga que no.

El líder de Vox se daba por ofendido con el documento marco de Alberto Núñez Feijóo este martes, tildando de "error" y "ofensa" el texto de Génova. Pero fuentes cercanas a la baronesa popular extremeña confirman que la presidenta en funciones sigue negociando su investidura.

Eso sí, Guardiola no tiene esperanzas de que este último encuentro antes de la primera votación del 3 de marzo produzca avances públicos. Un portavoz cercano a la presidenta en funciones desliza que las palabras de Abascal son "puro postureo, como hasta ahora, y como parece que seguirán".

Desde Génova se advierte al "socio natural" que el documento hecho público el lunes "no es del PP para Vox", sino "una guía para nuestras conversaciones con cualquier partido".

Es decir, para estas negociaciones con Vox, "pero también otros partidos del arco parlamentario", como UPN, Coalición Canaria, e incluso Junts, "si no se salen de la Constitución", ya que lo que hace el texto es marcar "un campo de juego".

Por eso, el entorno de Feijóo interpreta que Abascal quiere escenificar dureza mientras negocia en privado. "Hay fecha ya para la reunión", añade el PP extremeño, "pero antes de la investidura querrán cuidarse de aparentar que intentan llegar a un acuerdo".

El escenario más probable, asumen los de Guardiola (y los de Jorge Azcón), es que Abascal no permita mover ficha hasta después de las elecciones de Castilla y León, el 15 de marzo. Y en Mérida dan por descontado el fracaso de las dos primeras sesiones de investidura previstas para la semana que viene.

"Si se pierden las dos primeras investiduras", el 3 de marzo y aún no se sabe si el 5 o el 6, "cumplimos con nuestra obligación", zanjan desde el círculo de Guardiola. La primera votación exige mayoría absoluta; la segunda, una mayoría simple que tampoco se alcanzará si el voto de Vox es negativo.

A partir de ese momento se abrirá un plazo de dos meses, hasta el 3 de mayo, para que algún candidato obtenga la confianza de la Asamblea. Si no se logra, la Cámara quedará disuelta y Extremadura volvería a las urnas, previsiblemente a finales de junio.

Y eso haría que el proceso coincidiera con el de las andaluzas, algo que no se contempla ni en Génova ni en la sede madrileña de Vox, en la calle del Bambú.

Primera estación en Aragón

Mientras el reloj corre en Mérida, la dirección nacional del PP ha activado un movimiento paralelo en Aragón. El presidente en funciones, Jorge Azcón, se desplazó este martes por sorpresa a la sede de Génova para reunirse con el secretario general del partido, Miguel Tellado.

Fuentes del PP autonómico confirmaron que ambos abordaron "el contexto postelectoral" tras las elecciones aragonesas del 8 de febrero. Azcón tenía agenda en Madrid —un almuerzo de índole personal— y "aprovechó para coordinar la estrategia" con el número dos de Feijóo.

"Trabajamos para dotar de estabilidad a los extremeños y los aragoneses", apuntaba un portavoz de Génova. "Y confiamos en que Vox comparta el mismo objetivo, que es tanto como no dar nuevas oportunidades a la izquierda política".

Jorge Azcón, líder del PP en Aragón; Alfonso Fernández Mañueco, en CyL; y María Guardiola, en Extremadura, durante la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid. E.E.

La cita se producía apenas 24 horas después de que Génova anunciara que participará directamente en las negociaciones con Vox en ambas comunidades, y seguramente en las que le toquen a Alfonso Fernández-Mañueco, a partir del 16 de marzo.

Fuentes de la cúpula popular confirmaron que Tellado tendrá un "papel importante" en la mesa y que podrían sumarse más representantes de la dirección nacional.

El secretario general del PP trató de rebajar la tensión generada por la reacción de Abascal. "Son Guardiola y Azcón quienes lideran las conversaciones", aseguró Tellado, por la mañana, en Telecinco. "La mano tendida del PP está aquí y creemos que Vox también tiene intención de llegar a acuerdos", añadió.

La primera estación en Aragón será, también, el martes 3 de marzo, con la constitución de la Mesa de las Cortes. Ambos partidos apurarán hasta la noche del lunes y, de hecho, aún hay dos escenarios: que Vox mantenga la Presidencia o que el PP imponga su mayoría, como ocurrió en Extremadura.

Esta segunda posibilidad vendría con asterisco, ya que los populares podrían designar un candidato "de transición" hasta culminar la negociación de investidura. Aunque la fórmula resulte extraña, el Estatuto permite sustituir al presidente, y a Azcón le interesa no regalar nada de inicio, y jugar también sus bazas.

"Jugada inteligente"

Sin embargo, el líder de Vox se revolvió ante el documento impuesto desde Génova. "Me sorprende que el marco de negociación lo ponga aquél que necesita los votos", afirmó Abascal en Espejo Público. "Pretender domarnos es empezar con mal pie", advirtió.

Abascal rechazó de plano los 10 puntos del documento marco que el PP hizo público el lunes.

A pesar de ser un texto generalista, y "una jugada inteligente", según fuentes del PP, el presidente de Vox lo rechazó "como un fanático, sin argumentos", alegando que el documento "presupone" que Vox no respeta la Constitución ni el Estado de derecho.

Frente al decálogo de Feijóo, Abascal propuso una negociación en tres ejes: medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías... que, en realidad, es lo mismo que contemplan los siete folios del PP.

En Extremadura, las fuentes indican que el acuerdo programático está "más que avanzado, casi a punto". Y entretanto, donde se decía que la cosa iba mejor, en Aragón la negociación formal no ha arrancado.

Vox condiciona cualquier avance sustancial al resultado de Castilla y León, pese a que los sondeos sitúan a los de Abascal lejos de repetir los éxitos del 21-D y el 8-F. Si Vox no confirmara allí su crecimiento, el PP se vería en ventaja negociadora.

El movimiento de Génova supone una rectificación de la estrategia de Feijóo hasta ahora, en la que daba máxima autonomía a los barones. El mensaje de fondo es que si Vox es el "aliado natural", debe aceptar un marco de "coherencia y proporcionalidad", que busca marcar el PP.

En Mérida, mientras tanto, el entorno de Guardiola no descarta del todo que Abascal lleve el pulso hasta el límite del 3 de mayo, forzando la amenaza de repetición electoral para hacerse valer "en el relato mediático".